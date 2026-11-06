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'Gấp ánh trăng' gây thất vọng

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Là mảnh ghép cuối cùng khép lại bộ ba tiểu thuyết Nam Vu gây sốt (sau Vụng trộm không thể giấu và Khó dỗ dành), Gấp ánh trăng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

'Gấp ánh trăng' tăng nhiệt độ đứng đầu bảng, khán giả nhận xét thẳng thắn: Cốt truyện nhạt nhẽo, nhàm chán như nước ốc - Ảnh 1.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu nên duyên trong Gấp ánh trăng - Ảnh: IQIYI

Theo tờ 163, bộ phim Trung Quốc tình cảm đô thị Gấp ánh trăng, do Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất đóng chính, lên sóng trên nền tảng iQIYI từ ngày 5-11.

Ngay trong ngày đầu ra mắt với 4 tập phim, mức nhiệt trên iQIYI vượt 6.000 điểm, vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng phim có mức tăng trưởng nhiệt độ nhanh nhất.

Độ hot của nhân vật do Lư Dục Hiểu thủ vai cũng nhanh chóng vượt mốc 100 triệu trên nền tảng.

Gấp ánh trăng có gì hay?

Tuy nhiên, ở thời điểm mở màn, bộ phim chỉ thu hút được một thương hiệu quảng cáo với 4 vị trí quảng cáo. Thành tích này khiến cư dân mạng Douban mỉa mai: "Chừng này còn chẳng đủ tiền mua bản quyền IP".

So sánh với các đối thủ cùng nền tảng, thành tích của Gấp ánh trăng khá khiêm tốn. Phim không chỉ thua xa Tỏa sáng như những vì sao (Ngu Thư Hân đóng chính) và Bạn gái thiên tài (Điền Hi Vi đóng chính) mà còn kém cả bộ phim tình cảm hiện đại trước đó của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu là Suỵt, quốc vương đang ngủ đông.

'Gấp ánh trăng' tăng nhiệt độ đứng đầu bảng, khán giả nhận xét thẳng thắn: Cốt truyện nhạt nhẽo, nhàm chán như nước ốc - Ảnh 2.

Nhịp phim của Gấp ánh trăng được đánh giá khá chậm - Ảnh: IQIYI

Đáng chú ý, tiểu thuyết gốc của bộ phim vốn khá nổi tiếng. Là tác phẩm khép lại bộ ba Nam Vu của nhà văn Trúc Dĩ, Gấp ánh trăng nhận được nhiều kỳ vọng từ cộng đồng độc giả ngay từ khi công bố dự án.

Hai tác phẩm còn lại trong bộ ba là Vụng trộm không thể giấu Khó dỗ dành đến nay vẫn thu hút quảng cáo, đồng thời đều được xem là những bộ phim tình cảm hiện đại ăn khách.

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Gấp ánh trăng xoay quanh cuộc hội ngộ tại Nam Vu giữa Phó Thức Tắc (một chàng trai điềm tĩnh, thông minh nhưng mang nhiều tổn thương quá khứ) và Vân Ly (một cô gái nhút nhát, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và có vấn đề về thính lực một bên tai).

Từ sự rụt rè ban đầu, Vân Ly dũng cảm chủ động theo đuổi tình cảm, tạo nên một câu chuyện tình yêu thanh xuân chữa lành.

Song song với chuyện tình cảm của cặp đôi chính, phim còn khai thác tuyến gia đình với sự áp đặt từ mẹ nam chính, những mâu thuẫn trong gia đình của nữ chính và câu chuyện của các cặp đôi phụ.

Trailer Gấp ánh trăng

Kịch bản nhạt nhòa, hình ảnh và lời thoại gây tranh cãi

Sau 4 tập đầu, nhịp phim được đánh giá khá chậm, chủ yếu tập trung giới thiệu bối cảnh, xuất thân và quá khứ của các nhân vật. Cảm nhận chung của nhiều khán giả là mọi thứ diễn ra quá bình lặng.

Những nhận xét đầu tiên về Gấp ánh trăng cũng nhanh chóng xuất hiện. Không ít người thẳng thắn cho rằng cốt truyện nhạt nhẽo, nhàm chán, chẳng khác nào đang xem một cuốn nhật ký ghi chép sự việc thường ngày.

'Gấp ánh trăng' tăng nhiệt độ đứng đầu bảng, khán giả nhận xét thẳng thắn: Cốt truyện nhạt nhẽo, nhàm chán như nước ốc - Ảnh 3.

Một số ý kiến còn nhận xét cách xây dựng tình tiết đã cũ, bộ lọc màu gợi nhớ phong cách phim truyền hình từ năm 2018 - Ảnh: IQIYI

Một chi tiết khác khiến khán giả khó chịu là nam chính liên tục đeo khẩu trang trong tập đầu, tạo cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tình tiết một cô gái từng thầm thương một người suốt thời trung học nhưng lại không nhận ra anh chỉ vì chiếc khẩu trang khá thiếu thuyết phục.

Nhiều khán giả phàn nàn hình ảnh ngả vàng như được phủ một lớp màu caramel, khiến màu da nhân vật trở nên tối và xỉn.

'Gấp ánh trăng' tăng nhiệt độ đứng đầu bảng, khán giả nhận xét thẳng thắn: Cốt truyện nhạt nhẽo, nhàm chán như nước ốc - Ảnh 4.

Khả năng thoại bằng giọng thật của Lư Dục Hiểu cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị nhận xét có giọng nói thiếu hơi, phát âm không rõ ràng, các âm tiết dính vào nhau như đang bị nghẹt mũi - Ảnh: IQIYI

Dù vậy, Gấp ánh trăng vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ một số khán giả. Họ cho rằng phim thể hiện được sự tinh tế và những rung động giằng co trong tình yêu đơn phương. 

Lâm Nhất mang đến hình ảnh nam chính có vẻ ngoài lạnh lùng, mong manh, trong khi Lư Dục Hiểu thể hiện được sự can đảm của một cô gái mắc chứng sợ giao tiếp khi đứng trước tình yêu.

Với những phản hồi ban đầu như vậy, Gấp ánh trăng được dự đoán sẽ khó tạo nên cú bứt phá trong thời gian tới.

- Ảnh 1.Ngôn tình Khó dỗ dành gây sốt dù Chương Nhược Nam 'chỉ được cái đẹp là giỏi'

Bất chấp tranh cãi, Khó dỗ dành của Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam nhanh chóng đạt nhiều thành tích đáng nể chỉ sau 2 ngày lên sóng.

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    Chủ đề: Lâm Nhất phim Hoa ngữ Lư Dục Hiểu Gấp ánh trăng Phim ngôn tình

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