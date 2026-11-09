Phá đường dây làm giả hàng loạt giấy tờ, từ căn cước, sổ đỏ đến bằng đại học

Bị can Vy Văn Tâm (trái), Vy Văn Mắn cùng số văn bằng, giấy tờ giả bị lực lượng công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9-11, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn (33 tuổi) và Vy Văn Tâm (31 tuổi, cùng trú tại xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Thuê căn hộ chung cư làm xưởng sản xuất giấy tờ giả

Qua công tác trinh sát, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện nhóm nghi phạm lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu.

Nhóm này thuê căn hộ tại chung cư thuộc tổ dân phố Yên Ninh (phường Nếnh) làm nơi ở, sản xuất giấy tờ giả, sau đó gửi cho khách hàng qua dịch vụ bưu chính.

Đáng chú ý, các nghi phạm chủ yếu giao dịch trên không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.

Nhóm nghi phạm thường xuyên xóa dữ liệu trao đổi sau mỗi giao dịch nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ.

Ngày 28-10, phát hiện nghi phạm đang trên đường giao giấy tờ giả cho khách, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ. Đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở, địa điểm sản xuất, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định Mắn và Tâm có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sản xuất, cung cấp số lượng lớn giấy tờ giả, mạo danh nhiều cơ quan, tổ chức

Từ đầu năm 2026, Mắn trực tiếp sản xuất giấy tờ giả. Trong khi đó Tâm tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận thông tin đặt hàng, chuyển yêu cầu cho Mắn thực hiện, hưởng phần trăm tiền bán giấy tờ.

Để tìm kiếm khách, các nghi phạm tham gia nhiều hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram, đăng tải thông tin mời chào, thỏa thuận giá cả, nhận thông tin cá nhân và tiền đặt cọc.

Sau khi nhận đơn, Mắn sử dụng máy tính chỉnh sửa nội dung, ghép hình con dấu, chữ ký, in ấn, hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu, chuyển phát cho khách hàng.

Mẫu văn bằng, chứng chỉ giả bị lực lượng công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét địa điểm sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại giấy tờ giả như thẻ căn cước gắn chip, đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy xác nhận cư trú, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ y tế, bằng đại học, chứng chỉ đào tạo nghề...

Cùng với đó là nhiều phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in, máy in màu, máy ép nhiệt và vật tư, dụng cụ phục vụ việc làm giả.

Bước đầu công an xác định, nhóm này đã sản xuất, cung cấp số lượng lớn giấy tờ giả, mạo danh nhiều cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính.

"Hoạt động này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng khác lợi dụng giấy tờ giả thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác", Công an thành phố Bắc Ninh đánh giá.

Trước đó, tại Hà Nội, ngày 23-10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai nữ giảng viên đại học cùng tám người khác về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" trong đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ.

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đặt mua, nhận hoặc sử dụng giấy tờ giả từ các nghi phạm trên khẩn trương trình báo, giao nộp giấy tờ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Liên hệ điều tra viên Đặng Khắc Hiệp, số điện thoại 0985.563.366 để phối hợp giải quyết.