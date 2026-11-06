Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ bà Hàn Thị Thắc - Ảnh: MINH HIẾU

Sáng 6-11, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: ông Nguyễn Sinh Hương, Chi bộ Lê Lợi; ông Trương Văn Khiết, Chi bộ Xuân Giang (thuộc Đảng bộ xã Hoằng Thanh) và bà Hàn Thị Thắc, thuộc Chi bộ Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa.

Tại các địa phương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các lão thành cách mạng, Phó chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người cộng sản, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu và thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Theo Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng viên.

Phó chủ tịch nước cũng cho rằng đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng và thế hệ cán bộ, đảng viên thể hiện sự tri ân đối với những người đã dành trọn cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa nhân sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao niên Ngày 2-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Xuân Khải, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Tam Thắng, tại nhà riêng.



