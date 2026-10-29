Chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga đang nợ thuế hơn 4,35 tỉ đồng - Ảnh: California Fitness & Yoga

Nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, California Fitness & Yoga liên tục đóng cửa phòng tập

Công ty TNHH trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (126 đường Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM), là chủ sở hữu chuỗi California Fitness & Yoga.

Trước khi xuất hiện trong danh sách nợ thuế, California Fitness & Yoga đã chậm đóng hơn 9,02 tỉ đồng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM tính đến cuối tháng 9-2026.

Chuỗi phòng tập này cũng liên tục thông báo tạm đóng cửa các câu lạc bộ trên khắp cả nước. Mới nhất hôm 26-10, ba phòng tập California Fitness & Yoga tại Hà Nội gồm Hàng Da, Mipec và Centuryon Royal City tạm ngưng hoạt động. Trước đó, cơ sở Times City cũng thông báo tạm ngưng từ ngày 25-10.

Từ tháng 8, hệ thống đã đóng cửa các cơ sở Pico Xuân Thủy và Capital Tower. Sang tháng 10, Mac Plaza, Sky City, Somerset West Point và Vincom Star City lần lượt thông báo tạm ngưng.

Như vậy, đến ngày 26-10, tại Hà Nội California Fitness & Yoga không còn phòng tập nào hoạt động.

Hội viên California Fitness & Yoga vẫn đang chờ đợi mốc 31-10

Tại Khánh Hòa, cơ sở California Fitness & Yoga duy nhất ở Nha Trang cũng thông báo tạm đóng từ ngày 25-10. Các phòng tập tại Đà Nẵng, Biên Hòa cùng nhiều địa điểm ở TP.HCM đã lần lượt ngừng đón hội viên.

Riêng tại TP.HCM, trong hai ngày 24 và 25-10, California tiếp tục thông báo tạm ngưng thêm sáu cơ sở gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl, Cali 3/2 và Cali Thủ Đức.

Năm 2025 hệ thống California Fitness & Yoga có khoảng 35 câu lạc bộ nhưng hiện nay hầu hết đã tạm ngưng hoạt động.

Các hội viên của chuỗi phòng tập này vẫn đang chờ đợi mốc 31-10, là thời điểm kết thúc việc tạm đóng cửa "do vấn đề liên quan đến vận hành".

Ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yogađăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trên fanpage chính thức hôm 19-10 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó ngày 19-10, ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - đã đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác trên fanpage chính thức. Ông xin thêm 30 ngày để tái cấu trúc, tức dự kiến đến ngày 19-11 mới công bố phương án giải quyết cho các gói hội viên dài hạn.

Trong thông điệp gửi tới hội viên, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp, ông Dane Fort thừa nhận "California đã theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, phát triển vượt quá năng lực của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong danh sách nợ thuế công bố có tên nhiều phòng gym khác, như: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Citigym (52 Thành Thái, phường Hòa Hưng, TP.HCM) nợ hơn 9,538 tỉ. Công ty cổ phần thể dục thể thao Getfit (459 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM) nợ thuế 2,4 tỉ đồng. Theo danh sách của Thuế cơ sở 3, Công ty cổ phần Fit 24 (621 Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, TP.HCM) nợ thuế hơn 1,62 tỉ đồng và đang trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Ngoài ra còn có một số phòng gym nợ thuế hàng trăm triệu, như Công ty TNHH Heathy Khơ Mon Group (79 Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM) đang nợ thuế tại Thuế cơ sở 14 hơn 401 triệu đồng. Công ty TNHH Nugym (172B Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM) nợ thuế hơn 186,7 triệu đồng. Cả Khơ Mon Group và Nugym đều trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Còn Fit24 đã thông báo chính thức đóng cửa tất cả các phòng gym ở TP.HCM từ cuối năm 2024 do kinh doanh không hiệu quả, nợ nhiều đối tác, mặt bằng, nợ lương… Chuỗi phòng tập Getfit Gym & Yoga từng tái cấu trúc tháng 9-2022 nhưng vẫn không trụ nổi, rời thị trường vào tháng 2-2026.