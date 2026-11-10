'Nối gót' California, Citigym thông báo đóng cửa thêm 2 phòng tập, 1 chi nhánh sẽ đóng cửa vĩnh viễn

Thông báo mới nhất của Citigym về việc tạm ngưng hoạt động tại chi nhánh Lê Văn Duyệt ngày 10-11 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Citigym này xác nhận cơ sở Citigym tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) chính thức ngừng hoạt động sau 8 năm vận hành, từ ngày 10-11.

Bên cạnh đó, trong thông báo gửi đến hội viên, doanh nghiệp cũng sẽ đóng cửa cơ sở Lê Văn Việt từ ngày 11-11.Hiện, Citigym chưa thông tin thêm về lý do cũng như kế hoạch tổ chức cơ cấu sắp tới. Động thái đóng cửa được diễn ra trong bối cảnh chuỗi phòng tập đang tái cấu trúc hệ thống.

Áp lực từ chi phí vận hành



Theo thông báo mới nhất, Citigym cho biết việc đóng cửa chi nhánh Lê Văn Việt nhằm sắp xếp lại công tác vận hành câu lạc bộ. Trong khi đó, Vạn Hạnh Mall - chi nhánh từng nằm trong kế hoạch tái cơ cấu ban đầu của Citigym đã đưa ra thông báo đóng cửa vĩnh viễn sau 8 năm hoạt động.

Theo thông báo gửi đến các hội viên, Citigym bày tỏ việc đưa ra quyết định này không phải là điều dễ dàng. Chuỗi cũng đã cân nhắc nhiều phương án, nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động CLB.

Tuy nhiên, trước những khó khăn và điều kiện vận hành thực tế, Citigym buộc phải đưa ra lựa chọn đóng cửa phòng tập Vạn Hạnh Mall như một bước điều chỉnh cần thiết cho các kế hoạch sắp tới.

Đối với hội viên có hợp đồng tập luyện duy nhất tại Vạn Hạnh Mall thuộc các hạng thẻ Off-peak, Express, Classic, Bronze và Silver, doanh nghiệp cho biết sẽ tự động chuyển địa điểm tập luyện sang cơ sở Thành Thái, cách địa điểm cũ khoảng 2km. Thời hạn và quyền lợi hợp đồng hiện hành được giữ nguyên.

Ngoài ra, hội viên có thể được hỗ trợ đổi sang một cơ sở khác trong hệ thống một lần miễn phí. Những người có lịch sử tập luyện tại Vạn Hạnh Mall trong khoảng thời gian từ ngày 9-5 đến 9-11-2026 được tặng voucher thăm khám và trị liệu trị giá 1,5 triệu đồng tại đối tác RTD Rehab.

Hội viên tập luyện tại chi nhánh Citigym Thành Thái - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Diễn biến này xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau khi Citigym thông báo tiếp tục duy trì hoạt động tại hai cơ sở Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ, thay vì đóng cửa theo kế hoạch ban đầu.

Theo công bố mới nhất của Thuế cơ sở 10, TP.HCM, nợ thuế của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Citigym (52 Thành Thái, phường Hòa Hưng, TP.HCM) đã tăng từ 7,53 tỉ đồng lên hơn 9,5 tỉ.

Trước đó, ngày 15-9, Citigym gửi thông báo đến hội viên về việc dừng hoạt động hai cơ sở Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ từ ngày 1-10, với lý do thực hiện kế hoạch di dời đến mặt bằng sở hữu của chủ đầu tư và tái cơ cấu hoạt động.

Tuy nhiên, đến ngày 25-9, doanh nghiệp bất ngờ thay đổi quyết định, cho biết tiếp tục duy trì 2 câu lạc bộ sau khi đánh giá các phương án vận hành và tiếp nhận ý kiến từ hội viên.

Chia sẻ trước đó với báo Tuổi Trẻ, đại diện Citigym cho biết thị trường fitness có nhiều biến động, trong khi hoạt động vận hành hệ thống đang đối mặt với không ít thách thức. Doanh nghiệp đã rà soát, đánh giá và điều chỉnh định hướng nhằm tối ưu nguồn lực, tinh gọn chi phí và tập trung nâng cao hiệu quả tại các câu lạc bộ còn lại.



Nhiều thay đổi trong hoạt động dịch vụ của Citigym

Không chỉ điều chỉnh mạng lưới câu lạc bộ, Citigym còn thông báo tạm ngưng toàn bộ lớp GroupX trên hệ thống trong tuần từ ngày 9-11 đến 15-11. Các lớp Yoga tại một số cơ sở cũng được điều chỉnh và cắt giảm số lượng.



Doanh nghiệp cho biết việc thay đổi xuất phát từ khó khăn trong công tác sắp xếp nguồn lực và vận hành lớp học, đồng thời đang phối hợp với các bộ phận liên quan để khắc phục.

Đại diện Citigym cho biết việc điều chỉnh hoạt động nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn hệ thống, hướng đến mô hình vận hành tinh gọn và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp cũng cho biết đang rà soát, xử lý các phản ánh về trải nghiệm dịch vụ, đồng thời sắp xếp lại nhân sự và đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động.

Các chuỗi phòng gym lớn liên tiếp đóng cửa, quyền lợi hội viên ra sao? Việc CitiGym liên tục thay đổi kế hoạch đóng cửa, duy trì rồi tiếp tục dừng hoạt động tại các cơ sở khiến nhiều hội viên cũng bày tỏ lo lắng về tính ổn định của dịch vụ đối với hội viên, đặc biệt là những khách hàng đã thanh toán trước các gói tập dài hạn. Trước CitiGym, California Fitness & Yoga cũng liên tiếp thông báo tạm ngừng hoạt động nhiều cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương. Mới nhất, California Fitness & Yoga tiếp tục tạm ngưng hoạt động phòng tập tại Aeon Mall Bình Tân từ ngày 3-11. Như vậy, toàn hệ thống hiện chỉ còn một chi nhánh hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, Elite Fitness đã dừng hoạt động tại cơ sở cuối cùng ở TP.HCM từ tháng 6-2026.