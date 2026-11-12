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Phát hiện hệ sinh thái biển gần như nguyên vẹn giữa Thái Bình Dương

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Hai đảo san hô xa xôi thuộc quần đảo Marshall vẫn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển, rùa, cá mập và các cộng đồng sinh vật biển đa dạng, ít chịu tác động trực tiếp từ con người.

- Ảnh 1.

Hệ sinh thái biển đa dạng tại rạn san hô ở đảo Bikar - Ảnh: MANU SAN FELIX

Năm 2023, các nhà sinh vật biển thuộc Đại học Hawaii (Mỹ) và dự án Pristine Seas đã mạo hiểm thực hiện khảo sát toàn diện tại Bikar và Bokak, hai đảo san hô nằm giữa Thái Bình Dương.

Hai đảo này nằm cách thủ đô Majuro của quần đảo Marshall khoảng 850km và cách đảo có người sinh sống gần nhất hơn 116km.

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Kết quả cho thấy hệ sinh thái tại đây vẫn tương đối nguyên vẹn và có đa dạng sinh học đáng chú ý.

Riêng tại đảo Bokak, san hô cứng và tảo phủ 60 - 80% vùng nước nông xung quanh, theo trang IFLscience ngày 11-11.

Quần thể chim cũng phát triển mạnh.

Các nhà khoa học ghi nhận 17 loài chim biển tại hai đảo, trong đó 15 loài được xác nhận hoặc có khả năng sinh sản tại khu vực như chim nhạn đen, hải âu, chim nhạn trắng hay chim choắt lang thang.

- Ảnh 3.

Chim điên bụng trắng, hay chim điên nâu, được nhìn thấy trên bầu trời đảo san hô Bikar - Ảnh: CHRIS THOMPSON

Tại đảo Bikar, nhóm nghiên cứu phát hiện 71 dấu vết rùa lên bờ và 132 hố làm tổ, phần lớn thuộc về rùa xanh.

Dưới mặt nước, nhóm khảo sát ghi nhận 266 nhóm cá sống ở rạn san hô, 138 nhóm cá ở vùng nước sâu hơn và 79 nhóm cá biển sâu.

Ngoài khơi còn có ít nhất 15 nhóm động vật săn mồi, bao gồm cá mập và các loài cá lớn.

Theo tiến sĩ Alan Friedlander, nhà sinh thái biển thuộc Đại học Hawaii, những đảo san hô này là hệ sinh thái tham chiếu quý giá, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn những gì đã mất ở các khu vực biển khác, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ bảo tồn và phục hồi thiên nhiên.

Kết quả khảo sát đã góp phần thúc đẩy chính quyền quần đảo Marshall thành lập khu bảo tồn biển rộng 48.000km² xung quanh hai đảo.

Biện pháp này nhằm hạn chế tác động của hoạt động khai thác quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Frontiers in Marine Science, nhấn mạnh vai trò của những khu vực biển ít chịu tác động của con người trong việc bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu.

- Ảnh 4.Phát hiện rạn san hô khổng lồ ngoài khơi Brazil

TTO - Rạn san hô mới được phát hiện có diện tích 56.000 km2, ở độ sâu khoảng 200m. Các nhà khoa học kiến nghị không cho khai thác dầu khí ở khu vực này để bảo vệ san hô.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: Thái Bình Dương rạn san hô đảo san hô

    Dòng sự kiện: Bảo tồn động, thực vật

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