Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay lớp Ford đang đóng sẽ mang tên USS Doris Miller, nhằm vinh danh thủy thủ da màu nổi tiếng với hành động anh hùng trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941.

Hồi tháng 8, Đài CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết đã có các cuộc thảo luận nội bộ về việc đổi tên con tàu để vinh danh ông Trump.

Khi được hỏi vào thời điểm đó, Hải quân Mỹ từ chối bình luận, còn người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết họ chưa có thông tin gì để công bố.

Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi CNN hôm 20-11, người phát ngôn của Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao khẳng định: “Không có ý định thay đổi tên của tàu USS Doris Miller”.

Con tàu vẫn đang được đóng tại Mỹ và dự kiến bàn giao cho Hải quân nước này vào năm 2034.

Quyết định đặt tên con tàu theo tên ông Miller đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ được đặt theo tên một thủy thủ cấp hạ sĩ quan, đồng thời là tàu sân bay đầu tiên mang tên một người Mỹ gốc Phi.

Ông Thomas Bledsoe, cháu trai của ông Miller, hoan nghênh thông tin này và gọi đây là khoảnh khắc lịch sử đối với gia đình nhằm gìn giữ di sản về “lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần phụng sự tổ quốc” của ông Miller.

“Câu chuyện của Doris Miller không chỉ là lịch sử của gia đình chúng tôi, mà còn là lịch sử của nước Mỹ. Lòng dũng cảm của ông xứng đáng được ghi nhớ, tôn vinh và công nhận cho các thế hệ mai sau” - ông Bledsoe nhấn mạnh.

Hồi tháng 8, CNN cũng đưa tin Hải quân Mỹ đang đề xuất trao tặng Huân chương Danh dự - phần thưởng cao quý nhất dành cho lòng quả cảm trong quân đội - cho ông Miller.

Quyết định phê chuẩn cuối cùng đối với huân chương này thuộc về Quốc hội và cần có sự chấp thuận của Tổng thống Trump.

Ông Miller sinh năm 1919 tại bang Texas trong một gia đình làm nghề lĩnh canh. Gia nhập Hải quân Mỹ năm 1939, ông phục vụ trên thiết giáp hạm USS West Virginia tại Trân Châu Cảng.

Tháng 5-1942, ông trở thành thủy thủ da màu đầu tiên được trao Huân chương Navy Cross. Hình ảnh ông sau đó xuất hiện trên các áp phích tuyển quân, đưa ông trở thành biểu tượng của Hải quân Mỹ.