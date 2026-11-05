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Hội viên chuỗi phòng tập California có thể kiện đòi lại tiền

tác giả
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết hội viên California Fitness & Yoga có thể lựa chọn khởi kiện ra tòa, đòi hoàn phí khi loạt chuỗi phòng tập thuộc hệ thống này đóng cửa.

Hội viên California Fitness có thể kiện ra tòa để yêu cầu hoàn phí tập - Ảnh 1.

Chuỗi phòng tập California từng được định vị là chuỗi phòng thể hình cao cấp đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: California Fitness & Yoga

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa phát đi hướng dẫn về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với hội viên California Fitness & Yoga, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc một số cơ sở thuộc hệ thống tạm ngừng hoạt động.

Hội viên của chuỗi phòng tập California có thể trực tiếp kiện lên tòa án

Theo cơ quan này, tình trạng trên ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ theo hợp đồng đã giao kết. Nhiều hội viên đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả các khoản phí đã thanh toán trước.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên cần căn cứ vào hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật có liên quan.

Song, cơ quan này cũng lưu ý việc hội viên có quyền khởi kiện không đồng nghĩa đương nhiên được hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị hội viên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã giao kết, tình hình thực hiện hợp đồng và quy định pháp luật để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

Đáng chú ý, qua nghiên cứu cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai trên website, tại điều 21 có nội dung quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Trên cơ sở quy định này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia hướng dẫn hội viên có thể lựa chọn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo điều khoản trong hợp đồng.

Khoản 1 Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định khi quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp, việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài.

Hai cách khởi kiện để hội viên bảo vệ quyền lợi

Về phương thức thực hiện, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết hội viên có thể trực tiếp khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện.

"Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đại diện cho người tiêu dùng thực hiện khởi kiện vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có yêu cầu và ủy quyền theo quy định pháp luật", ủy ban dẫn luật.

Để thực hiện quyền khởi kiện, hội viên cần chuẩn bị và lưu giữ các tài liệu liên quan như hợp đồng và phụ lục hợp đồng, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, các yêu cầu đã gửi doanh nghiệp cùng những chứng cứ liên quan khác.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn, một hội viên tập luyện tại chi nhánh California Fitness & Yoga Long Biên (Hà Nội), cho biết trong các nhóm cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi hội viên, hiện có khoảng mấy trăm khách hàng bày tỏ quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng.

Theo anh Hoàn, mối quan tâm lớn nhất của các hội viên hiện nay là đòi lại khoản tiền đã đóng nhưng chưa được sử dụng dịch vụ tương ứng. Bên cạnh đó, một số hội viên cũng đặt vấn đề đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc nhằm phong tỏa tài sản của doanh nghiệm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trước đó, theo thông báo mới nhất, California Fitness & Yoga dự kiến mở cửa trở lại hai cơ sở tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5-11, trong khi chưa công bố thời gian hoạt động trở lại của các địa điểm còn lại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ một số hội viên đang tập luyện tại hai cơ sở này, đến nay chi nhánh Biên Hòa đã mở cửa trở lại, còn cơ sở tại Vũng Tàu vẫn chưa hoạt động như kế hoạch thông báo.

Bộ Công thương: Hội viên chuỗi phòng tập California có thể kiện để đòi lại tiền - Ảnh 3.California Fitness & Yoga lại gây tranh cãi: đề xuất thu thêm tiền để mở lại

Ngày 31-10 là thời điểm kết thúc đợt tạm ngưng hoạt động của hàng loạt chi nhánh để cải tổ, rà soát vận hành, California Fitness & Yoga bất ngờ lấy ý kiến hội viên về phương án khôi phục một số phòng tập với mức phí 599.000 đồng/tháng.

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TRƯƠNG LINH
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    Chủ đề: Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia gym đóng cửa california bộ Công thương

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