Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận rái cá từ Công an xã Hưng Long - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Ngày 18-11, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một con rái cá lông mượt từ Công an xã Hưng Long bàn giao.

Hiện con rái cá đã được đưa về cơ sở 2 của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tại xã An Nhơn Tây để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Trước đó, con rái cá trên do một người dân ở ấp 29 (xã Hưng Long) giao nộp Công an xã Hưng Long.

Theo người giao nộp, khi đi công việc trở về nhà, người này phát hiện một con rái cá trong nhà vệ sinh nên nhờ hàng xóm cùng gia đình vây bắt, rồi đem đến Công an xã Hưng Long giao nộp.

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) xác định đây là rái cá lông mượt, tên khoa học là Lutrogale perspicillata, giới tính đực, nặng khoảng 10kg.

Rái cá lông mượt - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Theo phụ lục I Thông tư 85/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rái cá lông mượt thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết việc vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã phải có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện các loài động vật hoang dã xuất hiện tại nhà, khu dân cư, người dân nên thông báo đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để xử lý.