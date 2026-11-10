Bà nội trợ, shipper làm phim ngắn AI 1.000 tập hút 12 tỉ lượt xem

Nhân vật AI trong phim ngắn Cầm binh khí xuyên không thời Tống - Ảnh: Weibo

Trong bối cảnh phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc vấp phải nhiều tranh cãi vì nội dung bị cho là làm giảm khả năng tư duy của người xem và dễ gây nghiện, một tác phẩm mang tên Cầm binh khí xuyên không thời Tống lại hiếm hoi đạt thành công cả về lượng người xem lẫn đánh giá của khán giả.

Ê kíp tay ngang làm nên hiện tượng phim ngắn AI

Theo trang Cover News, Cầm binh khí xuyên không thời Tống là phim ngắn xuyên không lịch sử sản xuất bằng AI, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trên nền tảng Tomato Novel thuộc ByteDance (đơn vị chủ quản của TikTok/Douyin).

Tác phẩm ra mắt vào cuối tháng 7 vừa qua trên Hongguo Short Drama, nền tảng phim ngắn hàng đầu Trung Quốc cũng do ByteDance phát triển.

Trích đoạn Cầm binh khí xuyên không thời Tống - Video: Bilibili

Hiện phim đã phát hành đến mùa thứ 10, với tổng cộng khoảng 1.000 tập. Đơn vị sản xuất cho biết tính đến nay, Cầm binh khí xuyên không thời Tống vượt mốc 12 tỉ lượt xem, trở thành hiện tượng tại Trung Quốc.

Câu chuyện lấy bối cảnh cuối thời Bắc Tống, xoay quanh một đội tác chiến hiện đại gồm 5 thành viên bất ngờ xuyên không về triều đại này cùng toàn bộ trang thiết bị quân sự.

Không có hệ thống hỗ trợ, không có cửa hàng vật phẩm, cũng chẳng có bảng chỉ số nhân vật.

Việc đầu tiên họ phải làm không phải là phô diễn tài năng hay làm nên nghiệp lớn, mà là tìm cách sống sót trong một thời đại hoàn toàn xa lạ.

Trong bài đăng hôm 7-11, tài khoản WeChat chính thức của Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Giang Tây (Trung Quốc) nhận định dù tạo hình nhân vật bằng AI vẫn bị một bộ phận khán giả phàn nàn, quy mô 1.000 tập cũng bị chỉ trích là kéo dài nội dung không cần thiết, Cầm binh khí xuyên không thời Tống vẫn thu hút đông đảo người xem nhờ ý tưởng cốt truyện và quá trình xây dựng các chi tiết lịch sử được đầu tư kỹ lưỡng.

Bài viết đánh giá Cầm binh khí xuyên không thời Tống phá vỡ định kiến phim ngắn AI thường có nội dung hời hợt, thiếu chiều sâu bằng cách chú trọng tính chặt chẽ của câu chuyện.

Cầm binh khí xuyên không thời Tống được xem là minh chứng cho xu hướng "bình đẳng hóa công nghệ, mở ra kỷ nguyên sáng tạo dành cho mọi người" - Ảnh: Weibo

Hôm 5-11, Lý Lượng, Phó chủ tịch ByteDance, giới thiệu trên Weibo rằng đội ngũ đứng sau Cầm binh khí xuyên không thời Tống không phải những người làm phim chuyên nghiệp.

Các thành viên đều xuất thân từ những ngành nghề bình dân, bao gồm các bà nội trợ, tài xế xe công nghệ (shipper) và nhân viên văn phòng. Ông gọi đây là một tác phẩm được sáng tạo bởi cộng đồng.

Một số nhà phân tích cho rằng việc nhấn mạnh xuất thân bình dân của đội ngũ sản xuất Cầm binh khí xuyên không thời Tống nhằm truyền tải thông điệp rằng phim ngắn AI đang mở ra những cơ hội việc làm mới, qua đó phản bác quan điểm cho rằng "toàn bộ lợi nhuận từ phim ngắn đều rơi vào tay ByteDance".

Các nhân vật chính lẫn phụ có ngoại hình na ná nhau, chỉ xoay quanh một vài khuôn mặt được AI tái sử dụng, khiến khán giả khó phân biệt - Ảnh: Weibo

Thành công của Cầm binh khí xuyên không thời Tống diễn ra trong thời điểm giới chức Trung Quốc tăng cường giám sát lĩnh vực phim ngắn AI. Hôm 6-11, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc thông báo triển khai chiến dịch chấn chỉnh kéo dài 2 tháng, nhằm giải quyết những vấn đề như chất lượng phim ngắn AI thiếu đồng đều và tình trạng công nghệ AI tiếp tay cho sự quay trở lại của các nội dung dung tục, lệch chuẩn.