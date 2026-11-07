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Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Thành công của Trục Ngọc giúp Trương Lăng Hách trở thành nam diễn viên thế hệ 95 duy nhất có phim phá mốc nhiệt độ 10.000 trên 3 nền tảng iQIYI, Youku và Tencent Video.

Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm - Ảnh 1.

Trương Lăng Hách danh tiếng thăng hạng sau thành công của Trục Ngọc - Ảnh: Weibo

Theo Sina, Trương Lăng Hách vừa có bước thăng hạng đáng chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ sau cơn sốt của bộ phim Trục Ngọc

Vai Tạ Chinh giúp nam diễn viên bứt phá về danh tiếng, đồng thời đưa 3 phim anh đóng chính gồm Ninh An Như Mộng, Độ Hoa NiênTrục Ngọc lần lượt đạt nhiệt độ trên 10.000 tại 3 nền tảng phát sóng lớn. Anh cũng là nam diễn viên sinh sau năm 1995 duy nhất đạt thành tích này.

Trương Lăng Hách "đổi đời" nhờ Trục Ngọc

Trương Lăng Hách từng đảm nhận vai Tạ Nguy trong Ninh An Như Mộng, phát sóng trên iQIYI năm 2023. 

Năm 2024, anh tiếp tục đóng chính trong Độ Hoa Niên trên Youku với vai Bùi Văn Tuyên. Hai năm sau, anh tiếp tục gây chú ý với vai Tạ Chinh trong Trục Ngọc trên Tencent Video. Sau khi Trục Ngọc phát sóng, lượng khán giả tìm xem lại các phim cũ của Trương Lăng Hách tăng mạnh.

Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm - Ảnh 2.

Từ sức hút của vai Tạ Chinh trong Trục Ngọc, khán giả tìm xem lại nhiều bộ phim trước đây của Trương Lăng Hách - Ảnh: Weibo

Hai bộ phim Ninh An Như MộngYêu Em lần lượt vươn lên những vị trí cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng và phim truyền hình của iQIYI. Nhiều khán giả chia sẻ họ biết đến nam diễn viên qua vai Tạ Chinh, sau đó mới tìm xem những phim trước đây của anh.

Theo số liệu Vân Hợp, Trục Ngọc đạt trung bình hơn 90 triệu lượt xem mỗi tập, đứng đầu bảng xếp hạng phim năm 2026 và bảng xếp hạng sức hút dài hạn. 

Trước đó, Yêu Em cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích lượt xem sau phát sóng năm 2025. Đáng chú ý, Ninh An Như Mộng phát sóng từ 3 năm trước vẫn có mặt trong bảng xếp hạng phim cũ. 

Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm - Ảnh 4.

Trong danh sách 5 phim có lượt xem trong ngày cao nhất, vượt 100 triệu lượt kể từ năm 2022, có đến 2 phim Trương Lăng Hách đóng chính góp mặt.

Theo Sina, điểm đáng chú ý trong hành trình phát triển của Trương Lăng Hách là 3 vai diễn chính có tính cách và trạng thái thể hiện khác nhau.

Thành công của phim cũng khiến giá trị thương mại của Trương Lăng Hách tăng rõ rệt. Anh hiện có 28 vị trí hợp tác thương hiệu, đứng thứ hai trong nhóm nam diễn viên.

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Các nhãn hàng hợp tác với nam diễn viên cũng mở rộng hoạt động quảng bá ra thị trường nước ngoài với hơn 4.000 điểm triển khai.

Sức nóng trên mạng xã hội quốc tế của nam diễn viên được cho là vẫn duy trì nhiều tháng sau khi Trục Ngọc kết thúc. Anh cũng nhận được hợp đồng đại diện thương hiệu Taobao quốc tế.

Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm - Ảnh 3.

Anh góp mặt trong danh sách BOF500 năm 2026 và là nam nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất có tên trong danh sách - Ảnh: Weibo

Sau Trục Ngọc, Trương Lăng Hách lựa chọn những dự án có hình tượng khác biệt. Trong Quy Loan, anh đảm nhận vai Tiêu Lệ, nhân vật xuất thân thấp kém, phải trải qua nhiều cuộc tranh đấu để từng bước giành quyền lực.

Theo thông tin được giới thiệu tại Hội nghị về sáng tác phim truyền hình Trung Quốc, dự án nhận được sự quan tâm và ý định hợp tác từ các nền tảng quốc tế ngay trong giai đoạn chuẩn bị.

Trương Lăng Hách từ vô danh đến 'đỉnh lưu' Cbiz chỉ sau nửa năm - Ảnh 6.Thừa Lỗi hay Trương Lăng Hách: Ai đóng phim dân quốc hay hơn?

Thừa Lỗi chinh phục khán giả với chuyện tình 'giả thành thật' trong Ngọc điệm thu, lấn át mối tình cấm kỵ của Trương Lăng Hách trong Giây phút ấy vượt quá giới hạn.

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    Chủ đề: Độ hoa niên Trương Lăng Hách Quy Loan Trục ngọc TRung Quốc

    Dòng sự kiện: Màn ảnh Hoa ngữ

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