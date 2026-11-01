Một năm đại thắng của Điền Hi Vi

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng danh tiếng - Ảnh: Vogue Taiwan

Bộ phim cổ trang Gả kim thoa của Điền Hi Vi đang gây sốt, khiến người xem giật mình nhận ra: hóa ra phim dài tập mà áp dụng công thức của phim ngắn lại có thể khiến người xem thỏa mãn đến vậy.

Điền Hi Vi bảo chứng độ nóng cho Gả kim thoa

Nội dung phim có đủ các yếu tố như thiên kim thật và thiên kim giả, thế thân xuất giá, đấu đá trong gia tộc, tranh đấu hậu cung, một nữ vây quanh nhiều nam. Đây đều là những mô típ được khán giả yêu thích hiện nay.

Điều khiến khán giả cảm thấy sảng khoái hơn cả là toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh vai nữ chính của Điền Hi Vi. Bản thân cô cũng rất mạnh mẽ, không cần nam chính hay nam phụ, cô vẫn có thể tự cứu mình khỏi hiểm cảnh.

Tạo hình của Điền Hi Vi trong Gả kim thoa - Ảnh: Weibo

Xét cho cùng, nhiều bộ phim nữ chủ hiện nay luôn hô hào khẩu hiệu nữ chính mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, khi rời xa nam chính, nữ chính chẳng làm được gì. Những tình tiết như vậy hầu như không tồn tại trong Gả kim thoa.

Khi còn mang thân phận A Sửu, nữ chính gặp nguy hiểm là lập tức quyết đoán hạ sát đối phương.

Sau này, khi gả vào phủ hầu tước, cô càng khiến nam chính và các nam phụ xoay như chong chóng, biến tất cả thành quân cờ phục vụ mình.

Có nhan sắc, có mưu lược, đây mới là kiểu phim nữ chủ mà khán giả muốn xem.

Điền Hi Vi lần này thật sự có cơ hội thể hiện hết khả năng diễn xuất. Cô đảm nhận hai vai, với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng màn thể hiện khá tốt. Vì thế, sau khi Gả kim thoa lên sóng, cô trở thành diễn viên có mức độ thảo luận cao nhất.

Chỉ sau 48 giờ phát sóng, độ nóng của phim trên nền tảng Youku đã vượt mốc 10.000 điểm, trở thành bộ phim đạt mốc này nhanh nhất trên Youku trong năm 2026. Điều đó cũng chứng minh sức hút cá nhân và khả năng gánh phim của Điền Hi Vi.

Trailer Gả kim thoa

Thành công vang dội của Điền Hi Vi trong năm 2026

Có một điều không hẳn quá xa lạ: Gả kim thoa là phim thứ 3 của Điền Hi Vi trong năm nay đạt độ nóng trên 10.000 điểm. Đáng chú ý, cả ba phim đều lên sóng trên những nền tảng khác nhau, lần lượt là Tencent Video, Youku và iQIYI.

Tháng 3, bộ phim truyền hình Trục Ngọc lên sóng. Dù người hâm mộ hai bên từng xảy ra không ít tranh cãi trong quá trình công bố dự án và quay phim, mục tiêu chung của tất cả vẫn là hy vọng tác phẩm đạt thành tích tốt.

Bộ phim không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Độ nóng trên Tencent Video vượt mốc 30.000 điểm, trong khi lượng xem trung bình tích lũy mỗi tập theo thống kê của Yunhe gần chạm 90 triệu lượt. Các số liệu đều cho thấy đây thực sự là một bộ phim bùng nổ.

Trong thời gian Trục Ngọc phát sóng, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách thu hút được lượng người hâm mộ yêu thích ghép đôi - Ảnh: Weibo

Tháng 5, Tội phạm IQ thấp lên sóng. Điền Hi Vi vào vai Lý Thiến, nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề. Bề ngoài, cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thường làm những chuyện khiến người khác bất ngờ.

Thành tích của bộ phim cũng rất tốt, độ nóng trên nền tảng vượt mốc 10.000 điểm và điểm Douban lên tới 8,2. Cốt truyện thú vị, bám sát tên phim Tội phạm IQ thấp, tạo nên sự tương phản bất ngờ.

Thế nhưng, vẫn có người cho rằng Điền Hi Vi chỉ là nữ chính làm nền, còn sức nóng của bộ phim đều nhờ nam chính và các diễn viên phụ.

Điền Hi Vi trong Tội phạm IQ thấp - Ảnh: Weibo

Một bộ phim thành công có thể nhờ may mắn và hoạt động tiếp thị. Nhưng nếu liên tiếp tham gia 3 bộ phim bùng nổ chỉ trong một năm, với những thể loại khác nhau, cho thấy Điền Hi Vi biết chọn kịch bản và bản thân cô có khả năng gánh phim.

Thành tích trước đây đã là quá khứ, còn những gì xảy ra trong tương lai rất khó dự đoán. Nhưng xét riêng năm 2026, Điền Hi Vi là một trong những nữ diễn viên thuộc lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995 có thành tích phim nổi bật và độ thảo luận cao nhất.