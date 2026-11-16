Phòng gym bình dân mở rộng, thị trường thể hình đổi cuộc chơi

Khu vực tập tạ với hệ thống thiết bị tập luyện tại một câu lạc bộ California Fitness & Yoga - Ảnh: FBDN

Sau những lùm xùm liên quan đến việc phòng gym đóng cửa, quyền lợi hội viên bị ảnh hưởng, người tiêu dùng ngày càng thận trọng với các gói tập trả tiền trước dài hạn.

Cùng lúc, những phòng tập có mức phí vài trăm nghìn đồng mỗi tháng đang tạo sức ép cạnh tranh lên các mô hình quy mô lớn.

Chuỗi lớn mắc kẹt trong bài toán chi phí

Từng phát triển mạnh với những phòng tập rộng hàng nghìn mét vuông, tích hợp nhiều tiện ích, một số thương hiệu thể hình lâu năm hiện phải thu hẹp mạng lưới.

Mới nhất, California Fitness & Yoga tạm ngưng cơ sở Bình Dương từ ngày 15-11, sau nhiều đợt đóng cửa tại TP.HCM và các địa phương. Citigym cũng đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall, ngừng hoạt động hai câu lạc bộ Lê Văn Việt và Quang Trung từ ngày 16-11.

Theo thông báo gửi hội viên, Citigym cho biết đang đối mặt với những thách thức trong vận hành. Sau khi rà soát, doanh nghiệp quyết định thu hẹp hệ thống để tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động và tiếp tục duy trì sáu câu lạc bộ.

Sự thu hẹp của một số chuỗi không đồng nghĩa nhu cầu tập luyện suy giảm. Theo Ken Research, doanh thu thị trường dịch vụ thể hình Việt Nam tăng gần 30% năm 2023, trước khi giảm tốc còn 12,3% năm 2025, đạt khoảng 492 triệu USD.

Dịch vụ huấn luyện cá nhân (PT), thẻ hội viên cao cấp và các chương trình tập luyện chuyên biệt là những động lực phục hồi, cho thấy nhu cầu vẫn hiện hữu nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng được đà tăng trưởng.

Bài toán càng phức tạp với hình thức bán thẻ hội viên dài hạn. Khoản tiền thu trước giúp doanh nghiệp có nguồn vốn sớm nhưng đồng thời đi kèm nghĩa vụ cung cấp dịch vụ trong nhiều năm. Nếu nguồn thu mới suy yếu, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hoạt động để phục vụ hội viên cũ. Trường hợp phòng tập đóng cửa, người đã thanh toán trước có nguy cơ không được sử dụng hết dịch vụ theo cam kết.

Sự phân hóa còn phản ánh thay đổi trong nhu cầu tập luyện. Thay vì chi trả cho gói dịch vụ tích hợp nhiều tiện ích, một bộ phận khách hàng ưu tiên phòng tập gần nhà, mức phí vừa túi tiền và thời gian linh hoạt. Quy mô và cơ sở vật chất vì thế không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất.

Phòng gym bình dân tìm lợi thế từ mô hình tinh gọn

Không gian tập luyện tại phòng gym Ways Station - Ảnh: FBDN

Trái với sự thu hẹp của một số thương hiệu lâu năm, các hệ thống gym bình dân đang tìm cơ hội mở rộng bằng cách tập trung vào thiết bị và không gian luyện tập, thay vì dàn trải đầu tư vào nhiều tiện ích cao cấp.

Tại TP.HCM, Ways Station phát triển mạng lưới hàng chục địa điểm cung cấp dịch vụ tập luyện, với mức phí khoảng 320.000 đồng/tháng, cho phép sử dụng nhiều chi nhánh. Nhiều cơ sở hoạt động 24/7, đáp ứng nhu cầu tập luyện linh hoạt.

Tương tự, The New Gym phát triển từ 10 lên 15 câu lạc bộ trong bốn năm, cung cấp gói một tháng tự động gia hạn từ 319.000 đồng, tùy chi nhánh và điều kiện đăng ký.

Khác với mô hình đầu tư nhiều tiện ích, các phòng gym bình dân tập trung vào nhu cầu tập luyện cơ bản, hạn chế những hạng mục tốn kém và khai thác hiệu quả không gian. Cách vận hành này giúp giảm áp lực chi phí cố định, tạo điều kiện duy trì mức phí thấp. Dù vậy, để kinh doanh hiệu quả, các phòng tập vẫn phải thu hút đủ hội viên và giữ được khách gia hạn thường xuyên.

Theo một huấn luyện viên tự do, các gói hội viên ngắn hạn còn giúp người tập giảm số tiền phải thanh toán trước, linh hoạt lựa chọn hoặc thay đổi nơi tập nếu dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng. Ngược lại, doanh nghiệp phải duy trì chất lượng để khách tiếp tục gia hạn, thay vì phụ thuộc vào nguồn thu từ hợp đồng dài hạn.

"Sau những vụ đóng cửa phòng gym, điều kiện hoàn phí, chuyển đổi địa điểm và cách xử lý phần thời hạn hội viên chưa sử dụng cũng trở thành những vấn đề cần được thông tin minh bạch. Đây không chỉ là quyền lợi của người tập mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin đối với doanh nghiệp", vị này nhận định.

Cùng với đó, các studio chuyên biệt về yoga, pilates, boxing và huấn luyện cá nhân tạo thêm lựa chọn cho người tập, thay vì phải mua gói dịch vụ tổng hợp.