'Gả kim thoa' khép lại trong tranh cãi

Gả kim thoa hiện đạt 7 điểm trên Douban - Ảnh: Weibo



Cưới trước yêu sau, thiên kim thật - giả, thế thân xuất giá, đấu đá chốn hào môn... Những mô típ quen thuộc của dòng phim cổ trang thần tượng kết hợp yếu tố giải trí, trả thù và lật ngược tình thế một lần nữa được Gả kim thoa khai thác thành công.

Chỉ sau hai ngày lên sóng, bộ phim nhanh chóng vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng phát hành.

Chiêu trò của Gả kim thoa

Gả kim thoa xây dựng câu chuyện về hai mỹ nhân phản diện có chung một gương mặt nhưng đối đầu lẫn nhau.

Thiết lập này đẩy những tình tiết kịch tính và cảm giác thỏa mãn của khán giả lên cao độ. Kết hợp với nhịp kể mang đậm phong cách phim ngắn, hàng loạt cảnh tát và đối đầu trực diện trở thành chất liệu lý tưởng để cắt ghép, lan truyền trên các nền tảng video ngắn.

Với tư cách một bộ phim giải trí hướng đến cảm giác thỏa mãn tức thời, Gả kim thoa đã nhắm trúng thị hiếu khán giả. Sức nóng trên nền tảng phát hành và số liệu phân phối ra thị trường quốc tế là những minh chứng rõ ràng.

Tuy nhiên, công thức kể chuyện rập khuôn của dòng phim cổ trang thần tượng, vốn đề cao cảm giác kịch tính nhưng xem nhẹ tính logic, cũng khiến phim truyền hình dài tập phải trả giá.

Một bộ phim gây tiếng vang thường khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Gả kim thoa cũng không ngoại lệ khi khiến cộng đồng mạng chia thành hai luồng quan điểm - Ảnh: Weibo

Một số khán giả hào hứng nhận xét: “Đúng là cần một mỹ nhân điên loạn, độc ác thuần túy như thế này, xem rất cuốn”. Trong khi đó, những người khác lại chỉ trích tác phẩm thiếu logic trong cách kể chuyện, chỉ mang đến cảm giác thỏa mãn một cách hời hợt.

Xét trên phương diện giải trí, Gả kim thoa làm khá tốt việc khơi gợi cảm xúc. Chẳng hạn, hành trình đổi đời của A Sửu, một cô gái nghèo chuyên làm công việc thu gom phân đêm.

Chỉ sau một đêm, nhờ cuộc hôn nhân thay thế, cô bất ngờ trở thành tiểu thư danh giá và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong giới thượng lưu.

Trong khi đó, Quân Đại lớn lên trong nhung lụa, trở thành một kẻ độc ác dường như chẳng cần lý do, đối xử khắc nghiệt với tất cả mọi người. Hai nhân vật nữ phản diện mang đến hai kiểu cảm giác thỏa mãn hoàn toàn khác biệt.

Trailer Gả kim thoa

Dĩ nhiên, những thiết lập như vậy chưa chắc đứng vững nếu được soi chiếu bằng logic đời thực. Biên kịch không phải không nhận ra những lỗ hổng logic, nhưng vẫn lựa chọn đặt logic cảm xúc lên trên logic kể chuyện.

Trên thực tế, các nhà sáng tạo hiểu rõ mình đang phục vụ đối tượng khán giả nào. Điều người xem tìm kiếm là sự thỏa mãn cảm xúc trong những khoảng thời gian giải trí ngắn ngủi, cùng những tình tiết đủ sức trở thành đoạn video cắt ghép, nội dung sáng tạo lại và chủ đề thảo luận trên mạng xã hội.

Những cái tát của Quân Đại có thể lan truyền rộng rãi dưới dạng video ngắn chính bởi chúng vừa tạo điểm nhấn cho nhân vật, vừa trở thành chất liệu quảng bá hiệu quả cho bộ phim.

Ở thời điểm hiện tại, Gả kim thoa đã đi đến tập cuối và phần kết mang hơi hướng mở ra cốt truyện mới, dường như kịch hay mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, liệu bộ phim có tiếp tục "sống lâu" hay không vẫn cần thời gian trả lời - Ảnh: Weibo

Ngắn hóa phim dài tập

Suy cho cùng, Gả kim thoa cho thấy hiệu quả của xu hướng "ngắn hóa phim dài tập" thông qua nhịp độ nhanh và những tình tiết tạo điểm nhấn. Con đường thành công ấy đang được sao chép hàng loạt. Có thể kể đến Bách Hoa Sát, Mạc Ly hay Kiều Sở.

Tuy nhiên, hiệu quả không đồng nghĩa với khả năng nhân rộng, càng không có nghĩa là có thể hy sinh toàn bộ logic, chiều sâu nhân vật và điểm rơi cảm xúc để đổi lấy những tình tiết gây phấn khích.

Điều các nhà sáng tạo thực sự cần học hỏi là cách đáp ứng nhu cầu khán giả, thay vì nhầm lẫn một bộ phim ăn khách với công thức vạn năng - Ảnh: Weibo

Phim giải trí vẫn có chỗ đứng, những mỹ nhân điên loạn vẫn có khán giả yêu thích.

Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào khả năng lan truyền qua các đoạn video ngắn và cảm xúc tức thời, đánh đồng sự phi lý với tính hấp dẫn, xem những mô típ sáo mòn như một phương pháp sáng tạo, phim truyền hình dài tập có nguy cơ ngày càng khiến người xem quay lưng.

Khi tất cả phim dài tập đều sử dụng phương pháp kể chuyện của phim ngắn, sớm muộn khán giả cũng sẽ đặt câu hỏi: Vậy tại sao tôi không xem phim ngắn ngay từ đầu?