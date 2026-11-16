Citigym đóng cửa hoàn toàn 2 cơ sở ở TP.HCM

Trước đó, Citigym thông báo ngừng hoạt động cơ sở Vạn Hạnh Mall sau 8 năm hoạt động - Ảnh: CITIGYM

Sau thông báo đóng cửa, hệ thống phòng tập Citigym ở TP.HCM còn hoạt động tại 6 câu lạc bộ gồm Thành Thái, Trường Chinh, Phổ Quang, Bến Vân Đồn, Sunrise và Điện Biên Phủ.



Citigym gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động, giải quyết quyền lợi hội viên ra sao?

Theo thông báo, đối với các cơ sở Lê Văn Việt và Quang Trung đã ngừng hoạt động, doanh nghiệp đang triển khai phương án chuyển đổi quyền lợi cho hội viên.

"Citigym sẽ nâng cấp quyền lợi lên gói tập tại tất cả câu lạc bộ đang hoạt động, đồng thời giữ nguyên thời hạn sử dụng, hạng gói tập và các dịch vụ đi kèm đã đăng ký", đại diện chuỗi phòng tập này cho biết.

Ngoài ra hội viên được tặng voucher sử dụng dịch vụ vật lý trị liệu - vận động trị liệu từ đối tác trị giá 1,5 triệu đồng. Riêng hội viên tại cơ sở Lê Văn Việt được hỗ trợ bảo lưu miễn phí thời hạn sử dụng gói tập tối đa 3 tháng.

Đối với khách hàng từng tập luyện tại câu lạc bộ Vạn Hạnh Mall, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện chuyển đổi quyền lợi và triển khai các phương án hỗ trợ sau khi cơ sở này ngừng hoạt động.

Dù vậy, theo chia sẻ từ nhiều hội viên, tại một số cơ sở của chuỗi phòng tập Citigym, hiện vẫn còn tình trạng thiếu nước, thiếu khăn, cắt bớt các lớp tập luyện.

Hội viên Citigym tập luyện tại chi nhánh Thành Thái - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trả lời báo Tuổi Trẻ về tình trạng trên, đại diện Citigym thừa nhận doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc duy trì một số dịch vụ thuê ngoài.

"Công ty hiện tích cực làm việc với các nhà cung cấp để xử lý những vướng mắc, đồng thời tìm kiếm và hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nhằm tiếp tục triển khai tại các câu lạc bộ đang vận hành", đại diện Citigym nói.

Doanh nghiệp cho biết đang thực hiện tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành trên toàn hệ thống nhằm ổn định chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm tập luyện cho hội viên, song không đưa ra thời hạn cụ thể về việc ổn định vận hành và quyền lợi đối với hội viên.

"Sẽ định hướng thu hẹp hoạt động trong thời gian tới"

Lý giải tình trạng nhiều chuỗi phòng tập liên tục thu hẹp hoạt động thời gian qua, đại diện Citigym cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cấu trúc vận hành cũ của ngành gym không còn phù hợp với bối cảnh tiêu dùng hiện tại.

Bên cạnh đó những biến động từ các thương hiệu trong ngành cũng tạo ra ảnh hưởng dây chuyền, tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Việc duy trì những mặt bằng có diện tích lớn, chi phí cao không còn phù hợp với chiến lược phát triển sắp tới.

Citigym dự kiến chuyển hướng sang mô hình phòng tập có diện tích 500-1.000m², đặt tại các khu dân cư trong nội thành, tận dụng lợi thế về mặt bằng từ các chủ đầu tư trong hệ sinh thái NovaGroup và Nova Service Group.

"Đồng thời doanh nghiệp sẽ phát triển mô hình đa dịch vụ tập luyện - sức khỏe toàn diện - phong cách sống (Fitness - Wellness - Lifestyle) trên một mặt bằng kinh doanh. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các mặt bằng phù hợp tại khu vực lân cận các cơ sở cũ để phát triển mô hình phòng tập mới theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu quả và phù hợp hơn với định hướng kinh doanh", đại diện Citigym cho biết.

Trước đó đại diện đơn vị này cho hay nhiều phòng gym cao cấp tại Việt Nam chủ yếu hoạt động dưới áp lực của chi phí thuê mặt bằng với diện tích hàng nghìn mét vuông, các chi phí vận hành đắt đỏ như nước, khăn, các dịch vụ đi kèm,... cũng như mua hệ thống nhượng quyền của các bên thứ 3 để triển khai các lớp như: Bodypump, Bodycombat, Group X,...