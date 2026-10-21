Lục Tiểu Linh Đồng nói gì về cơn sốt ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc?

Nhờ sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều video ghép cặp Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc - Ảnh: Weibo

Ngày 20-10, Sohu đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng chính thức công khai phản hồi về làn sóng sáng tạo nội dung ghép đôi hai nhân vật huyền thoại: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không (trong Tây Du Ký) và Lâm Đại Ngọc (trong Hồng Lâu Mộng).

Ông đánh giá cao sự sáng tạo này, cho rằng ý tưởng khá thú vị, đồng thời nhấn mạnh việc cải biên không được vượt qua giới hạn của chính sách, pháp luật và những chuẩn mực trong tâm lý công chúng.

Tôn Ngộ Không nên duyên Lâm Đại Ngọc, hút 5 tỉ lượt xem

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết ông đã xem những video do cư dân mạng thực hiện, sử dụng hình ảnh trong phim và kỹ thuật dựng phim montage (phương pháp ghép nối một chuỗi các phân cảnh ngắn lại với nhau) để kết hợp hình tượng Tôn Ngộ Không với Lâm Đại Ngọc.

Ông nhận xét ý tưởng này "không hề gượng ép, còn mang ý nghĩa sâu sắc", đồng thời đánh giá rất tốt về cách thể hiện.

Lục Tiểu Linh Đồng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thế hệ tiếp theo cho vai diễn kinh điển Tôn Ngộ Không - Ảnh: Weibo

Từ góc độ văn hóa, Lục Tiểu Linh Đồng lý giải Hồng Lâu Mộng (với nguyên danh Thạch Đầu Ký) và Tôn Ngộ Không có mối liên hệ tự nhiên thông qua hình tượng sinh ra từ đá.

Sự kết hợp giữa hai nhân vật vì thế thể hiện nét tương đồng trong văn hóa đá, khiến cách lồng ghép hình ảnh trở nên tự nhiên.

Nam diễn viên nhấn mạnh những ý tưởng sáng tạo như vậy có thể thu hút thêm nhiều người quan tâm đến việc kế thừa văn hóa truyền thống và đổi mới các hình thức nghệ thuật.

Lục Tiểu Linh Đồng cũng nhắc lại yêu cầu của đạo diễn Dương Khiết: "Trung thành với nguyên tác, thận trọng khi làm mới". Theo ông, quá trình sáng tạo cần giữ gìn tinh thần cốt lõi của các tác phẩm kinh điển, đồng thời bảo đảm tính nhất quán trong mạch truyện và xây dựng nhân vật.

Trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc - Video: Tin sao Hoa ngữ

Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng việc cải biên không được vượt qua những giới hạn do chính sách, pháp luật quốc gia đặt ra cũng như những ranh giới mà khán giả coi trọng.

Người sáng tạo cần định hướng nội dung đúng đắn, dành thời gian trau chuốt những tác phẩm chất lượng, phù hợp với nhiều lứa tuổi để khán giả thuộc các thế hệ khác nhau có thể cảm nhận sức hấp dẫn của những tác phẩm kinh điển.

Lục Tiểu Linh Đồng tiết lộ các nội dung liên quan đến việc ghép cặp đạt tổng cộng 5 tỉ lượt xem. Theo ông, điều này cho thấy khán giả qua nhiều thế hệ vẫn luôn yêu thích những kiệt tác văn học Trung Quốc như Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng.

Về sự phát triển của nghệ thuật, ông nhận định việc ứng dụng công nghệ AI để tạo ra những ý tưởng sáng tạo thông qua đối chiếu, kết hợp hình ảnh có thể góp phần thúc đẩy sự lan tỏa của văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các hình thức nghệ thuật mới.