Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc nguy cơ lỗ nặng

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự là phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng siêu thực do AI sản xuất, lấy văn hóa Tam Tinh Đôi làm nền tảng - Ảnh: Bona Film

Theo Sohu, ngày 23-10, phim điện ảnh AI đầu tiên chính thức ra rạp tại Trung Quốc, mang tên Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự.



Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc chỉ lấp đầy 1% số ghế

Trong ngày đầu công chiếu, phim chiếm 2,9% tổng số suất chiếu, thu về 310.000 nhân dân tệ (tương đương 1,2 tỉ đồng). Tuy nhiên tỉ lệ lấp đầy ghế chỉ đạt 1%, trung bình mỗi suất chiếu có một khán giả.

Với khởi đầu này, nền tảng phân tích phòng vé Dengta dự đoán tổng doanh thu cuối cùng của phim có thể chỉ đạt 2,08 triệu nhân dân tệ, trong đó phần doanh thu chia về nhà đầu tư vào khoảng 800.000 nhân dân tệ.

Trailer Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự

Dù toàn bộ phim được sản xuất bằng AI dưới sự kiểm soát sáng tạo của đội ngũ Bona Film Group đứng sau dự án, chi phí sản xuất không hề thấp.

Với doanh thu phòng vé và khoản phân chia hiện được dự báo, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự khó có thể thu hồi vốn đầu tư, đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Phản hồi ban đầu từ khán giả về Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự khá đa dạng. Một số người cho rằng công nghệ này mới mẻ và đáng để trải nghiệm.

Những người khác ấn tượng với các cảnh hàng nghìn mũi tên đồng loạt bắn ra hoặc đánh giá chất lượng hình ảnh vượt kỳ vọng.

Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng phim AI phù hợp để giải trí lúc rảnh rỗi, còn khi bỏ tiền mua vé ra rạp, khán giả vẫn muốn thưởng thức những tác phẩm có diễn xuất và cảm xúc chân thực từ con người.

Khả năng thương mại của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự vẫn là vấn đề cần theo dõi trong thời gian tới - Ảnh: Bona Film

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự có gì đặc biệt?

Trước đó, ngay từ khi công bố lịch phát hành, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tác phẩm kết hợp nền văn minh cổ đại Thục với những khủng hoảng trong tương lai thông qua hình ảnh siêu chân thực, mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim khoa học viễn tưởng, đặt nền văn minh cổ xưa và tương lai trong mối liên hệ đối chiếu.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự xoay quanh những ký hiệu khắc trên các đồ đồng Tam Tinh Đôi ẩn chứa những đoạn mã nhị phân không thuộc về thời đại đó.

3.000 năm sau, siêu AI càn quét thế giới. Con người trao mọi thứ cho thuật toán, nhưng cuối cùng lại rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Một nhà khảo cổ phát hiện chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng lại nằm ở 7 ký hiệu Tam Tinh Đôi trên những món đồ đồng cổ.

Những di vật như cây thần bằng đồng, tượng người đứng bằng đồng và mặt nạ đồng có mắt lồi được tái hiện trên màn ảnh rộng bằng hình ảnh siêu thực - Ảnh: Bona Film

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự được thực hiện trong 2 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ. Đội ngũ sản xuất tạo ra hơn 1,2 triệu hình ảnh nền, trải qua hơn 100 lần chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ phim, kết hợp hình ảnh siêu chân thực với bối cảnh văn minh Thục cổ đại và khoa học viễn tưởng tương lai.

Toàn bộ nhân vật trong phim đều là hình tượng kỹ thuật số nguyên bản. Tác phẩm cũng bổ sung thông báo về việc sử dụng AI, xác nhận hình ảnh trong phim và một phần âm thanh được tạo ra bằng công nghệ này.

Giám đốc điều hành Bona Film Group cho biết trước đây, những cảnh quay quy mô lớn với hàng nghìn binh sĩ có thể tiêu tốn hàng triệu nhân dân tệ cho mỗi cảnh, đồng thời đòi hỏi ê kíp phải ra nước ngoài thực hiện. Hiện nay, công nghệ AI giúp triển khai những cảnh quay như vậy dễ dàng hơn.

Nguồn gốc của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự có thể truy về tháng 7-2024, khi mùa đầu tiên của loạt phim ngắn khoa học viễn tưởng ứng dụng AI Tam Tinh Đôi: Khải thị tương lai ra mắt. Sau khi phát hành trên Douyin, loạt phim đạt gần 200 triệu lượt tiếp cận và lan truyền, tạo nền tảng thị trường cũng như cơ sở kiểm chứng công nghệ cho phiên bản điện ảnh.