'Ngọc điệm thu' bị chê thậm tệ khi mô tả tình yêu

Ngọc điệm thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi lên sóng - Ảnh: Weibo

Theo Sohu, trước ngày phát hành, số lượt đặt lịch xem trước trên toàn mạng vượt mốc 3 triệu. Dù vậy, nhiều khán giả cho biết họ tìm đến bộ phim Ngọc điệm thu vì Thừa Lỗi nhưng lại thất vọng tràn trề.

Cốt truyện xoay quanh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm), một nữ sinh nghèo tự lập. Để trang trải tiền thuốc men cho người mẹ đang lâm bệnh, cô buộc phải ra ngoài tìm việc kiếm sống, nhưng bất ngờ bị cuốn vào vụ ám sát liên quan đến Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), ngũ thiếu gia nhà họ Ngu, một gia tộc quân phiệt.

Thừa Lỗi diễn xuất 'dầu mỡ' trong Ngọc điệm thu

Ngọc điệm thu gây sốt bao nhiêu, làn sóng đánh giá tiêu cực ngày càng tăng bấy nhiêu. Thừa Lỗi, người vốn được người hâm mộ đánh giá cao về khả năng diễn xuất, cũng bất ngờ bị phê bình vì lối diễn quá điệu đà, thường xuyên nhếch mép cười lạnh và cố tình hạ thấp giọng để tạo vẻ quyến rũ.

Một số ý kiến nhận định những chi tiết này khiến người xem nổi da gà, làm nhân vật thiếu đi sự uy nghiêm cần có, đồng thời làm lộ dấu vết diễn xuất gượng gạo.

Dẫu vậy, cũng có người lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng Thừa Lỗi thể hiện tròn vai nam chính có tính cách điên cuồng, thất thường, tạo cảm giác vừa đáng sợ vừa cuốn hút.

Thừa Lỗi còn bị chê trang điểm quá trắng, son môi quá đỏ, thiếu vẻ phong trần của một thiếu soái thực sự từng chỉ huy quân đội ra chiến trường - Ảnh: Weibo

Về phía Từ Nhược Hàm, dù có khán giả nhận xét cô biểu cảm cứng nhắc, khó bắt nhịp với những cảnh đối diễn giàu cảm xúc, người khác lại cho rằng nữ diễn viên đang lựa chọn cách thể hiện tiết chế và nhẫn nhịn - Ảnh: Weibo

Chất lượng như phim ngắn, sai lệch quan niệm về tình yêu

Ngọc điệm thu lấy bối cảnh thời dân quốc. Dù ê kíp nhấn mạnh sự đầu tư vào không gian, những cảnh quay quy mô lớn cùng trang phục và đạo cụ, nhiều khán giả vẫn cho rằng cách kể chuyện và nhịp độ triển khai tình tiết mang đậm cảm giác gượng ép, chiều chuộng thị hiếu như phim ngắn giá rẻ.

Với tổng cộng 40 tập, bộ phim được kỳ vọng có đủ thời lượng để phát triển chiều sâu nhân vật, diễn biến tình cảm, bối cảnh thời đại và những tầng lớp đấu đá quyền lực.

Trailer Ngọc điệm thu

Thế nhưng, ngay từ đầu, Ngọc điệm thu tập trung vào những tình tiết thô bạo như quân phiệt ngang nhiên chiếm cứ một phương, cưỡng đoạt và tra khảo bằng hình phạt riêng.

Quá trình phát triển tình cảm giữa hai nhân vật chính cũng bị nhận xét là thiếu logic.

Lần đầu gặp nhau, Diệp Bình Quân cúi xuống nhặt những đồng tiền rơi vãi giữa trời mưa ngay trước xe của Ngu Sưởng Hiên và suýt bị đâm trúng.

Sau đó cô ký khế ước bán thân, bị xem là nghi phạm và tra tấn, trong khi nam chính lại công khai theo đuổi cô. Hai người tiếp tục đặt cược với nhau.

Chuỗi tình tiết này thiếu tính thuyết phục về tâm lý và phản ứng thông thường của con người.

Việc nam chính liên tục phô trương sự giàu có, khoe khoang quyền lực, qua lại với nhiều phụ nữ cùng những cảnh xa hoa cũng bị cho là không giúp tăng chất lượng bộ phim, thậm chí khiến tổng thể trở nên kém tinh tế.

Bề ngoài, Ngu Sưởng Hiên công khai theo đuổi Diệp Bình Quân, nhưng thực chất chỉ xem cô như quân cờ. Thế rồi, trong quá trình lợi dụng cô, chính anh lại vô tình đánh mất lý trí và nảy sinh tình cảm thật lòng - Ảnh: Weibo

Còn có cảnh nam chính dùng hình thức tra tấn bằng nước để ép nữ chính khai nhận, cùng những tình tiết giam cầm và khống chế.

Nhiều khán giả cho rằng việc nữ chính vẫn tiếp tục phát triển tình cảm với người từng hành hạ mình là thiếu logic, thậm chí làm sai lệch quan niệm về tình yêu.

Kiểu tình yêu cưỡng ép của Ngu Sưởng Hiên cũng khiến dư luận chia rẽ. Những lời thoại mang tính chiếm hữu như "Không thích chiếc lồng chim tôi dành cho cô, vậy cô còn có thể bay đi đâu?" hay hành động đe dọa, kiểm soát nữ chính được một số khán giả yêu thích mô típ này xem là kịch tính, hấp dẫn.

Tuy nhiên, không ít người lại nhận định những hành vi ấy thật đáng sợ nếu đặt trong đời thực.