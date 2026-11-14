Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phim AI Liêu trai chí dị gây sốt vì 'hay hơn người đóng'

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Phim ngắn AI lấy cảm hứng từ Liêu trai chí dị thu hút khán giả nhờ hình ảnh mộc mạc, khai thác sự đối lập giữa lòng trọng tình nghĩa của yêu quái và thói bạc tình của con người.

Phim AI Liêu trai chí dị gây sốt vì 'hơn cả người đóng' - Ảnh 1.

Phim ngắn AI Hồ ly được yêu thích vì không hoàn hảo - Ảnh: Weibo

Theo Sina, phim ngắn AI Hồ ly xấu xí, được chuyển thể từ chất liệu của Liêu trai chí dị - tập truyện ngắn kinh điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Sau 3 ngày phát hành, bộ phim đạt 1,45 triệu lượt thích và 500.000 lượt chia sẻ, gây chú ý nhờ cách kể chuyện khác biệt giữa thị trường phim hoạt hình AI ngày càng chú trọng hình ảnh và tạo hình nhân vật.

Phim AI được khen vì "không hoàn hảo"

Khác với nhiều phim ngắn AI theo đuổi hình ảnh sắc nét, nhân vật có ngoại hình hoàn mỹ và hiệu ứng thị giác cầu kỳ, Hồ ly xấu xí lựa chọn phong cách tạo hình mang nét hội họa cổ phong Trung Hoa. 

Phim sử dụng những đường nét thô mộc, gam màu tối, tạo cảm giác cũ kỹ, hoang sơ và có phần lạnh lẽo. Phong cách này gợi liên tưởng đến nghệ thuật thủy mặc trên lụa của Xưởng phim Hoạt hình Thượng Hải

Phim AI Liêu trai chí dị gây sốt vì 'hơn cả người đóng' - Ảnh 2.

Phim được khen là thể hiện tinh thần Liêu Trai tốt hơn cả phim người đóng - Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, những khiếm khuyết xuất hiện trong quá trình tạo hình bằng AI lại góp phần tạo nên nét đẹp riêng. 

Sự không hoàn hảo ấy phù hợp với bầu không khí kỳ bí, âm u vốn là đặc trưng của dòng phim chí quái.

Tuy nhiên, hình ảnh không phải yếu tố duy nhất giúp bộ phim thu hút sự chú ý. Nội dung mới là điểm được nhiều khán giả nhắc đến. 

Lấy cảm hứng từ Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, phim khai thác câu chuyện về một hồ tiên có ngoại hình xấu xí nhưng sở hữu trái tim thuần khiết, luôn coi trọng nghĩa tình.

Trong phim, hồ tiên lấy dung mạo của mình làm cái giá để báo ân. 

Thế nhưng, khi Mục Sinh đạt được giàu sang, hắn lại chê bai vẻ ngoài của nàng và có hành động phụ bạc. 

Sự đối lập giữa một bên là yêu quái trọng tình nghĩa, một bên là con người thay lòng khi có được lợi ích đã tạo nên mâu thuẫn chính của câu chuyện.

Một chi tiết đáng chú ý nằm ở cách xây dựng hình tượng nhân vật. Dung mạo của hồ tiên thay đổi tùy theo những người nàng gặp.

Khi tiếp xúc với người có tấm lòng lương thiện, gương mặt nàng dần trở nên dịu dàng, đôi mắt trong trẻo hơn. Ngược lại, khi gặp những kẻ tham lam, bạc tình, dung mạo nàng trở nên khô héo, trên người vương đầy bụi bẩn.

Một trích đoạn ngắn trong Hồ ly xấu xí

Thông qua sự biến đổi này, bộ phim thể hiện quan niệm về vẻ đẹp nội tâm và bản chất con người. Nhan sắc bên ngoài không quyết định giá trị của một người, lòng chân thành và cách đối đãi với người khác mới là điều có ý nghĩa lâu dài.

Cách kể chuyện cũng giữ được tinh thần quen thuộc của Liêu trai chí dị đó là mượn hình tượng ma quỷ, hồ ly để phản ánh những câu chuyện và vấn đề trong đời sống con người.

Đáng chú ý, tác giả Hồ ly xấu xí trực tiếp tham gia vào nhiều công đoạn sáng tạo, gồm kịch bản, hoạt hình, lời bài hát và âm nhạc. Điều này được xem là một trong những yếu tố giúp phim duy trì định hướng nội dung thay vì tập trung phô diễn công nghệ.

Phim AI Liêu trai chí dị gây sốt vì 'hay hơn người đóng' - Ảnh 3.Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc thất bại thảm hại

Doanh thu mở màn khiêm tốn của phim AI 'Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự' cho thấy khán giả vẫn chưa sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm điện ảnh do AI tạo ra.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AI Trung Quốc Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh phim AI

    Dòng sự kiện: Màn ảnh Hoa ngữ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất