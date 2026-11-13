Phượt thủ 77 tuổi rong ruổi 8 ngày, người trẻ phải ngưỡng mộ

Ông Sơn bên con ‘chiến mã’ của mình - Ảnh: NVCC

Mới đây, bài chia sẻ về hành trình phượt Hà Giang của ông Nguyễn Lương Sơn (77 tuổi, sống tại xã Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) thu hút hơn 13.000 lượt thích cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là tuổi tác của phượt thủ đặc biệt này, mà còn bởi tinh thần "thích là nhích", cùng các phương án xử lý sự cố có phần hài hước mà ông chuẩn bị trước chuyến đi.

77 tuổi, một mình rong ruổi trên những cung đèo

"Khi một kẻ thích ngao du bằng xe máy đã gần 80 tuổi thì không hội nhóm nào muốn thu nạp, cũng không ai muốn đi cùng. Vì vậy, mình phải độc hành để thỏa lòng đam mê", ông Sơn mở đầu bài viết như thế.

Trước khi xuất phát, ông đã tính đến những tình huống xấu nhất. Nếu đến Đồng Văn không thuê được nhà nghỉ, ông sẵn sàng ngủ nhờ bên hiên nhà. Nếu xe hư nặng giữa đèo không thể sửa chữa, ông đùa rằng sẽ bỏ chiếc xe máy trị giá hơn 20 triệu đồng để bắt xe khách về. Còn những chuyện như lạc đường, lỡ bữa hay phải chạy thêm vài chục cây số, ông tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua - Ảnh: NVCC

Hành trình của ông Sơn kéo dài 8 ngày, xuất phát từ Hải Phòng, qua Đoan Hùng (Phú Thọ), đến Hà Giang rồi đến cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, Mèo Vạc, Yên Minh trước khi trở về nhà.

Có ngày ông chạy khoảng 250km, ngày ít hơn cũng chừng 150km. Trên đường, ông gặp đủ chuyện từ nhầm đường, nắng nóng, mưa, lỡ bữa phải ăn lương khô đến té xe.

Thế nhưng, thay vì chùn bước, những sự cố ấy lại trở thành một phần đáng nhớ chuyến đi của ông.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Sơn cho biết mình yêu thích xe máy từ thời thanh niên, nhưng bắt đầu đi phượt thường xuyên sau khi nghỉ hưu vào năm 2009.

Riêng năm nay, ông đã đi hội Lim, rong ruổi đến Lạng Sơn, Cao Bằng và chạy xe dọc cung đường ven biển vào Quảng Bình.

Dù vậy, Hà Giang vẫn là thử thách đặc biệt bởi trước đây ông chưa từng chinh phục những cung đèo khó như vậy.

"Đến cao nguyên đá Đồng Văn, chinh phục đèo Mã Pí Lèng là ước mơ tôi ấp ủ từ lâu", ông chia sẻ.

"Hai cô con gái từng đề nghị đưa bố đến Hà Giang bằng ô tô rồi thuê xe máy trải nghiệm cho an toàn, nhưng tôi nhất quyết không nghe vì đi thế không giống với đi phượt. Can không được, các con phải đồng ý và dặn khi đi, bố phải bỏ mật khẩu điện thoại, để nếu có tình huống xấu, người ta có thể gọi báo tin ngay được", ông kể.

Cuộc gặp bất ngờ

Nhắc lại chuyến đi, ông Sơn bảo, mỗi khúc cua, mỗi chặng đường và nơi dừng chân đều là những kỷ niệm đẹp.

Nhưng có một câu chuyện nhỏ trên đường trở về khiến ông đến giờ vẫn xúc động.

Trước chuyến đi, ông cho biết đã kiểm tra sức khỏe và nhận thấy các chỉ số đều tốt nên quyết định lên đường - Ảnh: NVCC

Hôm ấy, khi chạy xe từ Vĩnh Yên về hướng Hà Nội, thấy đoạn đường rộng và vắng, ông dừng xe nằm nghỉ trên thảm cỏ ven đường.

Một cô gái chừng hơn 20 tuổi đi ngang đã dừng lại hỏi ông có cần giúp đỡ không.

Biết ông đang trên đường về Hải Phòng, cô gái ngỏ ý để ông chạy xe theo mình một đoạn. Hai người xa lạ, một già một trẻ, cứ thế cùng rong ruổi trên đường.

Đến gần đoạn đường rẽ, cô gái giảm tốc độ, hai người giơ tay chào tạm biệt rồi mỗi người tiếp tục hành trình riêng.

Với ông, các cuộc gặp gỡ bình dị như thế, cùng sự mộc mạc, chân tình của người dân địa phương đã khiến chuyến đi thêm nhiều ý nghĩa.

Dù đã trở về nhà, ông nói tâm hồn mình vẫn như đang phiêu du trên những cung đường đèo.

Người trẻ ngưỡng mộ vì... đi làm vài cây số đã thấy mệt rồi!

Bài viết của ông Sơn khiến nhiều cư dân mạng thích thú và gửi nhiều lời chúc sức khỏe.

Tài khoản Lá Xanh bình luận: "Cháu ngưỡng mộ chú quá. Gần 80 tuổi mà chú làm được và chạy được như vậy là sức khỏe của chú rất tốt. Cháu chúc chú thật nhiều sức khỏe để chinh phục thêm nhiều cung đường đam mê".

Còn Nguyễn Hồng Phương (25 tuổi, làm việc tại phường Xuân Hòa, TP.HCM) thì bày tỏ sự nể phục.

Phương kể, ngày thường, chỉ riêng việc chạy xe từ nhà đến cơ quan, đối mặt với cảnh kẹt xe đã khiến cô mệt mỏi, đau chân, mỏi gối. Đến ngày nghỉ, cô thường chỉ muốn ở nhà ngủ bù. "Nhìn ông đi được cả hành trình dài như vậy, tôi thật sự rất nể", Phương chia sẻ.

Chia sẻ với các bình luận, ông Sơn ví tâm hồn con người như dòng nước, nếu chỉ ở mãi trong ao tù sẽ trở nên tù đọng, còn khi được lưu thông sẽ trong lành, tươi mát.

"Các bạn còn sức khỏe, có điều kiện thì nên ra khỏi nhà. Khỏe thì đi xa, yếu thì đi gần, chỉ cần vài cây số thôi cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích", ông nhắn nhủ.

Và chuyến Hà Giang chưa phải dấu chấm hết. Nếu tiếp tục duy trì sức khỏe tốt, ông Sơn dự định sẽ chinh phục Tây Bắc. "Còn xa hơn nữa là một chuyến xuyên Việt bằng xe máy", ông tiết lộ.

Với ông Sơn, tuổi tác không phải lý do để từ bỏ những chuyến đi, miễn là bản thân hiểu rõ sức khỏe và khả năng của mình - Ảnh: NVCC