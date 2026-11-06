Phim ngắn AI xuyên không về thời Tống hút 6 tỉ lượt xem

Các nhân vật chính trong phim ngắn AI Cầm binh khí xuyên không thời Tống - Ảnh: 163

Theo tờ 163, ra mắt vào cuối tháng 7-2026, Cầm binh khí xuyên không thời Tống phát hành với tốc độ gần như mỗi tuần một mùa. Ngày 3-11, series vượt mốc 6 tỉ lượt xem.

Ê kíp hơn 30 người đứng sau phim ngắn AI 6 tỉ lượt xem

Đứng sau dự án là Cẩn Diệp, còn được biết đến với tên gọi Lão Thập Nhất, một nhóm sản xuất phim ngắn AI có trụ sở đăng ký tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đội ngũ hiện có hơn 30 thành viên, xuất thân từ nhiều ngành nghề như tài xế công nghệ, nhân viên văn phòng và những người làm công việc tự do.

Thay vì vận hành theo mô hình đoàn phim truyền thống, nhóm chủ yếu cộng tác trực tuyến, tổ chức sản xuất tinh gọn và triển khai nhiều dự án song song.

Một phân cảnh trong phim ngắn AI Cầm binh khí xuyên không thời Tống - Ảnh: Weibo

Nhà sáng lập Trương Hán Sinh (54 tuổi) từng là người làm nghề tự do, trước khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất nội dung bằng AI.

Ông bắt đầu tìm hiểu công nghệ này từ tháng 3-2025. Ban đầu, nhóm nhận gia công các sản phẩm AI cho đối tác để tích lũy kinh nghiệm, sau đó chuyển hướng sang tự phát triển những IP riêng.

Riêng Cầm binh khí xuyên không thời Tống có 10 thành viên nòng cốt phụ trách các khâu từ biên kịch, biên tập, đạo diễn, sản xuất đến quản lý IP.

Trước khi triển khai, nhóm dành khoảng nửa tháng để nghiên cứu nguyên tác, chỉnh sửa kịch bản, xây dựng nhân vật và định hình phong cách hình ảnh.

Một trong những thách thức lớn nhất của quá trình sản xuất là duy trì sự nhất quán về ngoại hình nhân vật giữa các cảnh quay - Ảnh: Weibo

Để hạn chế tình trạng AI tạo ra những gương mặt khác nhau cho cùng một nhân vật, nhóm xây dựng bộ dữ liệu hình ảnh riêng cho cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ.

Trung bình, mỗi cảnh quay thông thường cần tạo lại khoảng 3 lần. Với những phân đoạn chiến tranh phức tạp, đòi hỏi chuyển động máy quay và bố cục hình ảnh chính xác, số lần tạo có thể vượt quá 10, thậm chí 20 lần.

Điều này cho thấy dù AI đảm nhận phần lớn công đoạn tạo hình, việc lựa chọn cảnh quay, kiểm soát chất lượng và biên tập hậu kỳ vẫn cần sự tham gia đáng kể của con người.

Bài toán kinh tế đằng sau 6 tỉ lượt xem

Tổng chi phí tính toán AI của series vượt 1 triệu nhân dân tệ, trong khi doanh thu thương mại đạt mức hàng chục triệu nhân dân tệ. Nhóm sản xuất cho biết tất cả tác phẩm đã thực hiện đến nay đều có lãi.

Tuy nhiên, đây là số liệu do đơn vị sản xuất tự công bố, chưa có báo cáo chi tiết về doanh thu và chi phí của từng tác phẩm để kiểm chứng độc lập.

Trích đoạn Cầm binh khí xuyên không thời Tống - Video: Bilibili

Khoản đầu tư cho năng lực tính toán cũng chỉ là một phần trong tổng ngân sách, chưa bao gồm tiền lương nhân sự, bản quyền chuyển thể, hậu kỳ, tiếp thị và khoản chia sẻ doanh thu cho nền tảng.

Dù vậy, mô hình của Cẩn Diệp cho thấy AI đang mở ra cơ hội sản xuất nội dung quy mô lớn với đội ngũ tương đối nhỏ.

Thay vì phải huy động nhiều bộ phận như biên kịch, diễn viên, quay phim, thiết kế mỹ thuật, dựng bối cảnh và kỹ xảo, các nhóm sản xuất có thể sử dụng AI để đảm nhận một phần công việc tạo hình, qua đó giảm bớt chi phí và thời gian triển khai.

Sự phát triển nhanh chóng của công cụ tạo video bằng AI cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể về nguồn cung. Theo dữ liệu từ DataEye, chỉ trong nửa đầu năm 2026, Douyin có 221.900 phim ngắn AI và phim hoạt hình dạng series mới ra mắt. Trong đó 1.055 tác phẩm đạt hơn 100 triệu lượt xem, tương đương tỉ lệ khoảng 0,48%. Cùng với sự gia tăng về số lượng, giá gia công sản phẩm cũng giảm mạnh. Năm 2025, giá sản xuất phim ngắn AI từng đạt mức cao nhất 3.000 nhân dân tệ/phút. Hiện nay, mức giá 200-300 nhân dân tệ/phút xuất hiện khá phổ biến trên thị trường.