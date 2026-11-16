Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong chuyến thăm Azerbaijan năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16-11, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21-11.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Ilham Aliyev đến Việt Nam, sau chuyến thăm năm 2014.

Những dấu mốc lịch sử như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959, chuyến thăm của Lãnh tụ dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev đến Việt Nam năm 1983, đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Azerbaijan tháng 5-2025. Vào tháng 10 vừa qua, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã thăm Azerbaijan.



Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi, chuyến thăm là dịp để hai nước đưa tầm nhìn chiến lược vào thực tiễn, tạo động lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước có sự tin cậy chính trị và nhiều thế mạnh kinh tế bổ sung cho nhau, nhưng quy mô hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hiện vẫn khiêm tốn so với tiềm năng.

Khi được hỏi về các tiềm năng hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev, năng lượng là lĩnh vực được Đại sứ Đặng Minh Khôi đặt lên hàng đầu. Azerbaijan có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu khí, trong khi Việt Nam cần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Petrovietnam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) và SOCAR (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Azerbaijan) có thể mở rộng hợp tác từ cung ứng dầu thô, thăm dò, khai thác đến chế biến, hóa dầu và dịch vụ kỹ thuật, đồng thời hướng tới năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm Azerbaijan năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Về thương mại, ông Đặng Minh Khôi cho rằng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng chế biến và điện tử của Việt Nam có thể thông qua Azerbaijan để vào thị trường Nam Caucasus, Trung Á và châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ đưa hàng hóa và doanh nghiệp Azerbaijan vào ASEAN.

Giao thông vận tải và logistics cũng là lĩnh vực nhiều triển vọng, nhờ vai trò của Azerbaijan trên các hành lang vận tải Á - Âu và hệ thống cảng biển của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Ngoài ra hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Để hiện thực hóa các tiềm năng này, Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ hai bên cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật.

Hai bên cũng cần hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo ông, điều cốt lõi là chuyển từ bàn về tiềm năng sang triển khai các dự án cụ thể, trong đó xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, đối tác thực hiện và lộ trình.

Các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối thị trường và khai thác lợi thế của mỗi bên.