Phim AI Liêu trai chí dị gây sốt vì 'hay hơn người đóng'

Phim ngắn AI Hồ ly được yêu thích vì không hoàn hảo - Ảnh: Weibo

Theo Sina, phim ngắn AI Hồ ly xấu xí, được chuyển thể từ chất liệu của Liêu trai chí dị - tập truyện ngắn kinh điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sau 3 ngày phát hành, bộ phim đạt 1,45 triệu lượt thích và 500.000 lượt chia sẻ, gây chú ý nhờ cách kể chuyện khác biệt giữa thị trường phim hoạt hình AI ngày càng chú trọng hình ảnh và tạo hình nhân vật.

Phim AI được khen vì "không hoàn hảo"

Khác với nhiều phim ngắn AI theo đuổi hình ảnh sắc nét, nhân vật có ngoại hình hoàn mỹ và hiệu ứng thị giác cầu kỳ, Hồ ly xấu xí lựa chọn phong cách tạo hình mang nét hội họa cổ phong Trung Hoa.

Phim sử dụng những đường nét thô mộc, gam màu tối, tạo cảm giác cũ kỹ, hoang sơ và có phần lạnh lẽo. Phong cách này gợi liên tưởng đến nghệ thuật thủy mặc trên lụa của Xưởng phim Hoạt hình Thượng Hải.

Phim được khen là thể hiện tinh thần Liêu Trai tốt hơn cả phim người đóng - Ảnh: Weibo



Đáng chú ý, những khiếm khuyết xuất hiện trong quá trình tạo hình bằng AI lại góp phần tạo nên nét đẹp riêng.

Sự không hoàn hảo ấy phù hợp với bầu không khí kỳ bí, âm u vốn là đặc trưng của dòng phim chí quái.

Tuy nhiên, hình ảnh không phải yếu tố duy nhất giúp bộ phim thu hút sự chú ý. Nội dung mới là điểm được nhiều khán giả nhắc đến.

Lấy cảm hứng từ Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, phim khai thác câu chuyện về một hồ tiên có ngoại hình xấu xí nhưng sở hữu trái tim thuần khiết, luôn coi trọng nghĩa tình.

Trong phim, hồ tiên lấy dung mạo của mình làm cái giá để báo ân.

Thế nhưng, khi Mục Sinh đạt được giàu sang, hắn lại chê bai vẻ ngoài của nàng và có hành động phụ bạc.

Sự đối lập giữa một bên là yêu quái trọng tình nghĩa, một bên là con người thay lòng khi có được lợi ích đã tạo nên mâu thuẫn chính của câu chuyện.

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở cách xây dựng hình tượng nhân vật. Dung mạo của hồ tiên thay đổi tùy theo những người nàng gặp.

Khi tiếp xúc với người có tấm lòng lương thiện, gương mặt nàng dần trở nên dịu dàng, đôi mắt trong trẻo hơn. Ngược lại, khi gặp những kẻ tham lam, bạc tình, dung mạo nàng trở nên khô héo, trên người vương đầy bụi bẩn.

Một trích đoạn ngắn trong Hồ ly xấu xí

Thông qua sự biến đổi này, bộ phim thể hiện quan niệm về vẻ đẹp nội tâm và bản chất con người. Nhan sắc bên ngoài không quyết định giá trị của một người, lòng chân thành và cách đối đãi với người khác mới là điều có ý nghĩa lâu dài.

Cách kể chuyện cũng giữ được tinh thần quen thuộc của Liêu trai chí dị đó là mượn hình tượng ma quỷ, hồ ly để phản ánh những câu chuyện và vấn đề trong đời sống con người.

Đáng chú ý, tác giả Hồ ly xấu xí trực tiếp tham gia vào nhiều công đoạn sáng tạo, gồm kịch bản, hoạt hình, lời bài hát và âm nhạc. Điều này được xem là một trong những yếu tố giúp phim duy trì định hướng nội dung thay vì tập trung phô diễn công nghệ.