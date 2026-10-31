California Fitness & Yoga lại gây tranh cãi: đề xuất thu thêm tiền để mở lại

Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga gặp và trao đổi với hội viên ngày 21-10 - Ảnh: California Fitness & Yoga

Thông báo khảo sát ý kiến hội viên về việc triển khai gói tập tạm thời ngày 31-10, chuỗi này dự kiến thu 599.000 đồng/tháng đối với khách hàng hiện tại. Mức phí dành cho khách hàng mới là 999.000 đồng/tháng.



Tuy nhiên, đề xuất thu thêm tiền trong khi quyền lợi từ các hợp đồng cũ chưa được giải quyết khiến nhiều khách hàng không đồng tình.

California Fitness & Yoga khảo sát hội viên để xem xét mở lại phòng tập

Theo phương án mà California Fitness & Yoga đưa ra, hội viên sẽ thanh toán theo từng tháng thay vì phải đóng trước chi phí cho cả gói tập 12 tháng như trước đây.

Đối với những quyền lợi chưa sử dụng theo hợp đồng cũ, California Fitness & Yoga đưa ra 3 phương án xử lý.

Hội viên có thể bảo lưu quyền lợi hiện tại hoặc chuyển đổi giá trị còn lại sang các dịch vụ khác của doanh nghiệp theo điều kiện và lộ trình được hai bên thống nhất. Nếu chưa đồng ý với hai phương án này, khách hàng có thể tiếp tục chờ doanh nghiệp cập nhật phương án giải quyết.

Đợt khảo sát lần này chỉ tập trung vào 3 địa điểm gồm Cali Ba Tháng Hai (TP.HCM), Cali Trần Duy Hưng và Cali Times City (Hà Nội), thay vì triển khai trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp đặt mục tiêu có 3.000 hội viên sẵn sàng tham gia tại mỗi địa điểm để đánh giá khả năng khôi phục hoạt động.

Tuy nhiên, California Fitness & Yoga lưu ý việc đạt được số lượng hội viên đăng ký không đồng nghĩa các câu lạc bộ chắc chắn mở cửa trở lại. Quyết định còn phụ thuộc vào tình hình tài chính, năng lực vận hành và các điều kiện liên quan.

Hiện hệ thống chỉ còn 3 cơ sở đang hoạt động trên cả nước, đều tại khu vực phía Nam, gồm Cali Ba Tháng Hai, Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square.

Đáng chú ý, ngày 31-10 cũng là mốc thời gian được nhiều hội viên chờ đợi, là thời điểm kết thúc việc tạm đóng cửa "do vấn đề liên quan đến vận hành". Sau mốc thời gian này, CEO Dane Fort cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện tiến độ tái cấu trúc (thời hạn 30 ngày tính từ ngày 19-10 sẽ kéo dài đến khoảng giữa tháng 11-2026) để công khai phương án giải quyết quyền lợi cho hội viên sở hữu thẻ dài hạn và các vấn đề tài chính tồn đọng.

Hội viên không muốn đóng thêm tiền, không thể viện dẫn lý do 'tái cơ cấu'

Trước phương án doanh nghiệp đề xuất, nhiều khách hàng, đặc biệt là những người đã thanh toán trước các gói tập dài hạn bày tỏ sự phản đối. Nhiều hội viên cũng cho biết không muốn tham gia phương án khảo sát theo cách này vì lo ngại có thể dẫn đến thay đổi những cam kết trong hợp đồng cũ.

Trong đó, có nhiều hội viên thậm chí đóng hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn "chưa kịp sử dụng ngày nào", nay băn khoăn vì không biết doanh nghiệp sẽ xử lý ra sao.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn, hội viên tập luyện tại cơ sở Mipec Long Biên (Hà Nội), cho biết hiện đang sử dụng thẻ Iconic trọn đời, có thời hạn gia hạn tiếp theo vào ngày 24-6-2027. Ngoài thẻ đang sử dụng, theo tư vấn của nhân viên California Fitness & Yoga, anh tiếp tục mua thêm một thẻ Iconic trọn đời với giá hơn 100 triệu đồng. Thẻ này dự kiến kích hoạt từ ngày 25-6-2027 và hiện chưa sử dụng.

Tổng số tiền anh đã chi cho hai thẻ Iconic và thẻ cũ trước đó là hơn 300 triệu đồng. Vợ anh cũng đã chi khoảng 200 triệu đồng để đổi từ thẻ Centurry sang thẻ Iconic trọn đời, đến nay đã sử dụng hơn 2 năm.

Thông báo gây tranh cãi của California Fitness & Yoga

Với khoản tiền lớn đã thanh toán, anh Hoàn cho rằng việc doanh nghiệp đề xuất hội viên đóng thêm 599.000 đồng/tháng để tiếp tục tập luyện là không hợp lý khi các quyền lợi trong hợp đồng cũ chưa được thực hiện đầy đủ.

"Chúng mua dịch vụ và California bán dịch vụ, hai bên đã ký hợp đồng thì phải thực hiện. Nay doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ như cam kết, lại đưa ra phương án để hội viên lựa chọn đóng thêm tiền, tôi không đồng ý", anh Hoàn nói.

Theo anh, các đề xuất mới nhất từ California Fitness & Yoga chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi là trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng.

Điều anh Hoàn mong muốn là California Fitness & Yoga tiếp tục duy trì hoạt động tại các cơ sở, không đẩy hội viên vào tình thế phải di chuyển xa để tìm địa điểm tập luyện thay thế. Với những trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ, anh đề nghị hoàn trả tiền tương ứng với thời gian chưa sử dụng theo hợp đồng và giải quyết các quyền lợi liên quan.

"California có rất nhiều hội viên đã bỏ ra số tiền lớn để mua thẻ cao cấp. Doanh nghiệp không thể vì bài toán lợi nhuận mà bỏ rơi khách hàng. Tôi yêu cầu California nghiêm túc thực hiện đầy đủ hợp đồng đã ký, nếu không thể thực hiện thì phải hoàn tiền, bồi thường theo quy định pháp luật", anh Hoàn bày tỏ.

Hội viên mệt mỏi vì doanh nghiệp giải thể nhưng quyền lợi vẫn chưa được giải quyết Chị Nguyễn Thị Ngọc Hồng, đại diện một nhóm hội viên tại hệ thống phòng tập Iron Fitness và Core Fitness cho biết chuỗi này lần lượt đóng cửa các cơ sở tại TP.HCM trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8-2026. Theo tổng hợp mới nhất, hiện nhóm hội viên ảnh hưởng có tới 700 người, với tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 15 tỉ đồng. Trong đó, nhiều khách hàng đã mua các gói tập dài hạn, trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. "Dù hai bên đã tổ chức gặp khách hàng vào đầu tháng 8 để ký biên bản thỏa thuận, nhưng họ liên tục viện cớ "làm ăn thua lỗ" để không thực hiện hoàn tiền", chị Hồng nói Một số hội viên được thông báo có thể chuyển sang tập tại hệ thống Fitbox từ ngày 28-8, song chị Hồng cho biết, phía Fitbox cho biết chưa nhận được thông tin bàn giao và không tiếp nhận nhóm khách hàng này. Theo bà Hồng, đến nay, nhóm hội viên đã gửi đơn đến cơ quan công an và cơ quan thuế để đề nghị xác minh, tuy nhiên khoản tiền đã mất "vẫn chưa về tay", các quyền lợi được hứa hẹn cũng bay hơi theo các phòng tập đã đóng cửa.