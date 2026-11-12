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'Gấp ánh trăng' lội ngược dòng

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Theo Sina, Gấp ánh trăng gần đây bất ngờ gây sốt khi xuất sắc giành vị trí top 1 về độ hot trên iQIYI quốc tế tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... qua đó trở thành một trong những bộ phim Trung Quốc nổi bật tại thị trường nước ngoài thời gian gần đây.

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Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu nên duyên trong Gấp ánh trăng - Ảnh: IQIYI

Bộ phim cũng thu hút lượng tương tác ấn tượng trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, với nhiều phân cảnh ghi nhận hàng triệu lượt xem.

Phản ứng trái ngược của khán giả Trung Quốc và quốc tế

Gấp ánh trăng xoay quanh cuộc hội ngộ tại Nam Vu giữa Phó Thức Tắc (một chàng trai điềm tĩnh, thông minh nhưng mang nhiều tổn thương quá khứ) và Vân Ly (một cô gái nhút nhát, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và có vấn đề về thính lực một bên tai).

Từ sự rụt rè ban đầu, Vân Ly dũng cảm chủ động theo đuổi tình cảm, tạo nên một câu chuyện tình yêu thanh xuân chữa lành.

Trailer Gấp ánh trăng

Chuyển thể từ IP nổi tiếng, Gấp ánh trăng sở hữu lợi thế lớn ngay trước khi phát sóng nhờ lượng độc giả nguyên tác đông đảo và sức hút của dàn diễn viên chính.

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Trong ngày đầu ra mắt, chỉ số tìm kiếm của phim đạt 6.479 điểm. Độ hot trên nền tảng iQIYI cũng lập đỉnh, lọt vào top 5 phim tình cảm hiện đại có thành tích ngày đầu tốt nhất trong gần 5 năm qua. Những con số này cho thấy sức hút lưu lượng đáng kể của tác phẩm.

Tuy nhiên, sau vài tập đầu tiên, một số khán giả Trung Quốc chê bai về chất lượng lời thoại, cách sử dụng bộ lọc hình ảnh và tính logic của kịch bản.

Nhiều ý kiến cho rằng cốt truyện nhạt nhẽo, thiếu cao trào đến mức dễ khiến người xem buồn ngủ; các tình tiết trùng hợp xuất hiện dày đặc nhưng thiếu tính thuyết phục.

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Gấp ánh trăng là phần cuối trong bộ ba tiểu thuyết Nam Vu của nhà văn Trúc Dĩ, sau 2 bộ phim ngôn tình đình đám Vụng trộm không thể giấy và Khó dỗ dành - Ảnh: IQIYI

Ngược lại, ở thị trường quốc tế, thông qua các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, có thể thấy khán giả chủ yếu dành phản hồi tích cực cho màn thể hiện của Lư Dục Hiểu trong vai Vân Ly.

Điểm sáng được nhắc đến nhiều nhất là cách nữ diễn viên khắc họa chân thực hình ảnh cô gái mắc chứng sợ giao tiếp, âm thầm dành tình cảm cho người mình thích.

Từ đôi tay run rẩy khi xin thông tin liên lạc, ánh mắt né tránh đến vẻ tủi thân cố kìm nén sau khi bị từ chối, tất cả khiến nhiều cư dân mạng nhận xét: "Đúng là dáng vẻ của một người đang thầm thích ai đó".

Độ hot của nhân vật này trên nền tảng iQIYI đã vượt mốc 100 triệu điểm, phần nào cho thấy mức độ đón nhận của khán giả dành cho phiên bản Vân Ly do Lư Dục Hiểu thể hiện.

'Gấp ánh trăng' lội ngược dòng - Ảnh 3.

Gấp ánh trăng đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh: IQIYI

Một số độc giả nguyên tác còn đánh giá tích cực về mức độ bám sát tiểu thuyết của phiên bản truyền hình. Họ cho rằng tiểu thuyết của nhà văn Trúc Dĩ vốn hướng đến tinh thần nhẹ nhàng, dịu dàng và chữa lành.

Xét theo nguyên tác, cách nói chuyện của các nhân vật cũng như nhịp tương tác chậm rãi giữa họ đều có cơ sở phát triển rõ ràng.

Với những khán giả yêu thích phong cách này, Gấp ánh trăng có thể mang đến cảm giác trong trẻo, thanh nhã như hình ảnh ánh trăng sáng.

Ngược lại, những người không hợp gu có thể cảm thấy nhịp phim quá chậm và lê thê.

'Gấp ánh trăng' lội ngược dòng - Ảnh 5.Phim ngôn tình Trung Quốc gặp khủng hoảng

Bạn gái thiên tài vừa bị chỉ trích vì nhiều tình tiết thiếu thuyết phục. Tranh cãi quanh bộ phim đặt ra câu hỏi về cuộc khủng hoảng 'phi thực tế' của dòng ngôn tình hiện đại Trung Quốc.

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    Chủ đề: Phim ngôn tình phim Hoa ngữ Lâm Nhất Lư Dục Hiểu Gấp ánh trăng

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