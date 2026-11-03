California Fitness chỉ còn một phòng tập hoạt động trên cả nước

Doanh nghiệp đồng thời thông báo dự kiến mở lại hai câu lạc bộ tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5-11

Từng vận hành khoảng 35 câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành trong năm 2025, California Fitness & Yoga nay chỉ còn Cali Bình Dương Square hoạt động tính đến ngày 3-11. Việc thu hẹp mạng lưới khiến nhiều khách hàng đã mua thẻ dài hạn phải tìm nơi tập khác, trong khi quyền lợi theo hợp đồng chưa được giải quyết.

Tạm đóng thêm một cơ sở, hai phòng tập hẹn mở lại

Tối 2-11, California Fitness & Yoga thông báo câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) tạm ngưng hoạt động từ ngày 3-11 cho đến khi có thông báo mới, nhằm điều chỉnh công tác vận hành.

Doanh nghiệp hướng dẫn những hội viên bị ảnh hưởng trực tiếp quét mã QR để đăng ký bảo lưu thẻ miễn phí, với thời gian được xem xét theo từng trường hợp. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu thời điểm cơ sở này mở cửa trở lại hoặc phương án bố trí nơi tập thay thế.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, sau khi Bình Tân tạm đóng, Cali Bình Dương Square là phòng tập duy nhất của hệ thống còn hoạt động trong ngày 3-11.

Cùng thời điểm, California thông báo hai câu lạc bộ Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 5-11. Các địa điểm còn lại tiếp tục tạm ngưng, chưa có lịch hoạt động cụ thể.

Chị T.N., hội viên tại Bình Tân, cho biết đã gắn bó với California khoảng 5 năm. Ban đầu, chị mua gói tập 18 triệu đồng, sau đó đóng thêm gần 15 triệu đồng. Cách đây vài tháng, theo tư vấn của nhân viên, chị tiếp tục chi hơn chục triệu đồng để nâng cấp lên thẻ trọn đời.

Khi nhận thông báo phòng tập tạm ngưng, chị được hướng dẫn bảo lưu thẻ. Tuy nhiên, điều khiến chị tiếc nuối là phải gián đoạn những lớp yoga đã theo học nhiều năm.

"Các thầy dạy yoga ở California rất giỏi, có tâm, hòa đồng và thân thiện. Bây giờ đóng cửa, mọi người đều thấy hụt hẫng. Chúng tôi đi ra ngoài tìm trung tâm yoga khác để học nhưng thấy không ở đâu bằng California", chị T.N. chia sẻ.

Theo chị, một số giáo viên dự định thuê địa điểm riêng để tiếp tục giảng dạy. Chị cũng cân nhắc chuyển sang tập tại đây trong thời gian chờ California hoạt động trở lại, đồng thời cho biết sẵn sàng đóng thêm phí nếu được tiếp tục học với những giáo viên quen thuộc.

Đóng hàng trăm triệu đồng, hội viên yêu cầu đảm bảo quyền lợi

Ảnh: FBDN

Ngày 31-10, California Fitness & Yoga khảo sát phương án thu thêm 599.000 đồng/tháng đối với hội viên hiện tại để xem xét khôi phục hoạt động một số cơ sở. Đề xuất này gặp phản ứng từ những khách hàng đã thanh toán trước các gói tập dài hạn.

Anh T.T. cho biết đã chi khoảng 200 triệu đồng mua thẻ trọn đời cao cấp, đồng thời trả thêm 23 triệu đồng mỗi năm để duy trì các đặc quyền. Tuy nhiên, từ tháng 9, nhiều tiện ích đi kèm lần lượt bị cắt giảm.

"Tôi đã chi khoảng 200 triệu đồng nhưng mỗi năm vẫn phải trả thêm 23 triệu đồng để gia hạn. Từ tháng 9, các dịch vụ bị cắt dần, đầu tiên là sinh tố, sau đó đến nước suối rồi khăn tập. Hiện tại chỉ còn được vào tập, không được hưởng những quyền lợi như trước", anh T.T. phản ánh.

Việc các cơ sở tại TP.HCM tạm ngưng cũng khiến anh khó sử dụng thẻ. Nếu muốn tiếp tục tập trong hệ thống, anh cho biết có thể phải di chuyển hơn 50km đến Bình Dương.

Anh T.T. đề nghị California khôi phục đầy đủ quyền lợi tại một số cơ sở ở TP.HCM hoặc có phương án hoàn tiền, thay vì yêu cầu khách hàng tiếp tục đóng phí.

Cùng quan điểm, chị N.T.H. cho biết gia đình đã chi hơn 300 triệu đồng mua hai thẻ trọn đời từ năm 2011, được sử dụng tại các câu lạc bộ trên toàn quốc. Khi các cơ sở tạm đóng, gia đình chị không chỉ mất nơi tập mà còn chưa lấy được quần áo, giày tập trong hai tủ đồ cá nhân tại phòng tập.

"Nhà tôi có hai thẻ trọn đời mà giờ California đóng cửa, không thông báo trước, cũng không biết bao giờ mở lại. Hai tủ đồ cá nhân của gia đình vẫn ở phòng tập, quần áo và giày tập chưa lấy được về. Tôi rất bức xúc", chị H. nói.

Chị phản đối đề xuất thu thêm 599.000 đồng/tháng và cho biết vẫn giữ hợp đồng đã ký, mong doanh nghiệp khôi phục hoạt động để gia đình tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Hiện California mới hướng dẫn hội viên tại Bình Tân bảo lưu thẻ, chưa công bố phương án cụ thể về địa điểm tập thay thế, xử lý các quyền lợi chưa được cung cấp hoặc việc nhận lại tài sản cá nhân tại những cơ sở tạm đóng.