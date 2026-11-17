Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là cội nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự trường tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, là dịp để nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa: là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương tham quan không gian trưng bày các sản phẩm OCOP của xã Lấp Vò - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phó chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, người dân xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A tiếp tục củng cố, vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống người dân.

"Địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Địa phương cần tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, trân trọng truyền thống, nét đẹp riêng của từng địa bàn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, nghĩa tình" - Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng ở mỗi thôn xóm, khu dân cư, những giá trị văn hóa tốt đẹp được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày. Đó là sự hòa thuận trong mỗi gia đình, là tình làng nghĩa xóm, là sự sẻ chia khi khó khăn, hoạn nạn và tinh thần chung sức vì cộng đồng.

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 75 triệu đồng/năm; năng suất lúa đạt từ 6,5-7 tấn/ha; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn quan tâm đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều việc làm tình nghĩa, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, giúp đỡ người nghèo, người cao tuổi neo đơn.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Lấp Vò - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao quà chúc mừng khu dân cư, tặng quà các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Lấp Vò.