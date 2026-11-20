Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dự hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển chuyên môn, với sự tham gia của 7 bệnh viện tuyến cuối - Ảnh: A LỘC

Chiều 20-11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển chuyên môn, với sự tham gia của 7 bệnh viện tuyến cuối TP.HCM.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các bệnh viện tham gia hỗ trợ.

Nâng cao năng lực điều trị tại chỗ

Theo báo cáo, sau gần 6 tháng được hỗ trợ đào tạo, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật, 4 ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã hoàn thành đào tạo.

Bệnh viện thành lập đơn nguyên đột quỵ trực thuộc khoa thần kinh, thực hiện cấp cứu người bệnh nhồi máu não trong cửa sổ dưới 4,5 giờ.

Bệnh viện cũng phối hợp với chuyên gia tuyến cuối thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp, trong đó có phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, vi phẫu chuyển vạt da và phẫu thuật nội soi cắt lách.

Bên cạnh đó bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện, giảm khoảng 70% hồ sơ giấy.

BS.CKII Trần Văn Sóng - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - cho biết đơn vị đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa xây dựng 5 quy trình về tiếp nhận, cấp cứu người bệnh nặng, báo động đỏ và phác đồ điều trị.

Bệnh viện Nhân dân 115 cũng cử bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật 6 ca bệnh nặng, phức tạp liên quan đến chấn thương và vi phẫu, trong đó có ca vi phẫu kéo dài 8 giờ.

Về điều trị đột quỵ, bác sĩ Sóng cho biết hai bệnh viện đang mong chờ việc trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để triển khai kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối tại Bà Rịa.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, khó khăn hiện nay là thiếu nhân lực chuyên sâu, trang thiết bị; một số kỹ thuật chưa đủ điều kiện triển khai độc lập.

Bệnh viện kiến nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục điều phối các bệnh viện hỗ trợ bố trí chuyên gia đào tạo tại chỗ, giám sát thực hành và đánh giá năng lực đối với các kỹ thuật ưu tiên.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đánh giá sau 6 tháng, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã thay đổi nhiều, từ tổ chức bộ máy đến phát triển chuyên môn sâu.

Ông kỳ vọng trong thời gian hỗ trợ hai năm, bệnh viện có thể phát triển đến mức các bệnh viện tuyến cuối nhận thấy không cần tiếp tục hỗ trợ như ban đầu.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đánh giá Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã có nhiều thay đổi - Ảnh: A LỘC

Chuyển giao kỹ thuật phải giúp bệnh viện làm chủ

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của ngành y tế và các bệnh viện trong công tác hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Ông đánh giá cao việc các bệnh viện tuyến cuối cử chuyên gia đào tạo tại chỗ, phối hợp phẫu thuật, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ quản trị bệnh viện.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc cho rằng kết quả bước đầu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho thấy khi có sự kết nối, hỗ trợ đúng hướng, các bệnh viện khu vực có điều kiện nâng cao năng lực, từng bước đảm nhận những kỹ thuật trước đây chủ yếu tập trung ở bệnh viện tuyến cuối.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TP.HCM có quy mô dân số, địa bàn quản lý và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng. Vì vậy hệ thống y tế cần phát triển đồng bộ, liên thông, có sự phân công, phối hợp giữa các tuyến.

Ông Lộc nhấn mạnh phải chuyển từ tư duy hỗ trợ theo đợt, theo hoạt động sang đồng hành, xây dựng năng lực chuyên môn lâu dài, thực chất và bền vững.

Hiệu quả hỗ trợ không chỉ được đánh giá qua số lớp tập huấn, lượt chuyên gia hay kỹ thuật chuyển giao, mà phải thể hiện ở khả năng làm chủ, duy trì hoạt động thường quy, bảo đảm an toàn và chất lượng điều trị của bệnh viện tiếp nhận.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và các đơn vị tuyến cuối phát biểu tại hội nghị sơ kết - Ảnh: A LỘC

Phó bí thư Thành ủy đề nghị xây dựng kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn các bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2026-2030, xác định kỹ thuật ưu tiên, lộ trình chuyển giao và điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các bệnh viện tuyến cuối cần đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc, thực hành tại chỗ, theo ê kíp; đánh giá năng lực thực hành độc lập và tiếp tục hỗ trợ sau chuyển giao.

Các bệnh viện khu vực phải chủ động xác định nhu cầu phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực, khắc phục tình trạng đào tạo nhưng chưa triển khai được kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị nhưng chưa khai thác hết công suất.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực, mua sắm trang thiết bị, thanh toán bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện.

Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh phát triển hệ thống y tế phải lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ, không để khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế - xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe.