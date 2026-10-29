Thượng Công Chúa phá nát nguyên tác nhưng vẫn 'hot rần rần'

Thượng Công Chúa do Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đóng chính lên sóng Tencent Video (WeTV) ngày 23-10 - Ảnh: Tencent

Bộ phim tình cảm cổ trang Thượng Công Chúa đưa khán giả đến với Mộ Vãn Diêu (Mạnh Tử Nghĩa thủ vai), một nàng công chúa đang tìm cách thoát khỏi số phận đã được định đoạt.

Ngay khi ra mắt, độ thảo luận của bộ phim trên Tencent Video nhanh chóng vượt mốc 26.000.

Tuy nhiên, theo HK01, đằng sau những con số ấn tượng là sự lao dốc đáng kể về danh tiếng.

Thượng Công Chúa bị chỉ trích vì tuyến đấu trí quyền mưu bị suy yếu nghiêm trọng, lạm dụng các cảnh quay chậm kết hợp chuyển động xoay và những tình tiết tình cảm sến súa, thiếu logic.

Nhiều khán giả cho rằng đây là ví dụ điển hình của kiểu phim "diễn viên gánh phim", tức tác phẩm có kịch bản yếu nhưng phải dựa vào diễn viên để duy trì sức hút.

Trailer Thượng Công Chúa

Thượng Công Chúa lao dốc danh tiếng

Thượng Công Chúa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Y Nhân Khuê Khu.

Cốt truyện xoay quanh công chúa Đan Dương Mộ Vãn Dao và chàng thư sinh xuất thân hàn môn Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ thủ vai) bắt đầu mối duyên từ một cơn mưa ở Lĩnh Nam, rồi cùng nhau tiến bước vào chốn triều đình đầy sóng gió.

Qua diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa, Mộ Vãn Diêu hiện lên với vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng, ẩn sâu bên trong là những vết thương chồng chất - Ảnh: Tencent

Tiểu thuyết gốc được đánh giá cao nhờ khắc họa sâu sắc hành trình gian nan của những sĩ tử xuất thân hàn môn trong cuộc cạnh tranh với các thế gia quyền quý thông qua con đường khoa cử.

Tác phẩm còn xây dựng hai nhân vật chính với những tổn thương riêng, từng bước đấu trí và giành thế chủ động giữa những cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình.

Tuy nhiên, bản phim đã phát sóng lại cắt giảm đáng kể những màn đấu tranh giai cấp và tranh đoạt quyền lực vốn được xây dựng chặt chẽ trong nguyên tác.

Thay vào đó là hàng loạt tình tiết quen thuộc của dòng phim ngôn tình như vấp ngã bất ngờ, vô tình ôm eo hay ánh mắt chạm nhau.

Biên kịch đơn giản hóa toàn diện những cuộc đấu đá triều chính vốn phức tạp và nặng nề, khiến động cơ của các nhân vật trở nên hời hợt, thiếu sức thuyết phục.

Nhiều khán giả thẳng thắn chỉ trích trên mạng xã hội rằng bản chuyển thể đã né tránh những nội dung quan trọng, đồng thời biến khát vọng của Ngôn Thượng (trái), người từng miệt mài đèn sách, thành cái cớ cho những màn tán tỉnh - Ảnh: Tencent

Lạm dụng cảnh quay chậm xoay vòng

Cách quay phim cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Để tạo bầu không khí lãng mạn, ê kíp sử dụng dày đặc các cảnh quay chậm và hiệu ứng ánh sáng mềm trong nhiều phân đoạn.

Đáng chú ý, cảnh Mộ Vãn Diêu được cứu sau khi rơi xuống nước rồi ở cùng Ngôn Thượng trong hang động vốn là bước ngoặt quan trọng, giúp mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, phân đoạn này lại bị chia nhỏ thành hàng loạt cảnh bôi thuốc, chải tóc và nhìn nhau, với nhiều góc quay chậm kết hợp chuyển động xoay vòng.

Khán giả theo dõi phim bày tỏ sự mệt mỏi, thậm chí mỉa mai rằng tác phẩm chẳng khác nào một MV chụp ảnh cưới cổ trang được kéo dài - Ảnh: Tencent

Một số người cho biết dù tăng tốc độ phát lên 1,5 lần, họ vẫn cảm thấy phim lê thê, còn những cú xoay máy liên tục khiến người xem chóng mặt.

Sự sa sút về danh tiếng của Thượng Công Chúa càng trở nên rõ rệt khi bộ phim cổ trang Gả kim thoa đang gây chú ý trong cùng thời điểm.

Tác phẩm này được khán giả khen ngợi nhờ cách triển khai cốt truyện chặt chẽ, những tình tiết sắp xếp logic và các cú đảo chiều liên tiếp.

Nhiều người xem đánh giá đây mới thực sự là tác phẩm có khả năng nâng tầm diễn viên, trái ngược với Thượng Công Chúa, bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhưng lại trở thành ví dụ tiêu cực về chất lượng chuyển thể.