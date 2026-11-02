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Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Từng liên tiếp đảm nhận vai nam chính trong các phim ngắn, Hứa Bằng bất ngờ mất cơ hội việc làm trước AI. Nam diễn viên phải về quê, phụ gia đình bán rau.

Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau - Ảnh 1.

Hứa Bằng từng là "nam thần phim ngắn" được săn đón ở Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Theo Sina, nam diễn viên Hứa Bằng, tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động mạnh đến thị trường phim ngắn. 

Sau khi những dự án có sự tham gia của diễn viên thật bị hủy bỏ, anh trở về quê nhà ở Sơn Đông, phụ giúp gia đình bán rau tại các phiên chợ địa phương.

Diễn viên phim ngắn Trung Quốc lao đao vì AI

Hứa Bằng có gần 9 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh từng tham gia các tác phẩm như Vi ám chi hỏa, Ám hà truyện Nhất niệm quan sơn. 

Tháng 4-2025, nam diễn viên từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với câu chuyện rời giới giải trí, trở về quê đi chợ và bày sạp bán hàng. Thời điểm đó, anh cho biết thị trường diễn xuất ngày càng bão hòa khi người từ nhiều ngành nghề đổ vào lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.

Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau - Ảnh 2.

Hứa Bằng phải về quê bán hàng sau khi mất việc vì AI - Ảnh: Weibo

Sau khi về Sơn Đông, Hứa Bằng không lựa chọn cuộc sống an nhàn. Anh giúp ông nội đi chợ, bày sạp bán hàng, bán trái cây dọc đường phố và từng ứng tuyển vào một vị trí tại công viên hải dương. Nam diễn viên cho rằng những trải nghiệm này giúp anh tích lũy chất liệu thực tế cho nghề diễn.

Cuối năm 2025, nghe theo lời khuyên của người hâm mộ, Hứa Bằng quay lại hoạt động nghệ thuật với dòng phim ngắn

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Nhờ ngoại hình phù hợp và nền tảng diễn xuất, anh liên tiếp nhận được vai nam chính trong nhiều dự án. 

Lượng lượt xem tăng cùng số người theo dõi ngày càng đông giúp nam diễn viên nhìn thấy hướng phát triển mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của phim ngắn AI đã làm thay đổi tất cả. Trước thềm Tết Nguyên đán, một công ty sản xuất phim ngắn lớn tại Hoành Điếm, vốn có quan hệ hợp tác lâu dài với Hứa Bằng, bất ngờ sa thải nhân sự trên diện rộng và dừng toàn bộ dự án sử dụng diễn viên thật để chuyển sang sản xuất nội dung AI. 

Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau - Ảnh 3.

Tạo hình của Hứa Bằng trong một phim ngắn - Ảnh: Weibo

"Những bộ phim vốn đã được lên lịch khởi quay đột nhiên bị hủy bỏ hoàn toàn, tất cả đều được thay thế bằng diễn viên kỹ thuật số AI" - Hứa Bằng chia sẻ.

Nam diễn viên cho rằng tốc độ phát triển của ngành AI hiện nay có phần quá nhanh và thiếu thận trọng. Theo anh, về lâu dài, AI nên phối hợp với diễn viên thật trong quá trình sáng tạo thay vì thay thế hoàn toàn con người. 

Trong thời gian ở quê, Hứa Bằng thường cùng người lớn tuổi trong gia đình quay các video ngắn về cuộc sống thường ngày. Anh cũng lên kế hoạch sản xuất một bộ phim ngắn mang về địa phương, đồng thời tổ chức khóa đào tạo diễn viên để chuẩn bị nhân lực cho dự án.

Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau - Ảnh 4.

Phim ngắn AI làm thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Hứa Bằng dự định ban ngày quản lý lớp đào tạo, buổi tối tiếp tục chuẩn bị việc kinh doanh tại chợ đêm. Anh cho biết muốn hoàn thành dự án phim ngắn và trở thành niềm tự hào của quê hương.

Dù không còn đặt nặng việc thăng tiến trong nghề, Hứa Bằng vẫn mong có cơ hội trở lại phim trường. Anh từng viết trên trang cá nhân: "Tôi không khao khát nổi tiếng, tôi chỉ muốn có một sân khấu".

Nam diễn viên thừa nhận nhiều khó khăn của ngành không thể thay đổi bằng nỗ lực. Tuy nhiên, anh khẳng định nếu có cơ hội được làm công việc diễn xuất mình yêu thích, anh sẽ nắm bắt và cố gắng hết sức.

Theo Cover News, một bộ phim ngắn sử dụng AI có thể hoàn thành trong vài ngày, với chi phí chưa bằng 1/10 so với sản xuất bằng diễn viên thật.

Trong quý 1 năm 2026, ngành này có khoảng 128.000 phim ngắn được phát hành, trong đó phim ngắn AI chiếm hơn 95%.

Bị AI cướp vai, 'nam thần phim ngắn' Trung Quốc phải về quê bán rau - Ảnh 6.Khán giả đã dành 2 tỉ giờ xem phim ngắn dọc trong 3 tháng qua

Tỉ lệ phim ngắn dọc do AI tạo ra tăng từ 3% trong quý 1 lên 66% trong quý 3-2026, cho thấy tốc độ bùng nổ của dòng nội dung này trên 20 nền tảng hàng đầu ngoài Trung Quốc.

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    Chủ đề: phim ngắn Hứa Bằng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc AI Trung Quốc

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