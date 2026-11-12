Quan hệ Việt - Nhật bước vào kỷ nguyên 'Đồng hành, đồng kiến tạo'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản

Chuyến thăm với nhiều biệt lệ

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ ngày 8 đến 11-11 là một trong những chuyến thăm có các hoạt động đa dạng và phong phú nhất từ trước tới nay, trải dài trên các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước.

Các cuộc hội đàm và tiếp xúc đa dạng của đoàn đều thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây luôn là một tài sản quý giá, là nền tảng tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới.

Nhà nước Nhật Bản đã dành cho đoàn sự đón tiếp vừa trọng thể, vừa thân tình, với "nhiều biệt lệ" như lời khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Điều này cho thấy Nhật Bản rất coi trọng quan hệ song phương, cũng như vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở cả cấp khu vực và trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đánh giá cao tầm ảnh hưởng của cá nhân người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tôi thực sự ấn tượng trước việc Nhật Bản đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách trước lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản. Bài phát biểu đã được các nghị sĩ Quốc hội nhiệt liệt tán thưởng với những tràng vỗ tay không ngớt.

Đây là một nghi thức ngoại giao rất cao quý và hiếm hoi mà phía Nhật Bản dành riêng cho một số đối tác quan trọng hàng đầu.

Theo thống kê tính từ năm 1958 đến nay, số lần các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo thế giới được trao cơ hội tương tự chỉ vào khoảng 40 lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng mới của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật. Khẳng định của Thủ tướng Takaichi Sanae trong hội đàm ngày 9-11 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản xác định tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Theo đó, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đồng kiến tạo, bổ sung, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi trên 4 trụ cột hợp tác: Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, Tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản, đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo; dự tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng có các hoạt động tại tỉnh Kanagawa - nơi sinh sống, học tập của khoảng 45.000 người Việt Nam - Ảnh: TTXVN, NGUYỄN KHÁNH

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt là từ khi Việt Nam bắt đầu tiến trình Đổi mới năm 1986 đến nay.

Từ giai đoạn hợp tác ban đầu giữa nước cung cấp và nước tiếp nhận viện trợ phát triển, quan hệ hai nước đã chuyển sang giai đoạn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng "bình đẳng, cùng có lợi".

Với việc tuyên bố "đối tác đồng hành, đồng kiến tạo", lãnh đạo hai nước đã nhất trí xác định định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Nhật Bản: Cùng nghiên cứu, cùng sản xuất và cùng tìm những nguồn cung, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu.

Việc nâng tầm quan hệ hai nước sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác mới một cách thực chất, hiệu quả hơn trên những lĩnh vực ưu tiên của cả hai bên. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng hàng đầu của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Nhật Bản - Nguồn: VTV

Vượt ra ngoài khuôn khổ song phương

Ông Nguyễn Quốc Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (2015-2018) - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Tầm quan trọng của chuyến thăm không chỉ nằm trong khuôn khổ quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chuyến thăm cần được nhìn nhận và đánh giá trong tổng thể các hoạt động đối ngoại dồn dập của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta kể từ sau Đại hội Đảng XIV đến nay.

Việt Nam đã liên tiếp đón nguyên thủ, lãnh đạo các nước sang thăm Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế - đã trực tiếp thực hiện một loạt các chuyến thăm tới các đối tác quan trọng hàng đầu như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nga, Mỹ, các nước ASEAN, châu Âu, Úc, New Zealand...

Các hoạt động ngoại giao cấp cao nêu trên, trong đó có chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đều nhằm tạo ra các khâu đột phá mới trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây là lĩnh vực lần đầu tiên được Đại hội XIV xác định là "nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên" của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội đề ra.

Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO