Các nhà làm phim tham gia Hội nghị quốc tế ABU CARE 13 tổ chức tại VTV8 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 25-11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Hiệp hội Phát thanh, Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức Hội nghị quốc tế ABU CARE 13 tại Đà Nẵng. Chương trình quy tụ các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, bà Thái Nguyệt Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển VTV - cho biết ABU CARE không chỉ là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu nhằm tăng cường thông tin, hình ảnh về các quốc gia, thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.

Đây còn là cơ hội để những người làm truyền hình các nước học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp kể chuyện hiện đại và nâng cao năng lực sáng tạo.

Theo bà Quế, hội nghị lần này diễn ra tại Đà Nẵng trong bối cảnh VTV định hướng xây dựng VTV8 trở thành kênh truyền hình chuyên về văn hóa và di sản, góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Vì vậy, đây là dịp để đội ngũ làm truyền hình trong nước cùng các chuyên gia, đồng nghiệp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cách tiếp cận mới nhằm kể những câu chuyện văn hóa, di sản hấp dẫn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Để thực hiện định hướng này, chúng tôi rất cần đội ngũ làm chương trình có tư duy sáng tạo, kỹ năng kể chuyện hấp dẫn, phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ mới" - bà Quế gởi gắm.

Bà Xiao Xiaowai, đạo diễn điều hành sản xuất CARE 13 của CGTN (Trung Quốc) chia sẻ tại ABU CARE 13 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà Xiao Xiaowai, đạo diễn điều hành sản xuất CARE 13 của CGTN (Trung Quốc), ví việc làm phim tài liệu như một cuộc chạy marathon, đòi hỏi thể lực, sự kiên nhẫn và niềm tin vào câu chuyện.

Theo bà, các kênh truyền hình về di sản, phim tài liệu về di sản cũng là không gian lưu giữ, lan tỏa những truyền thống, tiếng nói và ký ức quý giá, không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới.

"Di sản vốn rất mong manh. Phim tài liệu là một trong những phương thức mạnh mẽ để gìn giữ, trao truyền những câu chuyện văn hóa cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi mong muốn học hỏi cùng nhau để làm phim tài liệu về di sản không chỉ đẹp hình ảnh mà phải chạm được cảm xúc" - bà Xiao Xiaowai nói.

Diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, Hội nghị quốc tế ABU CARE 13 quy tụ các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình đến từ nhiều quốc gia như Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu nhằm tăng cường thông tin hình ảnh của các quốc gia, thúc đẩy hiểu biết và gắn kết hữu nghị giữa các dân tộc.