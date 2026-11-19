Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tại sân bay Nội Bài tối 19-11 - Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21-11.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Ilham Aliyev đến Việt Nam, sau chuyến thăm năm 2014.

Tháp tùng Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng, Bộ Kinh tế và Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Việt Nam và Azerbaijan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Azerbaijan tháng 5-2025. Tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã thăm Azerbaijan.



Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 150 triệu USD, 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 60 triệu USD. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu máy tính, điện thoại và linh kiện, thủy sản, nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác từng bước được thúc đẩy. Hợp tác giáo dục - đào tạo là lĩnh vực truyền thống và dần được khôi phục, với một số sinh viên ngành dầu khí và quan hệ quốc tế theo học tại Azerbaijan thời gian gần đây.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tại sân bay Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi, chuyến thăm là dịp để hai nước đưa tầm nhìn chiến lược vào thực tiễn, tạo động lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước có sự tin cậy chính trị và nhiều thế mạnh kinh tế bổ sung cho nhau, nhưng quy mô hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hiện vẫn khiêm tốn so với tiềm năng.

Khi được hỏi về các tiềm năng hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev, năng lượng là lĩnh vực được Đại sứ Đặng Minh Khôi đặt lên hàng đầu. Azerbaijan có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu khí, trong khi Việt Nam cần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Petrovietnam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) và SOCAR (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Azerbaijan) có thể mở rộng hợp tác từ cung ứng dầu thô, thăm dò, khai thác đến chế biến, hóa dầu và dịch vụ kỹ thuật, đồng thời hướng tới năng lượng tái tạo.