Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - cùng các bác sĩ tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM tìm hiểu về các loại dược liệu tại ngày hội - Ảnh: NGỌC LÂN



Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng nhiều đại biểu, khách mời, người bệnh đang khám chữa bệnh tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, BS CKII Hồ Văn Hân - Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - cho biết di sản y học dân tộc chỉ thực sự sống khi được trao truyền, nghiên cứu, ứng dụng phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe người dân.

Với tinh thần này, Viện Y Dược học dân tộc luôn nỗ lực phát huy giá trị y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, gắn bảo tồn với đổi mới, gắn chuyên môn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

BS CKII Hồ Văn Hân - Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM - phát biểu khai mạc - Ảnh: NGỌC LÂN

Thông qua chương trình, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của nền y dược học cổ truyền Việt Nam, gắn bảo tồn di sản với thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Hân cho biết thêm, chương trình được tổ chức thành 6 không gian: di sản y Việt, dưỡng sinh, thực dưỡng - bếp Việt dưỡng sinh, y thuật, dược cổ truyền và cây thuốc nam, y nghệ thuật.

Mỗi không gian mang một dấu ấn riêng, kết nối những giá trị văn hóa, tri thức và thực hành chăm sóc sức khỏe của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm chăm sóc sức khỏe y học cổ truyền hoàn toàn miễn phí, được thực hiện và hướng dẫn trực tiếp bởi đội bác sĩ và kỹ thuật viên của viện.

Theo Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, mỗi trải nghiệm là một nhịp cầu kết nối di sản với đời sống, để giá trị y dược học cổ truyền được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, tiếp tục lan tỏa, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Đang điều trị zona thần kinh tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM hơn một tháng, ông Trần Xuân Khải (80 tuổi) cùng vợ xuống khuôn viên, hòa vào không khí nhộn nhịp và trải nghiệm các gian hàng tại viện.

"Y học cổ truyền của mình rất tốt. Tôi cảm thấy việc điều trị bệnh tại đây rất phù hợp và đúng", ông Khải nói.

Những hình ảnh tại ngày hội "Hành trình khám phá tinh hoa di sản Y Dược Việt" sáng 20-11

Nhiều cây thuốc, dược liệu, vị thuốc thông dụng, thuốc thành phẩm y học cổ truyền được trưng bày tại các gian hàng trải nghiệm của ngày hội, giúp người dân có cơ hội tìm hiểu thêm về y dược học cổ truyền Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÂN

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - tham quan các gian trưng bày tại ngày hội - Ảnh: NGỌC LÂN

Lãnh đạo TP.HCM hỏi thăm sức khỏe, cảm nhận của người dân khi trải nghiệm miễn phí một số phương pháp chăm sóc sức khỏe đặc trưng của y học cổ truyền như xoa bóp, bấm huyệt, bó thuốc, chườm ngải, cứu ngải, ngâm chân - Ảnh: NGỌC LÂN



Đông đúc người dân có mặt từ sớm để trải nghiệm, được đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, lương y, y sĩ thăm khám - Ảnh: NGỌC LÂN

