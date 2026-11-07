Phát động cuộc thi Mizuiku 2026, khuyến khích sáng kiến bảo vệ nguồn nước

Học sinh Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) trải nghiệm vẽ trang tại gian hàng cuộc thi Mizuiku 2026 tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN



MIZUIKU - Em yêu nước sạch là chương trình giáo dục về nước do Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức và hình thành ý thức bảo vệ nguồn nước, thiên nhiên trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Để mỗi bài học trở thành một thói quen tốt

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh nước là nguồn tài nguyên quý giá, gắn liền với sức khỏe, việc học tập, sinh hoạt và tương lai của mỗi người.

Thế nhưng, trong đời sống hằng ngày, không ít người vẫn còn sử dụng nước lãng phí, trong khi nhiều dòng sông, kênh rạch đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm.Vì vậy, bảo vệ nguồn nước cần bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi cá nhân, bằng những hành động nhỏ nhất.

Với cuộc thi Mizuiku 2026, điều ban tổ chức hướng đến không chỉ là giúp học sinh hiểu vai trò của nước mà quan trọng hơn là chuyển kiến thức thành nhận thức, từ nhận thức thành hành động và hình thành thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày.

Nhà báo Lê Cao Cường nhấn mạnh nước là nguồn tài nguyên quý giá, gắn liền với sức khỏe, việc học tập, sinh hoạt và tương lai của mỗi người - Ảnh: DUYÊN PHAN

“Giáo dục bảo vệ môi trường sẽ có ý nghĩa hơn khi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức trên sách vở mà còn biết vận dụng vào cuộc sống. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm ra nhiều sáng kiến, phương pháp giáo dục hiệu quả để áp dụng và nhân rộng tại các trường học”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Ashish Joshi - Tổng giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam - cho biết năm 2015, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình Mizuiku.

Từ năm 2023, thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tiếp tục được mở rộng trong hệ thống giáo dục tiểu học Việt Nam. Đến nay, hơn 1,4 triệu học sinh đã được tiếp cận với giáo dục về nước thông qua chương trình.

Ông Ashish Joshi mong muốn cuộc thi sẽ lan toả nhiều hơn đến các trường học - Ảnh: DUYÊN PHAN

“Giá trị của Mizuiku không chỉ được đo bằng số lượng học sinh tham gia mà còn ở những thay đổi trong nhận thức và hành động của các em sau mỗi bài học. Một kiến thức có thể trở thành thói quen, được các em mang về gia đình và dần lan tỏa đến cộng đồng”, ông Ashish Joshi nhận định.

Đổi mới phương pháp giáo dục bảo vệ nguồn nước

Top 3 cuộc thi Mizuiku năm 2024 và trực tiếp tham gia chuyến trải nghiệm tại Nhật Bản, cô Ngô Thị Ngọc Ánh, giáo viên Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (TP.HCM), cho biết chuyến đi giúp cô có thêm góc nhìn thực tế về cách giáo dục ý thức bảo vệ nguồn nước cho học sinh.

Tại Nhật Bản, cô được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, từ tìm hiểu khu vực đầu nguồn đến dự giờ các tiết học của giáo viên và học sinh địa phương.

Điều khiến cô ấn tượng là phương pháp giáo dục không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn khuyến khích học sinh quan sát, trải nghiệm và thực hành thông qua các thí nghiệm. Qua đó, các em tự rút ra bài học và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày.

"Chuyến đi cũng giúp tôi nhận ra rằng giáo dục bảo vệ nguồn nước không nên chỉ gói gọn trong những bài học trên lớp mà cần được chuyển hóa thành trải nghiệm và hành động cụ thể trong đời sống", cô Ánh nói.

Cô Ngô Thị Ngọc Ánh cho biết chuyến tham gia tại Nhật Bản giúp cô có nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh: DUYÊN PHAN

Là một trong ba giáo viên đạt thành tích cao tại cuộc thi năm 2025, cô Hồ Ái Châu - giáo viên Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TP.HCM) - cho rằng cuộc thi không chỉ giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về nguồn nước mà còn mang đến những thay đổi tích cực trong cách giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tại trường học.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, giáo viên ngày càng chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trò chơi, vẽ tranh, thảo luận nhóm và xử lý tình huống thực tế. Cách làm này giúp học sinh tiếp nhận thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu và ghi nhớ lâu hơn.

Cô Ái Châu cho rằng tham gia cuộc thi nhiều giáo viên thay đổi phương pháp giảng dạy của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

“Việc giáo dục bảo vệ nguồn nước không chỉ giúp học sinh biết tiết kiệm, sử dụng và bảo vệ nguồn nước đúng cách, mà còn giúp các em biết trân quý từng giọt nước sử dụng hằng ngày. Đặc biệt, thông qua những bức tranh dự thi, các em có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, mang thông điệp bảo vệ nguồn nước đến bạn bè, gia đình và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng”, cô Châu nói.

Một số hình ảnh tại lễ phát động:

Các em học sinh Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) háo hức trả lời nhận phần quà từ chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN



MC Thu Hoà tham khảo cuộc thi Mizuiku 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) quan sát các vi sinh vật trong nguồn nước - Ảnh: DUYÊN PHAN



Hình thức nộp bài Cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên tiểu học trên toàn quốc, với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chuyến học tập tại Nhật Bản, hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho trường học… Học sinh tiểu học (6-10 tuổi). Nhận bài: 01/11 - 30/11/2026. Giáo viên tiểu học toàn quốc. Nhận bài: 01/11 - 15/12/2026. Bạn đọc, phụ huynh gửi các thông tin, hình ảnh dự thi về địa chỉ email: mizuiku@tuoitre.com.vn hoặc gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM. Nội dung: Tham gia cuộc thi Mizuiku 2026. Thông tin về cuộc thi, các tác phẩm tham dự sẽ được đăng tải trên chuyên trang của cuộc thi của Báo Điện tử Tuổi Trẻ https://tuoitre.vn/ và các trang mạng xã hội của báo Tuổi Trẻ.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…