Voọc chà vá chân đen lạc lối xuống khu dân cư ở Khánh Hòa?

Hình ảnh con vật nghi voọc chà vá xuất hiện trong khu dân cư - Ảnh cắt từ clip

Ngày 14-11, Công an xã Thuận Nam (Khánh Hòa) cho biết đang xác minh thông tin về việc một con linh trưởng nghi là voọc chà vá chân đen xuất hiện tại thôn Quán Thẻ (xã Thuận Nam).

Trước đó, Công an xã Thuận Nam tiếp nhận tin báo của người dân ở khu vực thôn Quán Thẻ về việc xuất hiện một con linh trưởng chạy nhảy trong khu dân cư.

Đoạn video được người dân ghi lại cảnh con linh trưởng nghi voọc chà vá chân đen bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư. Khi bị phát hiện, con linh trưởng này liền nhảy lên hàng rào bỏ chạy.

Đặc điểm của con linh trưởng này có lông màu đen xám, đuôi màu trắng, mặt có đốm lông trắng, bốn chân có lông màu đen.

Theo chỉ huy Công an xã Thuận Nam, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, nhận dạng chính xác để có biện pháp bảo vệ hợp lý.

Bước đầu, qua video người dân cung cấp ghi nhận con linh trưởng này rất giống với loài voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes). Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an xã Thuận Nam khuyến cáo người dân không săn bắt, đặt bẫy, sử dụng công cụ hoặc phương tiện để truy đuổi, khống chế, bắt giữ cá thể động vật nói trên. Không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, trao đổi hoặc giết hại động vật hoang dã dưới bất kỳ hình thức nào.

Không vây bắt, ném đá, chọc phá, kích động hoặc tiếp cận quá gần; đặc biệt cần nhắc nhở trẻ em không tự ý tiếp xúc với động vật hoang dã.

Khi phát hiện cá thể động vật xuất hiện trong khu dân cư, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, không gây tiếng động hoặc tác động khiến con vật hoảng sợ; kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan kiểm lâm để phối hợp kiểm tra, xử lý.