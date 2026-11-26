Một quần thể san hô và bọt biển nước lạnh phát triển mạnh ở độ sâu hơn 1.600m tại đới đứt gãy Romanche - Ảnh: SCHMIDT OCEAN INSTITUDE

Trong chuyến thám hiểm kéo dài 35 ngày trên tàu nghiên cứu Falkor của Viện Hải dương học Schmidt (Mỹ), các nhà khoa học đã khảo sát đới đứt gãy Romanche, thuộc dãy núi ngầm giữa Đại Tây Dương.

Đây là khu vực giao nhau giữa hai dòng nước sâu Bắc Đại Tây Dương và nước đáy Nam Cực, tạo nên môi trường đặc biệt cho nhiều sinh vật biển.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận nhiều loài mực và bạch tuộc tại bốn khu vực khác nhau, ở độ sâu từ 600 - 4.000m, theo trang IFLScience ngày 25-11.

Đáng chú ý, họ phát hiện những quần thể san hô nước lạnh có tuổi đời ước tính lên tới 1.000 năm. Dựa trên kích thước và tốc độ sinh trưởng chỉ vài milimet mỗi năm của san hô, các nhà khoa học cho rằng một số cá thể đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ.

Sử dụng tàu lặn robot SuBastian, nhóm còn ghi hình một đảo san hô cổ chìm dưới đáy biển.

Cấu trúc này được tạo thành từ san hô hóa thạch, cao khoảng 300m, gần bằng chiều cao tháp Eiffel (Pháp).

Mực ống thuộc chi Planctoteuthis ở độ sâu hơn 1.500m tại đới đứt gãy Romanche - Ảnh: SCHMIDT OCEAN INSTITUDE

Một phát hiện bất ngờ khác là những khu vườn san hô và bọt biển ở độ sâu 4.300m - nơi môi trường khắc nghiệt có nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng rất khan hiếm.

Trước đó, các nhà khoa học cho rằng san hô khó có thể sinh sống ở độ sâu như vậy.

Theo tiến sĩ Paulo Sumida, người tham gia nghiên cứu và làm việc tại Đại học São Paulo (Brazil), mỗi sinh vật trong hệ sinh thái này đều đóng vai trò quan trọng, từ những loài lớn như bọt biển đến các động vật nhỏ ẩn mình trong bùn hoặc bám trên cành san hô.

Những phát hiện trên cho thấy đới đứt gãy Romanche không chỉ là một cấu trúc địa chất dưới đáy biển mà còn là hệ sinh thái độc đáo, chứa đựng nhiều bí mật về sự sống ở đại dương sâu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những dữ liệu thu thập được củng cố cơ sở khoa học để xem xét đưa khu vực này vào diện bảo vệ theo Hiệp định Biển cả (High Seas Treaty), nhằm bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng biển quốc tế.