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Khởi động cuộc thi MIZUIKU 2026: nhiều giải thưởng hấp dẫn

tác giả
HÀ THI
HÀ THI
HÀ THI

Cuộc thi ‘MIZUIKU - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai’ dành cho học sinh và giáo viên tiểu học trên toàn quốc, với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chuyến học tập tại Nhật Bản, hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho trường học…

Khởi động cuộc thi MIZUIKU 2026: nhiều giải thưởng hấp dẫn - Ảnh 1.

Cuộc thi ‘MIZUIKU - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai’ dành cho học sinh và giáo viên tiểu học trên toàn quốc

MIZUIKU - Em yêu nước sạch là chương trình giáo dục về nước do Tập đoàn Suntory khởi xướng tại Nhật Bản, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức và hình thành ý thức bảo vệ nguồn nước, thiên nhiên trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Học sinh vẽ tranh, kể câu chuyện bảo vệ nguồn nước

Năm 2026, trong khuôn khổ chương trình MIZUIKU - Em yêu nước sạch, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức cuộc thi "MIZUIKU - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai 2026", nhằm truyền thông, giáo dục, khuyến khích học sinh và giáo viên thực hiện, chia sẻ những hành động cụ thể góp phần tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước, sử dụng nước có trách nhiệm và bảo vệ thiên nhiên.

Đối với học sinh tiểu học, cuộc thi diễn ra theo hình thức vẽ tranh về chủ đề hành động bảo vệ nguồn nước, tài nguyên nước trong mắt trẻ thơ.

Mỗi bức tranh không chỉ tái hiện thiên nhiên trong mắt trẻ thơ mà còn gửi gắm những hành động, thông điệp về tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Tác phẩm phải được thực hiện trên giấy khổ A3, kèm phần thuyết trình không quá 200 chữ. Học sinh gửi bài dự thi dưới dạng bản scan hoặc hình chụp tác phẩm qua email của cuộc thi. Với những bài vào vòng chung khảo, ban tổ chức sẽ yêu cầu gửi tranh vẽ bản gốc.

Thời gian nhận bài từ ngày 1 đến 30-11-2026. Công tác chấm giải dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 5-12.

Đặc biệt, các tác phẩm đoạt giải sẽ được tham gia đấu giá gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư, dự kiến tổ chức ngày 12-12-2026.

Giáo viên đưa bài học bảo vệ nguồn nước vào thực tế

Ở nhóm giáo viên tiểu học, cuộc thi diễn ra theo hình thức xây dựng bài giảng STEM hoặc bài giảng tích hợp thực hành, kết hợp video ghi hình tiết học hoặc phần thuyết trình giảng dạy thực tế theo nội dung chương trình MIZUIKU.

Không chỉ thể hiện ý tưởng trên giáo án, giáo viên cần chứng minh bài giảng đã được triển khai trong lớp học, học sinh được trực tiếp tham gia khám phá, thực hành và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước.

Hồ sơ dự thi gồm: kế hoạch hoặc giáo án giảng dạy gồm hình ảnh, video hoặc tài liệu minh chứng hoạt động thực tế; báo cáo kết quả triển khai, số lượng lớp học, học sinh được tiếp cận và những thay đổi tích cực ghi nhận sau hoạt động.

Các bài dự thi được đánh giá dựa trên tính sáng tạo trong thiết kế bài giảng, khả năng tích hợp nội dung MIZUIKU vào chương trình học, hiệu quả sư phạm và khả năng nhân rộng. 

Những phương pháp học tập trải nghiệm, STEM/STEAM, dự án học tập, trò chơi giáo dục và học liệu trực quan giúp học sinh chủ động tiếp thu, hình thành ý thức bảo vệ nguồn nước được khuyến khích.

Lưu ý, giáo viên không được sử dụng AI để tạo nội dung hoặc video dự thi. Thời gian nhận bài từ ngày 1-11 đến 15-12-2026. Công tác chấm giải và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12-2026.

Hình thức nộp bài

Cuộc thi "MIZUIKU - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai 2026" sẽ được phát động tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, công viên Phan Đình Phùng, TP.HCM vào lúc 10h ngày 7-11.

Bạn đọc, phụ huynh gửi các thông tin, hình ảnh dự thi về địa chỉ email: mizuiku@tuoitre.com.vn hoặc gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM. Nội dung: Tham gia cuộc thi Mizuiku 2026.

Thông tin về cuộc thi, các tác phẩm tham dự sẽ được đăng tải trên chuyên trang của cuộc thi của Báo Điện tử Tuổi Trẻ https://tuoitre.vn/ và các trang mạng xã hội của báo Tuổi Trẻ.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

- Nhóm học sinh: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải); 3 giải ba (2 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Các giải thưởng kèm quà tặng từ ban tổ chức.

- Nhóm giáo viên: 3 giải nhất, nhì, ba, mỗi giải là chuyến đi 5 ngày 4 đêm đến Nhật Bản để trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển bền vững. 5 giải khuyến khích, mỗi giải là chuyến trải nghiệm rừng, tìm hiểu hệ sinh thái và mối liên hệ giữa rừng với bảo vệ, tái tạo nguồn nước.

- Nhóm Sở Giáo dục và Đào tạo: 1 giải nhất dành cho sở có số lượng bài dự thi nhiều nhất, gồm hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước trị giá 60 triệu đồng cho một điểm trường và 1 suất tham gia chuyến học tập tại Nhật Bản. Giải nhì và giải ba dành cho hai sở có số lượng bài dự thi nhiều thứ hai và thứ ba, mỗi giải hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước trị giá 60 triệu đồng cho một điểm trường.

Khởi động cuộc thi MIZUIKU 2026: nhiều giải thưởng hấp dẫn - Ảnh 2.

Khởi động cuộc thi MIZUIKU 2026: nhiều giải thưởng hấp dẫn - Ảnh 5.Lắng nghe trẻ em tâm tư về ô nhiễm môi trường

Triển lãm tranh, ảnh Bảo tồn nguồn nước, nuôi dưỡng tương lai tại Đại sứ quán Nhật Bản (Hà Nội) cho thấy có những tiếng nói đôi khi nhức buốt của trẻ em về vấn nạn ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

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HÀ THI
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    Chủ đề: Báo Tuổi trẻ Mizuiku Mizuiku - Em yêu nước sạch Tập đoàn Suntory

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