TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Tham gia chương trình, người nhà và bệnh nhân được giao lưu cùng những nghệ nhân đờn ca tài tử, học hát vọng cổ, trải nghiệm viết thư pháp và nhận những món quà mang đậm bản sắc Việt Nam.



Ông Nguyễn Vinh Hùng (68 tuổi), đang điều trị tại bệnh viện được một tuần, bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, đặc biệt hơn tại một bệnh viện.

Ông Hùng cho rằng bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cung cấp thuốc men, sự quan tâm đến đời sống tinh thần, văn hóa của bệnh nhân cũng rất đáng quý.

"Đây là chương trình rất ý nghĩa, bệnh viện quan tâm mời tất cả bệnh nhân và người nhà cùng tham gia. Tôi rất phấn khởi và hy vọng những năm sau Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động đa dạng, sôi nổi hơn", ông Hùng chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Hồng Nga (52 tuổi, phường Tam Bình) tham gia chương trình trong thời gian chăm sóc mẹ đang điều trị tại khoa lão.

Theo chị, chương trình mang đến không khí vui vẻ, giúp mọi người gần gũi, đoàn kết và kết nối yêu thương hơn.

Chị Nga mong muốn bệnh viện tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự để người bệnh và người nhà có thêm niềm vui trong thời gian nằm viện, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình được kỳ vọng tạo động lực tinh thần, giúp người nhà, bệnh nhân vững vàng trong quá trình điều trị - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) - chia sẻ chương trình được tổ chức với mong muốn giúp nhân viên y tế, người bệnh và người nhà hiểu hơn về ý nghĩa của ngày lễ, khơi dậy niềm tự hào đối với nền văn hóa lâu đời của dân tộc.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, văn hóa không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn, mà còn là nền tảng định hướng cách sống, giúp con người có tinh thần vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc.

Đối với người bệnh, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại bệnh viện còn góp phần tạo động lực tinh thần, giúp họ vững vàng hơn trong quá trình điều trị.

Người nhà, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vui vẻ khoe chữ sau khi học cùng nghệ nhân - Ảnh: NGỌC LÂN

Tại chương trình, bệnh viện đưa âm nhạc dân tộc, nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người bệnh thông qua các phần giao lưu. Hoạt động viết thư pháp, nặn tò he và biểu diễn cải lương, đờn ca tài tử được kỳ vọng giúp người bệnh có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, gợi nhớ về cội nguồn văn hóa Việt Nam.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết chương trình "Cùng vững bước" đã trải qua 8 số, trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để mang đến không khí vui tươi, giúp người bệnh có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nga mong muốn bệnh viện tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự để người bệnh và người nhà có thêm niềm vui trong thời gian nằm viện - Ảnh: NGỌC LÂN