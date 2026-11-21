Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành điểm sinh hoạt - chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng phường Vũng Tàu - Ảnh: A LỘC

Ngày 21-11, phường Vũng Tàu, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt mô hình "Điểm sinh hoạt - chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng" tại số 1 đường Ba Cu.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng lãnh đạo phường Vũng Tàu và đông đảo người cao tuổi trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Thuấn - Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM với tinh thần "giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng", phường xác định chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, gắn chăm sóc y tế với chăm lo xã hội.

Theo ông Thuấn, phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ba điểm sinh hoạt, trước mắt thí điểm tại số 1 Ba Cu.

Hai điểm còn lại dự kiến đi vào hoạt động trong quý II-2027, sau khi được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng điều kiện.

Trong đó, điểm sinh hoạt tại số 1 Ba Cu hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, theo phương châm "một địa điểm - nhiều hoạt động". Tới đây, người cao tuổi có thể tham gia tập dưỡng sinh, yoga, dân vũ, giao lưu văn nghệ, đọc sách báo, chơi cờ.

Ngoài ra, Trạm Y tế phường sẽ bố trí nhân viên y tế tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn tự chăm sóc và theo dõi một số chỉ số sức khỏe cơ bản.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo phường Vũng Tàu trao 10 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: A LỘC

Ông Thuấn cho biết trong quá trình thí điểm, phường sẽ lắng nghe ý kiến người cao tuổi, rút kinh nghiệm từ nhu cầu thực tế để hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng.

Địa phương cũng phối hợp với Hội Người cao tuổi, Trạm Y tế và các đoàn thể duy trì hoạt động, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi sống một mình, người yếu thế tham gia sinh hoạt.

Khu phố 5 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5, phường Vũng Tàu, với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Theo báo cáo của Ban Vận động khu phố 5, khu phố hiện có 875 hộ với hơn 3.100 nhân khẩu, đời sống kinh tế chủ yếu gắn với dịch vụ lưu trú, du lịch và kinh doanh ăn uống.

Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên 95% người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Hơn 80% người dân đã được khám sức khỏe và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham quan không gian sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại số 1 Ba Cu - Ảnh: A LỘC

Phát biểu tại ngày hội, ông Võ Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, ghi nhận kết quả của khu phố trong vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Ông đề nghị khu phố tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tại khu dân cư.

Tại ngày hội, lãnh đạo TP.HCM trao 10 phần quà cho các hộ dân tiêu biểu. Phường Vũng Tàu trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần quà cho các hộ gia đình...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5, phường Vũng Tàu - Ảnh: A LỘC

Phường Xuân Hòa vận động gần 2 tỉ đồng chăm lo người nghèo, khám mắt miễn phí 200 người Đây là một trong những điểm nổi bật được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chia sẻ tại Họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sáng 21-11. Ông Trần Nguyên Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chia sẻ trong năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" phường vận động được hơn 1,176 tỉ đồng, đạt 196,1% chỉ tiêu. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - Ảnh: LÊ PHAN Riêng tháng cao điểm "Vì người nghèo", với hơn 504 triệu đồng, phường đã sửa chữa 1 căn nhà "Đại đoàn kết", trao 3 góc học tập số, 3 công trình "Học cụ số", tặng 23 thẻ BHYT, 200 suất khám mắt miễn phí và 365 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phía sau những con số ấy là tấm lòng của doanh nghiệp, của các cơ sở tôn giáo và của chính bà con trong phường. Theo ông Phong, cũng trong những tháng đầu năm, khi dịp tết đến, hệ thống Mặt trận đã chăm lo Tết cho 2.612 lượt người với tổng kinh phí 2,048 tỉ đồng. Phường còn phát động Ngày hội "Xuân Hòa chung tay vì môi trường xanh" công bố 5 nhóm mục tiêu với 25 công trình, phần việc. Phường Xuân Hoà tặng quà cảm ơn các nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 cũ, những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của phường Xuân Hoà ngày nay - Ảnh: LÊ PHAN Bên cạnh đó, ngày hội "Tiếp sức đến trường" năm 2026 trao 100 suất học bổng trị giá 210 triệu đồng cùng công trình "Học cụ số". Phường tiếp nhận 20 suất học bổng "Việt Nam Tinh Hoa" trị giá 5,376 tỉ đồng, Đoàn Thanh niên trao 30 suất học bổng "Cùng em vững bước". Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Phát, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà chia sẻ Mặt trận phường đã vững vàng, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm. Ông Phát cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận và các thành viên Ban Công tác Mặt trận 18 khu phố. "Các đồng chí làm việc ở nơi gần dân nhất, phải bắt đầu lại sau sắp xếp, còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tận tụy, bền bỉ. Chính sự gần gũi, thân tình ấy đã làm nên uy tín của Mặt trận trong lòng dân", ông Phát nói.