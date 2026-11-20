Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva - Ảnh: TTXVN

Chiều 20-11 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Mehriban Aliyeva - Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21-11.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Azerbaijan

Theo TTXVN, tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Mehriban Aliyeva.

Phó Chủ tịch nước nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về Azerbaijan trong chuyến thăm vào tháng 10 vừa qua, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Azerbaijan đã dành cá nhân bà và đoàn đại biểu Việt Nam khi đó.

Chúc mừng những thành tựu Azerbaijan đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những hoạt động của Quỹ Heydar Aliyev, đặc biệt là các dự án nhân đạo được triển khai tại Việt Nam, cảm ơn bà Mehriban Aliyeva và quỹ đã dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong khu vực

Phu nhân Mehriban Aliyeva đã từng đến thăm Việt Nam nhiều năm về trước. Bà bày tỏ vui mừng được trở lại và nhận thấy Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực, nhất là về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và khoa học, công nghệ.

Chia sẻ với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bà Aliyeva đánh giá Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực, không chỉ về du lịch mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác.

Bà bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, giao lưu và hợp tác.

Bà Mehriban Aliyeva chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva thưởng thức cà phê Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Giữa tiết trời se lạnh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã mời Phu nhân Mehriban Aliyeva thưởng thức cà phê trứng ấm nóng cùng bánh cốm dẻo thơm, cùng nghe nhân viên quán cà phê Giảng giới thiệu về nguồn gốc và nét đặc trưng của cà phê trứng Hà Nội.

Thức uống này là sự hòa quyện giữa vị đậm đà của cà phê và lớp kem trứng béo ngậy, được chế biến từ lòng đỏ trứng gà đánh bông cùng đường, sữa.

Ra đời tại Hà Nội năm 1946, cà phê trứng đã trở thành một nét riêng trong văn hóa ẩm thực thủ đô, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người Việt Nam từ những nguyên liệu quen thuộc. Cùng với cà phê trứng, bánh cốm cũng là thức quà truyền thống của Hà Nội.