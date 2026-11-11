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Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm các cụ cao tuổi tại viện dưỡng lão Nhật

tác giả
DUY LINH
và 1 tác giả khác
DUY LINH
DUY LINH
NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Không khí trở nên đặc biệt thân tình khi Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ các nhân viên người Việt có mặt tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie.

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Niềm vui của một cụ cao tuổi Nhật Bản đang được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie khi gặp Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đến thăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11-11, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã đến thăm Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie của Tổ chức phúc lợi xã hội Hoyukai tại Tokyo. 

Cùng đi có bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và bà Ito Yuki, Phu nhân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Chăm lo sức khỏe tinh thần lẫn thể chất người cao tuổi

Tại đây, ông Katori Hiroshi, Chủ tịch Hoyukai, đã giới thiệu về hệ thống phúc lợi dành cho người cao tuổi tại Nhật Bản và các hoạt động của tổ chức. 

Trong số 529 nhân viên nước ngoài của Hoyukai, hiện có 82 người Việt Nam. Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie đi vào hoạt động từ tháng 7-2019, được tổ chức để mỗi cụ sống như ở chính nhà mình với 84 phòng đơn chia thành 7 đơn vị sinh hoạt.

Thăm những người cao tuổi đang được chăm sóc tại Viện, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng các cụ một số phần quà kèm lời chúc mạnh khỏe, bình an. 

Chia sẻ tại đây, Phu nhân cho biết người Việt có câu "Uống nước nhớ nguồn", cũng như người Nhật có Ngày Kính lão vào tháng 9 hằng năm. Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ xã hội mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn với những thế hệ đã làm nên cuộc sống hôm nay.

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Phu nhân Ngô Phương Ly thăm hỏi và tặng quà cho một cụ cao tuổi tại viện dưỡng lão - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau khi trực tiếp đi thăm các khu sinh hoạt, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hiệu quả mô hình chăm sóc của Viện. Mỗi đơn vị có phòng chung với bếp nhỏ và đội ngũ nhân viên phụ trách riêng, nhờ đó người chăm sóc hiểu rõ thói quen, tính cách của từng cụ.

Theo Phu nhân, đây là cách làm hay, bởi ở tuổi già, bảo đảm sức khỏe tinh thần có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về y tế hay thể chất.

Bày tỏ sự trân trọng đối với công việc thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc tại Viện, trong đó có những nhân viên Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng chăm sóc người cao tuổi là nghề này không dễ dàng, đòi hỏi cả kiến thức chuyên môn lẫn sự kiên nhẫn, tinh tế và lòng nhân ái.

Lời động viên đến những người con xa xứ

Không khí trở nên đặc biệt thân tình khi Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ các nhân viên người Việt của Hoyukai. 

Ân cần hỏi han công việc và cuộc sống xa gia đình của các nhân viên người Việt, Phu nhân nhắn nhủ họ tiếp tục cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên sâu, qua đó khẳng định năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực đang làm. 

Công việc tại Nhật Bản không chỉ là cơ hội để họ phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc hiện đại mà còn góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, những gì họ học được hôm nay không chỉ góp phần hỗ trợ xã hội Nhật Bản, mà trong tương lai còn có thể phục vụ chính xã hội Việt Nam. Việt Nam tuy vẫn trong "thời kỳ dân số vàng" nhưng đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng cùng tỉ lệ sinh giảm. 

Là nước đã đi trước và có một số thành tựu nhất định trong ứng phó với bài toán già hóa dân số, Nhật Bản có thể mang đến những kinh nghiệm, bài học tham khảo hữu ích cho Việt Nam thông qua hợp tác trong lĩnh vực đầy ý nghĩa nhân văn này.

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Phu nhân Ngô Phương Ly gặp, động viên các nhân viên người Việt tại viện dưỡng lão - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước sự quan tâm và động viên của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiều nhân viên người Việt có mặt và Chủ tịch Hoyukai đã rất xúc động. 

Đại diện các nhân viên cam kết sẽ luôn cố gắng học tập và trau dồi kiến thức, chăm chỉ làm việc, đoàn kết và hỗ trợ những người đi sau đồng thời hòa nhập tốt với môi trường làm việc, xã hội sở tại.

Về phần mình, ông Katori Hiroshi chia sẻ Hoyukai mong muốn từng bước nghiên cứu, hướng tới phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam. Thời gian tới, Hoyukai sẽ tìm hiểu đồng thời trao đổi với các cơ quan, đối tác địa phương để xây dựng mô hình phù hợp với văn hóa, nếp sinh hoạt của người Việt.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Hoyukai và Viện dưỡng lão Meguro Chuo no Ie về sự đón tiếp chu đáo và chuyến thăm ý nghĩa, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ chuyến đi đã giúp bà hiểu thêm kinh nghiệm của Nhật Bản trong xây dựng hệ thống an sinh và chăm sóc người cao tuổi kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Cảm ơn phía Nhật Bản đã tin tưởng, tiếp nhận, các điều dưỡng viên Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện làm việc tốt nhất và tận tình hướng dẫn các điều dưỡng viên Việt Nam; mong hai nước tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly ngày 11-11 tại Nhật Bản

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Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

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Phu nhân Ngô Phương Ly thăm hỏi một cụ cao tuổi tại viện dưỡng lão - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

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Niềm vui của một cụ cao tuổi khi đoàn đến thăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

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Phu nhân chia sẻ ấn tượng cách làm hay của viện dưỡng lão, bởi ở tuổi già, bảo đảm sức khỏe tinh thần có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về y tế hay thể chất - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 8.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Obuchi Yuko (phải), Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 9.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Obuchi Yuko sau hoạt động chung tại viện dưỡng lão - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 10.

Các đại biểu chụp ảnh chung cùng các nhân viên người Việt tại viện dưỡng lão - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 11.

Phu nhân Ngô Phương Ly và bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 12.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

- Ảnh 13.Phu nhân Ngô Phương Ly mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản

Chén trà đầu tiên tự pha được bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mời người lớn tuổi nhất có mặt trong phòng.

DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH
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    Chủ đề: quan hệ Việt Nam - Nhật Bản người cao tuổi phu nhân Ngô Phương Ly Nhật Bản

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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