Nhân viên y tế Bệnh viện Thanh Nhàn hướng dẫn người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh: V.ANH

Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những giá trị tốt đẹp của dân tộc, không chỉ trong văn học, nghệ thuật, phong tục tập quán mà còn trong cách sống, cách ứng xử và cách đối đãi với nhau mỗi ngày.

Nói đến văn hóa, nhiều người thường nghĩ đến đình chùa, lễ hội, những làn điệu dân ca hay các di tích lịch sử. Nhưng theo tôi, văn hóa còn nằm trong những điều rất bình dị: một lời nói tử tế, một thái độ biết lắng nghe, một bàn tay sẵn lòng giúp đỡ người đang gặp khó khăn.

Và trong ngành y, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang một ý nghĩa rất lớn. Đó chính là tinh thần của y học nhân văn.

Y đức và y học nhân văn khác nhau thế nào?

Y đức nhắc người thầy thuốc phải làm điều đúng. Y học nhân văn giúp người thầy thuốc làm điều đúng ấy bằng sự thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng con người.

Một bác sĩ kê đơn đúng thuốc, thực hiện đúng quy trình, không vòi vĩnh bệnh nhân. Đó là những biểu hiện của y đức. Nhưng khi bác sĩ còn dành thời gian giải thích bệnh tình, kiên nhẫn lắng nghe nỗi lo của người bệnh, quan tâm đến hoàn cảnh kinh tế và cùng họ tìm cách điều trị phù hợp, thì những giá trị y đức ấy được thể hiện qua tinh thần y học nhân văn.

Hai điều này không tách rời nhau. Y đức là nền tảng đạo đức, còn y học nhân văn là cách những giá trị ấy được thể hiện trong toàn bộ hoạt động chăm sóc sức khỏe. Y học nhân văn: Không chỉ chữa bệnh mà còn chăm sóc toàn diện người bệnh.

Trong thực hành, y học nhân văn là cách người làm nghề y biết đặt con người ở vị trí trung tâm. Người thầy thuốc không chỉ nhìn vào kết quả xét nghiệm, phim chụp hay tên căn bệnh, mà còn phải hiểu người bệnh đang đau đớn thế nào, lo lắng ra sao, hoàn cảnh gia đình có khó khăn gì và họ đang cần được giúp đỡ điều gì.

Bởi một người bước vào bệnh viện không chỉ mang theo căn bệnh. Họ còn mang theo nỗi sợ, sự lo âu, gánh nặng cơm áo, trách nhiệm với gia đình và cả niềm hy vọng được khỏe mạnh trở về.

Một bệnh nhân ung thư không chỉ cần thuốc men, hóa trị hay xạ trị mà còn cần được giải thích rõ ràng, được động viên và tôn trọng. Một cụ già nằm viện đôi khi không chỉ cần thuốc mà còn cần một người kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của mình. Một người chuẩn bị bước vào phòng mổ có thể chỉ cần một lời giải thích nhẹ nhàng để bớt đi phần nào nỗi lo.

Đó là y học nhân văn: Chữa bệnh cho cơ thể, đồng thời quan tâm đến tinh thần, hoàn cảnh sống và phẩm giá của người bệnh.

Y học hiện đại có thể làm được nhiều điều kỳ diệu. Nhưng không phải căn bệnh nào cũng có thể chữa khỏi. Có những lúc người thầy thuốc đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể chiến thắng bệnh tật.

Khi ấy, giảm đau, chăm sóc tận tình, nâng đỡ tinh thần và giúp người bệnh được sống những ngày tháng còn lại trong sự tôn trọng, yêu thương cũng là một phần rất quan trọng của nghề y.

Y học nhân văn gắn liền với văn hóa Việt Nam

Từ bao đời nay, dân tộc ta vốn coi trọng chữ tình, chữ nghĩa, lòng nhân ái và tinh thần đùm bọc lẫn nhau. Ông bà ta thường dạy: "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách".

Đó không chỉ là những câu ca dao, tục ngữ để truyền lại cho con cháu, mà còn là cách sống đã thấm sâu vào đời sống người Việt.

Trong ngành y, những giá trị ấy được thể hiện qua sự tận tâm, lòng trắc ẩn, thái độ tôn trọng và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh.

Một bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết cảm thông với nỗi đau của bệnh nhân. Một điều dưỡng không chỉ thực hiện đúng kỹ thuật mà còn biết nhẹ nhàng với người già, trẻ nhỏ. Một nhân viên bệnh viện không chỉ làm tròn công việc mà còn sẵn lòng hướng dẫn người nhà đang lúng túng.

Những việc ấy tuy nhỏ nhưng làm cho bệnh viện trở nên gần gũi, ấm áp hơn.

Tất nhiên, văn hóa Việt Nam không chỉ có lòng nhân ái. Đó còn là tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tôn trọng con người và ý thức cộng đồng. Những giá trị ấy chính là nền tảng tốt đẹp để xây dựng một nền y học vừa hiện đại, vừa giàu tình người.

Có thể nói, văn hóa là môi trường nuôi dưỡng lòng nhân ái; y đức và y học nhân văn là những giá trị tốt đẹp ấy được thể hiện trong nghề chữa bệnh, cứu người.

Ngày nay y học tiến bộ nhanh, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, y học nhân văn quan tâm cả người bệnh và nhân viên y tế - Ảnh minh họa: DUYÊN PHAN

Bệnh viện không chỉ cần máy móc hiện đại mà còn cần tình người

Ngày nay, y học tiến bộ rất nhanh. Máy móc chẩn đoán ngày càng chính xác, kỹ thuật phẫu thuật ngày càng tinh vi, nhiều loại thuốc mới giúp cứu sống những bệnh nhân trước đây tưởng chừng không còn hy vọng. Đó là những thành tựu rất đáng tự hào.

Nhưng một nền y học tiên tiến không thể chỉ được đánh giá bằng những chiếc máy đắt tiền, những kỹ thuật cao hay số lượng ca phẫu thuật thành công. Nó còn được thể hiện qua cách người bệnh được đón tiếp, được giải thích, được chăm sóc và được đối xử như một con người.

Muốn có một bệnh viện nhân văn, chúng ta cần quan tâm đến cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. Bởi người thầy thuốc cũng là con người, cũng có những áp lực, mệt mỏi và những nỗi niềm riêng. Một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng, biết sẻ chia với nhân viên y tế sẽ giúp họ có thêm điều kiện để chăm sóc người bệnh bằng sự tận tâm.

Giữ chữ tình trong nghề chữa bệnh cứu người

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, nghĩ về y học nhân văn, tôi lại nhớ đến một điều rất giản dị: người bệnh đến bệnh viện không chỉ mong được chữa khỏi bệnh, mà còn mong được lắng nghe, được tôn trọng và được đối xử bằng sự tử tế.

Có khi người bệnh không nhớ hết tên những loại thuốc đã dùng, cũng không nhớ rõ những kỹ thuật y khoa phức tạp, nhưng họ sẽ nhớ rất lâu một bác sĩ đã tận tình giải thích, một điều dưỡng đã nhẹ nhàng chăm sóc hay một nhân viên bệnh viện đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, những điều bình dị nhưng có sức lay động lòng người.

Văn hóa trong ngành y không phải là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ cách chúng ta nói với người bệnh, cách chúng ta làm việc với đồng nghiệp và cách chúng ta đối xử với những người đang cần sự giúp đỡ.

Khoa học giúp người thầy thuốc có kiến thức và khả năng cứu chữa bệnh tật. Y đức giúp người thầy thuốc biết điều gì nên làm, điều gì không được làm. Còn y học nhân văn nhắc nhở chúng ta luôn nhìn thấy con người phía sau mỗi căn bệnh, biết lắng nghe, cảm thông và tôn trọng người bệnh.

Một nền y học tốt không chỉ giúp con người sống lâu hơn, mà còn cần giúp họ được sống trong sự tôn trọng, yêu thương và phẩm giá. Chữa bệnh bằng tri thức, chăm sóc bằng trái tim. Đó không chỉ là vẻ đẹp của y học nhân văn, mà còn là một cách gìn giữ những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Cậu bé tai nhỏ và cộng đồng yêu thương "Trời sập thì cha mẹ chống ngược trời lên". Câu nói ngắn gọn nhưng đong đầy tình yêu thương của cha mẹ về đôi tai nhỏ bẩm sinh khác thường của con.



