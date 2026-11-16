Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng thống Azerbaijan, một quốc gia có thế mạnh về khai thác dầu khí, cùng Phu nhân sẽ thăm Việt Nam từ ngày 20-11 tới đây.

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sắp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong chuyến thăm Azerbaijan năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16-11, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21-11. 

Đây là lần thứ hai Tổng thống Ilham Aliyev đến Việt Nam, sau chuyến thăm năm 2014.

Những dấu mốc lịch sử như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959, chuyến thăm của Lãnh tụ dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev đến Việt Nam năm 1983, đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Azerbaijan tháng 5-2025. Vào tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã thăm Azerbaijan.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi, chuyến thăm là dịp để hai nước đưa tầm nhìn chiến lược vào thực tiễn, tạo động lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước có sự tin cậy chính trị và nhiều thế mạnh kinh tế bổ sung cho nhau, nhưng quy mô hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hiện vẫn khiêm tốn so với tiềm năng. 

Khi được hỏi về các tiềm năng hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev, năng lượng là lĩnh vực được Đại sứ Đặng Minh Khôi đặt lên hàng đầu. Azerbaijan có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu khí, trong khi Việt Nam cần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng. 

Petrovietnam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) và SOCAR (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Azerbaijan) có thể mở rộng hợp tác từ cung ứng dầu thô, thăm dò, khai thác đến chế biến, hóa dầu và dịch vụ kỹ thuật, đồng thời hướng tới năng lượng tái tạo.

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sắp thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm Azerbaijan năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Về thương mại, ông Đặng Minh Khôi cho rằng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng chế biến và điện tử của Việt Nam có thể thông qua Azerbaijan để vào thị trường Nam Caucasus, Trung Á và châu Âu. 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ đưa hàng hóa và doanh nghiệp Azerbaijan vào ASEAN. 

Giao thông vận tải và logistics cũng là lĩnh vực nhiều triển vọng, nhờ vai trò của Azerbaijan trên các hành lang vận tải Á - Âu và hệ thống cảng biển của Việt Nam tại Đông Nam Á. 

Ngoài ra hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Để hiện thực hóa các tiềm năng này, Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ hai bên cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật. 

Hai bên cũng cần hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo ông, điều cốt lõi là chuyển từ bàn về tiềm năng sang triển khai các dự án cụ thể, trong đó xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, đối tác thực hiện và lộ trình.

Các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và khai thác lợi thế của mỗi bên.

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sắp thăm Việt Nam - Ảnh 3.Azerbaijan đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Azerbaijan, dưới sự chủ trì của Tổng thống Ilham Aliyev chiều 7-5 (giờ địa phương).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dầu khí Azerbaijan thăm Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất