Kỷ lục của 'Gả kim thoa' bị nhấn chìm vì tranh cãi dùng AI

Tạo hình của Điền Hi Vi trong Gả kim thoa - Ảnh: Youku

Theo Sohu, bộ phim cổ trang Gả kim thoa do Điền Hi Vi đóng chính ghi nhận 19 ngày liên tiếp đạt mức nhiệt độ hơn 10.000 điểm trên Youku.

Thành tích này đưa bộ phim lên vị trí dẫn đầu lịch sử nền tảng về số ngày duy trì mức nhiệt độ trên 10.000, kể từ khi Youku thay đổi cách tính vào tháng 7-2024. Kỷ lục trước đó thuộc về Tàng Hải truyện và Phàm nhân tu tiên truyện, với 18 ngày.

Trước đó, Gả kim thoa chỉ mất 48 giờ 17 phút sau khi lên sóng để vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ, trở thành bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất trên Youku trong năm 2026.

Trailer Gả kim thoa

Gả kim thoa bị phát hiện sử dụng AI

Tuy vậy, hiện Gả kim thoa thu hút nhiều khán giả bàn luận trên mạng xã hội không phải vì kỷ lục, mà xuất phát từ một lỗi hậu kỳ: một số cảnh quay phong cảnh trong bản phim chính thức vẫn còn sót watermark "AI Generated" (do AI tạo ra), dù hình ảnh đã được lật ngược.

Sự việc nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trên bảng tìm kiếm thịnh hành Weibo. Không dừng lại ở đó, một số khán giả còn phát hiện cảnh binh lính trong phim có dấu hiệu ghép phông thiếu tự nhiên.

Nhân vật dường như chưa hòa hợp với môi trường xung quanh, tạo cảm giác các thành phần trong khung hình được ghép từ những lớp hình ảnh riêng biệt.

Một số phân cảnh áp dụng công nghệ AI bị khán giả phát hiện - Ảnh: Sạp báo Hoa ngữ/ HK01

Tính đến thời điểm được ghi nhận, đoàn phim Gả kim thoa và nền tảng phát sóng Youku chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tranh luận cũng xuất hiện ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây chỉ là sai sót nhỏ, không ảnh hưởng đáng kể đến nội dung phim.

Trong khi đó điều khiến số đông khán giả khác bất bình là bản phim chính thức phải trải qua nhiều công đoạn kiểm duyệt như dựng phim, chỉnh màu, thẩm định nội dung và rà soát lại từ phía nền tảng phát sóng, vậy mà sai sót vẫn dễ dàng lọt qua tất cả các khâu.

Thực tế, việc ứng dụng AI để tiết kiệm chi phí và thời gian sản xuất không phải điều xa lạ với ngành công nghiệp phim ảnh.

Gả kim thoa là một trong những phim Hoa ngữ hot nhất mùa thu năm 2026 - Ảnh: Youku

Tạo cảnh phong cảnh bằng AI đã trở thành phương thức hỗ trợ được nhiều đoàn phim cân nhắc. Tuy nhiên khán giả bỏ tiền và thời gian để theo dõi một bộ phim dài tập cũng có quyền kỳ vọng vào chất lượng tương xứng.

Đặc biệt, khi phim ngắn AI ngày càng phổ biến và tạo sức ép lên thị trường phim ảnh, phim truyền hình dài tập với diễn viên thật cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình.

Bên cạnh diễn xuất có chiều sâu, đó còn là phần thiết kế mỹ thuật, bối cảnh đầu tư công phu và thế giới hình ảnh đủ chân thực để đưa người xem vào câu chuyện.

Nếu liên tục sử dụng những tư liệu AI giá rẻ để thay thế các cảnh phong cảnh hoặc toàn cảnh, phim dài tập có nguy cơ tự đánh mất một trong những ưu thế quan trọng nhất so với phim ngắn AI.