Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu thích thú chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm sứ dòng Chu Đậu độc đáo - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 23-11, tại Công ty CP Gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, TP Hải Phòng), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Cùng dự có ông Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Dịp này, gốm Chu Đậu được giới thiệu như một sứ giả văn hóa Việt Nam khi hiện diện tại 46 bảo tàng ở 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Văn hóa trở thành cầu nối giữa các quốc gia

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt, khi ngày 24-11 lần đầu tiên được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, bà khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó Chủ tịch nước, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của các quốc gia ngày càng được đề cao. Tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm cùng các nữ đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam khi đến thăm nhà máy sản xuất gốm Chu Đậu - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng cùng các nước trong nhóm nòng cốt và hơn 100 quốc gia đồng bảo trợ, khẳng định nhận thức chung rằng không thể có phát triển bền vững nếu thiếu văn hóa; văn hóa cần được đặt ở vị trí trung tâm, song hành với kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hòa giải bất đồng, kết nối các quốc gia, dân tộc. Giao lưu văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, tôn trọng giá trị và bản sắc riêng của mỗi dân tộc, từ đó xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác.

"Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử, văn hóa và các làng nghề truyền thống", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu thích thú khi trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn truyền thống trên sản phẩm gốm Chu Đậu - Ảnh: TIẾN THẮNG

Gốm Chu Đậu - sứ giả văn hóa Việt

Chia sẻ tại chương trình gặp mặt, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho biết gốm Chu Đậu có lịch sử gần 600 năm, hiện đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tinh hoa gốm Việt qua nhiều thế kỷ.

Theo bà Nga, những năm qua, Tập đoàn BRG chú trọng gìn giữ kỹ thuật chế tác thủ công truyền thống, đồng thời sáng tạo nhiều dòng sản phẩm mới mang hơi thở đương đại. Qua đó, gốm Chu Đậu trở thành tặng phẩm đối ngoại cấp cao có ý nghĩa, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá chuyến thăm, trải nghiệm tại làng nghề gốm Chu Đậu là dịp để các đại biểu quốc tế tìm hiểu một giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Từ nhiều thế kỷ trước, những sản phẩm gốm tinh xảo của vùng đất này đã theo các thương thuyền đến nhiều nơi trên thế giới, mang theo tài hoa, bản sắc và tinh thần giao lưu, hội nhập của người Việt.

Bà tin tưởng những trải nghiệm tại Chu Đậu sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời mong muốn các nữ đại sứ, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã tham quan quy trình sản xuất, không gian trưng bày và trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn truyền thống trên sản phẩm gốm Chu Đậu.