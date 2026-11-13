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Phim ngắn AI sử dụng trái phép hình ảnh 17 diễn viên 'Hồng lâu mộng'

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Từ việc tự ý ghép mặt 17 diễn viên đến những tình tiết cải biên gây sốc, phim ngắn AI 'Mộng hồi hồng lâu' đang vấp phải làn sóng chỉ trích tại Trung Quốc.

Phim ngắn AI sử dụng trái phép hình ảnh 17 diễn viên 'Hồng lâu mộng' - Ảnh 1.

Các nhân vật trong phim AI (hàng trên) có đường nét trên gương mặt giống với các diễn viên trong Hồng lâu mộng 1987 - Ảnh: QQ

Theo QQ, phim ngắn AI Mộng hồi hồng lâu, lấy cảm hứng từ tác phẩm Hồng lâu mộng, đang gây tranh cãi khi bị phát hiện sử dụng trái phép hình ảnh của ít nhất 17 diễn viên trong các bộ phim kinh điển, bao gồm bản chuyển thể năm 1987.

Phim ngắn AI xâm phạm hình ảnh

Ê kíp sản xuất sử dụng công nghệ thay và ghép khuôn mặt, đưa đặc điểm nhận diện của các diễn viên vào những nhân vật do AI tạo ra. Các hình ảnh này sau đó được kết hợp với kịch bản cải biên để hoàn thiện và phát hành bộ phim.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình sản xuất và phát hành đều không có sự cho phép hay đồng thuận của bất kỳ diễn viên nào liên quan.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về giới hạn pháp lý trong hoạt động sáng tạo nội dung bằng AI.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này chẳng khác nào sử dụng hình ảnh của các nghệ sĩ như nguồn tư liệu miễn phí để thu hút lượt xem và phục vụ mục đích thương mại, vượt qua giới hạn bảo vệ bản quyền và quyền hình ảnh cá nhân.

Phim ngắn AI sử dụng trái phép hình ảnh 17 diễn viên 'Hồng lâu mộng' - Ảnh 2.

Phần đông cư dân mạng cho rằng danh nghĩa "tri ân tác phẩm kinh điển" không thể được dùng để biện minh cho việc tự ý sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trong các sản phẩm do AI tạo ra - Ảnh: QQ

Đáng chú ý, Mộng hồi hồng lâu còn vấp phải chỉ trích vì cải biên, bóp méo nguyên tác thành câu chuyện đấu đá gia đình mang màu sắc dung tục, với hàng loạt tình tiết gây sốc như Tiết Bảo Thoa bị tát giữa phố, Giả Mẫu quỳ gối trước Lâm Đại Ngọc hay Hương Lăng bị bán vào kỹ viện.

TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc gần đây đã triển khai đợt chấn chỉnh chuyên đề mới đối với lĩnh vực phim ngắn chiếu mạng.

Trong đó, hành vi "đánh cắp khuôn mặt, đánh cắp giọng nói" được xác định là một trong những vấn đề cần siết chặt quản lý.

Liên quan đến khía cạnh pháp lý, các luật sư và cơ quan truyền thông chuyên về pháp luật Trung Quốc nhận định, việc sử dụng AI để tạo ra hình ảnh ảo có khả năng nhận diện một cá nhân cụ thể mà không được người đó cho phép vẫn có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền hình ảnh và các quyền nhân thân khác.

Điều này vẫn đúng ngay cả khi đơn vị sản xuất khẳng định hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp và chỉ mang tính hư cấu.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trong thời điểm diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện nền tảng phim ngắn Hồng Quả vì hành vi sử dụng AI ghép khuôn mặt trái phép.

Phim ngắn AI sử dụng trái phép hình ảnh 17 diễn viên 'Hồng lâu mộng' - Ảnh 3.

Một số nhân vật trong phim AI có dung nhan khá giống đường nét gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Xiaohongshu

Phiên tòa xét xử vụ việc vừa được mở, trong đó phía Triệu Lệ Dĩnh trực tiếp yêu cầu nền tảng cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm và đòi bồi thường 810.000 nhân dân tệ.

Động thái pháp lý của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến những cuộc thảo luận về ranh giới hợp pháp trong hoạt động sáng tạo nội dung bằng AI tại Trung Quốc trở nên sôi nổi hơn.

Hiện phạm vi phát tán của bộ phim ngắn nói trên cũng như danh tính đơn vị sản xuất liên quan vẫn đang được xác minh.

Giới chuyên môn nhận định, cùng với việc các biện pháp quản lý được triển khai và thực tiễn xét xử ngày càng hoàn thiện, những yêu cầu pháp lý đối với việc sử dụng hình ảnh diễn viên và cải biên nội dung trong phim ngắn AI sẽ dần được làm rõ.

- Ảnh 1.'Thâm cung nội chiến' được TVB làm phim ngắn, khán giả kinh hãi

TVB mở ra hướng đi mới cho phim ngắn chất lượng cao, tái hiện tác phẩm kinh điển Thâm cung nội chiến. Khán giả xót xa: 'Sao phá hỏng kinh điển?'.

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    Chủ đề: phim Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh phim AI phim ngắn AI Trung Quốc

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