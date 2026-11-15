Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Voọc chà vá chân đen đi lạc ở Khánh Hòa đã được thả về rừng tự nhiên

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Con voọc chà vá chân đen lạc vào khu dân cư ở xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã được lực lượng chức năng bắt giữ, thả về rừng tự nhiên.

Chiều 15-11, Công an xã Thuận Nam (Khánh Hòa) cho biết lực lượng kiểm lâm và người dân đã bắt được con linh trưởng nghi là voọc chà vá chân đen ở khu vực thôn Quán Thẻ.

Lực lượng kiểm lâm và người dân đã kiểm tra sức khỏe, sau đó thả linh trưởng về rừng tự nhiên, đồng thời cử lực lượng túc trực thời gian đầu, tránh con vật này quay trở lại khu dân cư.

Trước đó, người dân thôn Quán Thẻ phát hiện con linh trưởng có đặc điểm lông màu đen xám, đuôi màu trắng, mặt có đốm lông trắng, bốn chân có lông màu đen. Người dân sau đó báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định con linh trưởng này là voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix nigripes). Đây là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB tại Phụ lục I Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT và cũng thuộc Phụ lục I Công ước CITES.

Con voọc chà vá chân đen ở đi lạc ở Khánh Hòa đã được thả về rừng tự nhiên - Ảnh 2.

Đàn voọc được phát hiện ở khu vực rừng phòng hộ xã Thuận Nam hồi tháng 4-2020 - Ảnh: HỮU PHƯƠNG

Hồi tháng 4-2020, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (Khánh Hòa) phát hiện có khoảng 200 con voọc chà vá chân đen ở khu vực đơn vị này quản lý.

Thống kê sơ bộ, hiện khu vực do Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (nơi thả con linh trưởng vừa phát hiện) có khoảng 30 đàn voọc chà vá chân đen, với số lượng 240 - 370 con.

Linh trưởng Việt Nam có 6 giống với 25 loài và phân loài thuộc 3 họ, gồm: cu li (Loridae), khỉ (Cercopithecidae) và vượn (Hylobatidae) bộ linh trưởng (Primates).

Trong đó, có 6 loài đặc hữu ở Việt Nam gồm: khỉ đuôi dài Côn Đảo (Macaca fascicularis condorensis), voọc mông trắng (Trachypithecus delacour), voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus poliocephalus), chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), vượn đen Tây Bắc (Nomascus nasutus).

Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) thuộc họ vượn (Hylobatidae) là loài đặc hữu hẹp của bán đảo Đông Dương. Hiện chỉ phân bố tại khu vực phía Nam của Việt Nam và phía Đông của Campuchia.

Con voọc chà vá chân đen ở đi lạc ở Khánh Hòa đã được thả về rừng tự nhiên - Ảnh 4.Voọc chà vá chân đen lạc lối xuống khu dân cư ở Khánh Hòa?

Một con linh trưởng có đặc điểm giống với voọc chà vá chân đen xuất hiện ở xã Thuận Nam (Khánh Hòa) được người dân phát hiện.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN HOÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Voọc chà vá Khánh Hòa quý hiếm Chà vá chân đen Thuận Nam

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất