'Thượng Công Chúa' chịu sức ép từ loạt đối thủ nặng ký

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp lần thứ 3 trong phim mới Thượng Công Chúa - Ảnh: Weibo

Theo Sohu, bộ phim cổ trang đấu trí Thượng Công Chúa gồm 40 tập phát sóng từ tối 23-10. Trước đó, lượng người đặt lịch xem trước trên nền tảng vượt 5,7 triệu trên Tencent Video.

Bộ phim cũng ra mắt trên Disney+, đồng thời dự kiến phát hành trên YouTube, Viki, StarTimes và WeTV, hướng đến khán giả toàn cầu.

Thượng Công Chúa không đi theo lối mòn ngôn tình

Thượng Công Chúa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê.

Cốt truyện xoay quanh công chúa Đan Dương Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa thủ vai) và chàng thư sinh xuất thân hàn môn Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ thủ vai) bắt đầu mối duyên từ một cơn mưa ở Lĩnh Nam, rồi cùng nhau tiến bước vào chốn triều đình đầy sóng gió.

Trailer Thượng Công Chúa

Mộ Vãn Dao không phải kiểu công chúa kiêu sa được nuông chiều trong thâm cung. Nàng từng đi xa để hòa thân. Sau khi chồng qua đời, nàng đến Lĩnh Nam dưỡng sức.

Trải qua những biến cố đẫm máu, Mộ Vãn Dao trở về kinh thành với một tâm thế hoàn toàn khác, không còn ngây thơ như trước.

Ngôn Thượng xuất thân từ một gia đình nghèo ở Lĩnh Nam. Khi đang miệt mài dùi mài kinh sử bên cửa sổ, chàng được công chúa thức tỉnh bằng lời nhận xét: "Cứ học theo cách này, 10 nữa ngươi cũng chẳng đỗ nổi khoa cử".

Thượng Công Chúa nhấn mạnh tinh thần chủ động đối diện và thay đổi số phận, kết nối tình yêu với hành trình trưởng thành và trách nhiệm - Ảnh: Weibo

Nhờ được công chúa chỉ điểm, nhiều năm sau, Ngôn Thượng đến Trường An, thi đỗ khoa cử và bước chân vào triều đình. Cuối cùng, chàng cưới công chúa, trở thành tể tướng, được ca ngợi là bậc quốc sĩ hiếm có.

Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện ngọt ngào về một nàng công chúa hạ giá lấy chàng thư sinh nghèo.

Mộ Vãn Dao từng nói rõ rằng mối quan hệ ban đầu giữa nàng và Ngôn Thượng chỉ xoay quanh thế đối đầu giữa kẻ dưới vượt quyền và người trên chèn ép kẻ dưới.

Tại Lĩnh Nam, cả hai thăm dò và cân nhắc lẫn nhau. Khi bước vào triều đình, họ vừa là đồng minh vừa là đối thủ do khác biệt về lập trường. Những ràng buộc lợi ích khiến cả hai trở thành quân cờ trong cuộc đấu quyền lực, buộc họ phải tìm cách phá cục diện để tự bảo vệ mình.

Nhân vật Mộ Vãn Dao do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng. Ẩn sau vẻ sắc sảo là những tổn thương và tham vọng, cùng khát vọng thoát khỏi sự an bài của số phận - Ảnh: Weibo

Phiên bản truyền hình nhấn mạnh hành trình trưởng thành của nữ chính, từ một cô gái rực rỡ, kiêu kỳ đến người phụ nữ am hiểu mưu lược chính trị.

Trong khi đó, Ngôn Thượng được bổ sung thân phận bí mật là con trai của một trọng thần mang tội, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật càng thêm căng thẳng.

Thử thách của Mạnh Tử Nghĩa

Ba phim phát sóng trước đó là Gả kim thoa, Ngọc điệm thu, Tiểu thành lương phương đã thu hút một lượng khán giả nhất định, khiến sự chú ý của công chúng bị phân tán.

Tiểu thành lương phương (do Tiêu Chiến đóng chính) khai thác đề tài y khoa chỉ mới chiếu từ hôm 21-10. Do khác biệt về nội dung, hai bộ phim không có quá nhiều sự trùng lặp về nhóm khán giả mục tiêu.

Ngôn Thượng do Lý Quân Nhuệ đảm nhận mang phong thái ôn hòa, nho nhã, tuân thủ lễ nghi nhưng có khí tiết riêng, đồng thời chất chứa sự kiên nhẫn và những chấp niệm khó buông bỏ - Ảnh: Weibo

Ngược lại, Thượng Công Chúa và Gả kim thoa (Điền Hi Vi đóng chính) đều thuộc dòng phim tình cảm cổ trang, hướng đến tệp người xem tương đối giống nhau.

Hiện Gả kim thoa đang chiếm ưu thế khi trở thành bộ phim đạt chỉ số nhiệt độ vượt mốc 10.000 nhanh nhất trên Youku trong năm nay. Còn Ngọc điệm thu (Thừa Lỗi đóng chính) cũng thu hút lượng người xem đáng kể, dù gây nhiều tranh cãi về kịch bản và diễn xuất.

Liệu Thượng Công Chúa có thể bứt phá và vượt lên sau khi ra mắt?