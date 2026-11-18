Phan Hiển - Thu Hương giành 3 HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: Cục TDTT

Trên sàn đấu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Bình Dương (TP.HCM) ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Phan Hiển (tên thật Nguyễn Đoàn Minh Trường) và Thu Hương giành HCV đầu tiên ở nội dung toàn năng 5 điệu Latin.

Trong 6 đôi dự chung kết, Ngọc An - Lê Tố Uyên giành huy chương bạc (HCB) cho Công An Nhân Dân, còn Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Thùy Dương (Cần Thơ) đoạt huy chương đồng (HCĐ).

Hai trận chung kết buổi chiều của Phan Hiển - Thu Hương bắt đầu cách nhau 20 phút. Ở điệu Jive lúc 15h5, họ giành HCV, còn đôi Cần Thơ nhận HCB. Đến 15h25, Phan Hiển và bạn nhảy vượt qua Nguyễn Nam Anh - Lê Anh Phương (Hà Nội) ở điệu paso doble để hoàn tất cú hat-trick.

Tại SEA Games 31 ở Hà Nội năm 2022, Phan Hiển và Thu Hương từng vô địch cả ba nội dung này, đóng góp 3 trong 5 HCV của khiêu vũ thể thao Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, cũng tại TP.HCM, hai vũ công giành thêm hai danh hiệu châu Á ở jive và paso doble.

Ngọc An - Tố Uyên mang về thêm hai HCV cho đoàn Công An Nhân Dân ở cha cha cha và rumba. Đoàn này cũng giành hai vị trí đầu nội dung 5 điệu Latin đơn nữ nhờ Nguyễn Hoàng Ngọc (HCV) và Nguyễn Vương Gia Nghi (HCB).

Vũ công 14 tuổi Nguyễn Ngọc Khánh Thi giành HCĐ, tấm huy chương duy nhất của chủ nhà TP.HCM. Trong 7 HCV Latin, chỉ có HCV samba thuộc về Cần Thơ nhờ Quang Huy - Thùy Dương.

Môn khiêu vũ thể thao diễn ra trong hai ngày 16 và 17-11, quy tụ 97 VĐV từ 13 đoàn tranh 14 bộ huy chương. Chung cuộc, Công An Nhân Dân đứng đầu với 7 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Hà Nội xếp thứ hai dù giành nhiều huy chương nhất (19), gồm 6 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Cần Thơ đứng thứ ba với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.