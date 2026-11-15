Voọc chà vá chân đen đi lạc ở Khánh Hòa đã được thả về rừng tự nhiên

Chiều 15-11, Công an xã Thuận Nam (Khánh Hòa) cho biết lực lượng kiểm lâm và người dân đã bắt được con linh trưởng nghi là voọc chà vá chân đen ở khu vực thôn Quán Thẻ.

Lực lượng kiểm lâm và người dân đã kiểm tra sức khỏe, sau đó thả linh trưởng về rừng tự nhiên, đồng thời cử lực lượng túc trực thời gian đầu, tránh con vật này quay trở lại khu dân cư.

Trước đó, người dân thôn Quán Thẻ phát hiện con linh trưởng có đặc điểm lông màu đen xám, đuôi màu trắng, mặt có đốm lông trắng, bốn chân có lông màu đen. Người dân sau đó báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định con linh trưởng này là voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix nigripes). Đây là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB tại Phụ lục I Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và cũng thuộc Phụ lục I Công ước CITES.

Đàn voọc được phát hiện ở khu vực rừng phòng hộ xã Thuận Nam hồi tháng 4-2020 - Ảnh: HỮU PHƯƠNG

Hồi tháng 4-2020, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (Khánh Hòa) phát hiện có khoảng 200 con voọc chà vá chân đen ở khu vực đơn vị này quản lý.

Thống kê sơ bộ, hiện khu vực do Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (nơi thả con linh trưởng vừa phát hiện) có khoảng 30 đàn voọc chà vá chân đen, với số lượng 240 - 370 con.

Linh trưởng Việt Nam có 6 giống với 25 loài và phân loài thuộc 3 họ, gồm: cu li (Loridae), khỉ (Cercopithecidae) và vượn (Hylobatidae) bộ linh trưởng (Primates). Trong đó, có 6 loài đặc hữu ở Việt Nam gồm: khỉ đuôi dài Côn Đảo (Macaca fascicularis condorensis), voọc mông trắng (Trachypithecus delacour), voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus poliocephalus), chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), vượn đen Tây Bắc (Nomascus nasutus). Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) thuộc họ vượn (Hylobatidae) là loài đặc hữu hẹp của bán đảo Đông Dương. Hiện chỉ phân bố tại khu vực phía Nam của Việt Nam và phía Đông của Campuchia.