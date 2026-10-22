Trứng chim moa khổng lồ quý hiếm trở về New Zealand sau 60 năm

Trứng của loài moa tuyệt chủng - Ảnh: COLOSSAL BIOSCIENCES

Việc hồi hương hiện vật này mở ra cơ hội nghiên cứu loài chim đã tuyệt chủng, đồng thời phục vụ kế hoạch phục hồi các loài tuyệt chủng của công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences (Mỹ), theo trang IFLScience ngày 22-10.

Thông báo được đưa ra tại Hội nghị quốc tế lần thứ 11 của Hiệp hội Cổ sinh vật học và Tiến hóa chim ở thành phố Christchurch, New Zealand.

Quả trứng được mua tại một phiên đấu giá ở bang Colorado, Mỹ, hồi đầu năm 2026 trong sự hợp tác giữa Colossal và nhà làm phim Peter Jackson, đạo diễn loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn.

Quả trứng có kích thước khoảng 22 x 17cm, được phục dựng từ nhiều mảnh vỡ. Một số mảnh vẫn cần được gắn lại dưới sự hướng dẫn của các nhà nghiên cứu Māori thuộc bộ tộc Ngāi Tahu. Loài moa cụ thể đã đẻ ra quả trứng hiện chưa được xác định.

Hiện vật sẽ được trao cho giáo sư Te Maire Tau, nhà sử học, học giả và thủ lĩnh cộng đồng Māori tại New Zealand.

Theo các nhà nghiên cứu, trứng moa không chỉ có giá trị khoa học, mà còn mang ý nghĩa văn hóa đối với người Māori.

Những quả trứng moa được tìm thấy tại New Zealand hiện được xem là báu vật cần bảo vệ, với việc xuất khẩu bị hạn chế theo luật ban hành năm 1975.

Các nhà khoa học cho biết hiện chỉ còn chưa đầy 40 quả trứng moa nguyên vẹn được biết đến trong các bộ sưu tập. Một số hiện vật có thể lưu giữ DNA cổ, cung cấp dữ liệu về đặc điểm di truyền của loài chim đã tuyệt chủng.

Tuy nhiên, việc chụp ảnh bằng kỹ thuật không phá hủy hoặc lấy mẫu DNA từ quả trứng mới sẽ do Trung tâm Nghiên cứu Ngāi Tahu quyết định theo các nguyên tắc văn hóa Māori.

Moa từng sinh sống tại các khu rừng và đồng cỏ New Zealand cho đến cuối thế kỷ 13. Sự xuất hiện của con người được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng.

Trong số 9 loài moa từng sinh sống tại New Zealand, loài moa khổng lồ trên đảo Nam - Dinornis robustus - có thể cao tới 3,6m và nặng khoảng 230kg.

Năm 2025, Colossal đưa moa vào danh sách các loài được nhắm đến trong chương trình phục hồi những loài đã tuyệt chủng, bên cạnh voi ma mút, chim dodo, hổ Tasmania và sói dire khổng lồ lông trắng.

Công ty đang phát triển công nghệ chỉnh sửa gene và trứng nhân tạo nhằm tạo ra những động vật mang các đặc điểm của loài đã biến mất.

Tuy nhiên, việc tái tạo chim moa vẫn còn nhiều thách thức, trong đó có việc tạo ra trứng đủ lớn để phục vụ quá trình phát triển phôi.