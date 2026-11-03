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Thi hát ca khúc tiếng Trung, giải nhất 50 triệu đồng

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, chủ đề ‘Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung’.

Thi hát ca khúc tiếng Trung, giải nhất 50 triệu đồng - Ảnh 1.

Lưu Minh Ngọc, ca sĩ Việt từng viral nhờ hát ca khúc tiếng Trung tại tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế sau lễ diễu binh A80 năm 2025 - Ảnh: NVCC

Cuộc thi nhằm phát hiện các tài năng ca hát, góp phần thể hiện vẻ đẹp giao thoa văn hóa hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp cho các bạn sinh viên, học viên và người học tiếng Trung có điều kiện thể hiện giọng hát và năng lực tiếng Trung của bản thân.

Chỉ thi hát ca khúc do ban tổ chức duyệt danh sách

Đây là sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, học viên và người học tiếng Trung, tạo điều kiện để người tham gia rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung, phát huy năng khiếu ca hát, đồng thời nhằm phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng trong lĩnh vực thanh nhạc.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 - 45 tuổi (tính theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu), là sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo, người yêu thích âm nhạc và văn hóa Trung Quốc, có năng lực ca hát nhất định đều có thể tham gia cuộc thi.

Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Công dân quốc tịch Trung Quốc không được dự thi.

Các thí sinh có thể dự thi đơn ca hoặc theo nhóm (tối đa 5 người, tổng độ tuổi của nhóm không quá 150 tuổi).

Thí sinh lựa chọn và trình bày các ca khúc trong danh mục do ban tổ chức tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt.

Đó là các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông, gồm những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung và ý nghĩa nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp khác, khuyến khích diễn thi các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Hiện ban tổ chức đã công bố danh sách 102 ca khúc tiếng Trung thịnh hành ở Việt Nam, 38 bài hát Trung Quốc nổi tiếng tại Việt Nam và 20 bài dân ca Trung Quốc.

Về trang phục biểu diễn, phải phù hợp và được ban tổ chức kiểm duyệt trước.

Không phải đóng lệ phí thi, giải nhất 50 triệu đồng

Thí sinh không phải đóng lệ phí tham dự cuộc thi. Thời hạn đăng ký dự thi từ nay tới 15-11 ở miền Trung, 18-11 ở miền Nam, và 20-11 ở miền Bắc.

Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 8-12 tại Hà Nội. Tại đêm chung kết sẽ có chương trình giao lưu nghệ thuật, trong đó các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn các ca khúc Việt Nam bằng tiếng Việt.

Dự kiến ban tổ chức sẽ trao 3 huy chương vàng, mỗi giải 50 triệu đồng kèm quà tặng, 5 huy chương bạc mỗi giải 20 triệu đồng và quà tặng, cùng 7 giải chuyên đề (5 triệu đồng/giải).

Thi hát ca khúc tiếng Trung, giải nhất 50 triệu đồng - Ảnh 2.Ca sĩ Việt Nam xinh đẹp hát tiếng Trung viral trên TikTok, hát hay từ dân gian đến thính phòng

Trong tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế sau lễ diễu binh, diễu hành 2-9 do Bộ Quốc phòng tổ chức, có một cô gái Việt Nam hát khiến quân nhân Trung Quốc, Nga vỗ tay reo hò.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: tiếng Trung Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam

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